Губернатор Московской области: Бизнесмен Игорь Чайка не участвует в «мусорном бизнесе» в Подмосковье

Бизнесмен Игорь Чайка не участвует в «мусорном бизнесе» в Подмосковье. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В мусорном бизнесе в Московской области Игорь Чайка не принимает участия. Там участвует не пойми кто. Это огромное количество непонятных людей без фамилий», — заявил глава региона.

По словам А.Воробьева, это произошло потому, что только сейчас был принят закон, который дал право всем регионам объявить конкурс на регионального оператора. «Он завершается в мае 2018 года. И лучшие компании – мы надеемся, их будет порядка 7-10 – действительно придут в Подмосковье. Для чего? Для того, чтобы региональный оператор на своей территории – это будет 7-8 кластеров — навел порядок в своем кластере: собирал качественно мусор, его перерабатывал, утилизировал и затем уже подвергал захоронению на своих полигонах», — отметил губернатор.

А.Воробьев добавил, что «до сих пор этой цивилизованной системы сбора, утилизации и переработки мусора в России не существовало».

При этом он не может утверждать, что у тех лиц, которые сейчас управляют полигонами в Подмосковье, отберут соответствующие права и лицензии. «Дело в том, что эти полигоны и соответственно управляющие компании войдут в зону влияния региональных операторов, которым нужно будет грамотно и своевременно вывозить мусор, его перерабатывать и утилизировать», — заключил А.Воробьев.