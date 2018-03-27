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Эксклюзив Эха 21:12, 27 марта 2018

Губернатор Московской области: Все 15 мусорных полигонов Подмосковья сейчас проходят процедуру активной дегазации

Все 15 мусорных полигонов Подмосковья в настоящее время проходят процедуру активной дегазации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выброс сероводорода – очень неприятное событие. Наша задача – в кратчайшие сроки устранить этот запах. Для этого мы, первые в России, кто привлек и применил самые современные немецкие и другие европейские технологии по дегазации. Сейчас все 15 полигонов проходят процедуру активной дегазации. Речь идет о системе трубопроводов, которые собирают газ и затем при температуре 1160-1200 градусов его утилизируют», — рассказал глава региона.

Он добавил, что, в частности, процедура по рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамске стоит порядка 120-140 млн рублей. «Первым дело были привлечены к ответственности те, кто управляет полигоном. Речь идет о принуждении их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, созданию защитного слоя, и самое главное – к выделению денег. Наша задача, чтобы полигон своевременно оплатил все эти расходы», — отметил А.Воробьев.

Губернатор также напомнил, что ранее в Московской области было закрыто 24 мусорных полигона.

Комментарии

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andre_klimov 27 марта 2018 | 21:23

Какая прелесть, сказал "дегазация" и - вроде как успокоил. А спроси нормальный журналист, что такое эта "дегазация" и ж чем ее смысл - вот тут бы и началось веселье....

duni 27 марта 2018 | 21:33

А как же импортозамещение? Опять клятая Гейропа спасает.

sokal123 27 марта 2018 | 21:35

Наврал и уехал в гейропу ,где не воняет. Падла конченная.

i_c_e 27 марта 2018 | 21:42

Вот из-за того что «ранее в Московской области было закрыто 24 мусорных полигона» вся эта фигня с Балашихой и Волоколамском и произошла. Сначала надо заставить тех, кто на мусоре зарабатывает, заводы построить — а потом существующие свалки закрывать. Ежу понятно, что если то, что возили на 39 теперь везут на 15, для такого объёма не предназначенных, будет вонять.

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