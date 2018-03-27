Губернатор Московской области: Все 15 мусорных полигонов Подмосковья сейчас проходят процедуру активной дегазации

Все 15 мусорных полигонов Подмосковья в настоящее время проходят процедуру активной дегазации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выброс сероводорода – очень неприятное событие. Наша задача – в кратчайшие сроки устранить этот запах. Для этого мы, первые в России, кто привлек и применил самые современные немецкие и другие европейские технологии по дегазации. Сейчас все 15 полигонов проходят процедуру активной дегазации. Речь идет о системе трубопроводов, которые собирают газ и затем при температуре 1160-1200 градусов его утилизируют», — рассказал глава региона.

Он добавил, что, в частности, процедура по рекультивации полигона «Ядрово» в Волоколамске стоит порядка 120-140 млн рублей. «Первым дело были привлечены к ответственности те, кто управляет полигоном. Речь идет о принуждении их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, созданию защитного слоя, и самое главное – к выделению денег. Наша задача, чтобы полигон своевременно оплатил все эти расходы», — отметил А.Воробьев.

Губернатор также напомнил, что ранее в Московской области было закрыто 24 мусорных полигона.