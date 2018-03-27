Глава Подмосковья Воробьев отверг обвинения в выводе земель из лесного фонда для строительства многоэтажек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал «ложью» обвинения в адрес властей Подмосковья в том, что они использовали в качестве предлога эпидемию жука-короеда для вывода из лесного фонда земель с целью строительства многоэтажных домов.

«Это обман, это неправда, это ложь», — сказал он в прямом эфире «Эхо Москвы», отвечая на вопрос журналиста радиостанции.

«2010 год, когда были пожары, затем лес заболел, и мы обеспечили вместе с наукой вырубку практически 50 тысяч гектаров леса больного жуком-короедом. Это делают научные институты, это делают те, кто занимается лесной культурой. Мы полностью победили эту эпидемию», — отметил губернатор.

А.Воробьев подчеркнул, что закон категорически исключает возможность вывода земель из лесного фонда под жилое строительство. Он также заявил, что подмосковные власти никогда не прибегали к подобной практике.

«Посмотрите, сколько лесов было выведено под многоэтажное строительство — ноль квадратных сантиметров. Ни одного сантиметра не было выведено», — заявил он.

С точки зрения А.Воробьева, эти обвинения в адрес администрации области являются провокацией.

«Это специальные провокации, которые нет-нет, да бросаются в плане застройки многоэтажными домами каких-то лесных полян. Этого ни разу не было при мне и не будет после меня, потому что это запрещено кодексом, законом и здравым смыслом», — заключил губернатор.