Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче в Петербурге
Встреча завершилась со счетом 1:3. Как отмечает «Спорт Экспресс», с октября прошлого года команде Станислава Черчесова не удается одержать побед.
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Встреча завершилась со счетом 1:3. Как отмечает «Спорт Экспресс», с октября прошлого года команде Станислава Черчесова не удается одержать побед.
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Комментарии20
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rqoswen 27 марта 2018 | 21:05
На что эти кривоногие рассчитывают? На одно "вырванное" очко в группе? ))
uhovostro 27 марта 2018 | 21:13
rqoswen: Французы провели лёгкую разминку, ну и заодно обыграли сборную России...
sandro_007 27 марта 2018 | 21:27
Уже лучше. Могли и сравнять при счете 2:1, но Лунев пропустил в домик.
ura_123 27 марта 2018 | 21:25
rqoswen: Если и вырванное очко, то только своё)))
cattt 27 марта 2018 | 21:33
Городки надо внедрять , а не футбол, все это происки англосакцев.
igorrrpadlowitchs 27 марта 2018 | 21:29
rqoswen: да сколько можно этого пастуха- черчесова там держать? Всё, как везде в России на местах сидят не по профессианальным признакам, а по лояльности к верхам! Поэтому и ТЦ горят, и на полё футбольном такая же картина!
kdv75 27 марта 2018 | 21:44
igorrrpadlowitchs: Хус то же лояльный с Адвокатом? Может вы возьметесь? Тут не в пастухе возможно дело, а в командах футбольных, где играют за огромные деньги спонсоров от государства и кто играет
bakero 27 марта 2018 | 21:09
Не восстановились после "выборов". Все же доверенные лица!
osal 27 марта 2018 | 21:09
Ничё, на Олимпиаде мильдония сэкономили, на ЧМ по полведра на рыло! Как заведеные будут гонять. Мочу тока надо чистую заготовить!
abuvgrobu 27 марта 2018 | 21:20
Кривоногое отребье.. Только и умеют, что деньги за свою "игру" хапать..
testmeter 27 марта 2018 | 21:23
abuvgrobu: Зато на России лучшие "поварята". Работают в поте лица (и жопы) почти бесплатно и без выходных
ura_123 27 марта 2018 | 21:23
А когда это рф стала страной ногомяча???
nuvseunasok 27 марта 2018 | 21:26
ura_123: тогда же, когда Бразилия стала страной клюшкаконька!!!
kochar 27 марта 2018 | 21:31
Команда "Факел" из Воронежа сыграла бы достойнее.
Эта сборная просто позорище.
fantforbarbi 27 марта 2018 | 21:31
Удивительное ощущение оставляет игра сборной России... Эти люди во главе с Черчесовым-профессионалы???
len56 27 марта 2018 | 21:37
Если все страны объявят России бойкот,то сборная России избежит позора...
ЧМ по футболу должен быть отменён!!!
don_ballon 27 марта 2018 | 21:38
Да, Черчесов вредитель. Вместо того, чтобы гонять товарняки с Лихтенштейном, Андоррой и Люксембургом, встречается с лучшими сборными мира, нарушая благостную картину мирозданья у патриотов от сохи. Робяты, нужно всего лишь затоптать Саудию и Египет, Коран им в..., да выстроить два автобуса Уругваю, далеко не топ-сборной. Всё. можно выходить на улицы с криком "Роисся, Роисся!" А уж если судьи будут благосклонны (а они будут, Мудко подсыпет), то и дальше можно пройти. До Франции или Бразилии...
Всё верно: тяжело в ученьи-легко в мученьи.
ura_loid 27 марта 2018 | 22:09
don_ballon: Если Россия выходит из группы, то дальше по сетке либо Испания, либо Португалия).
travmatolog 27 марта 2018 | 22:03
Никак эти кривоногие не научатся попадать в створ ворот. Просто проклятие - если удар по воротам - то обязательно мимо. Даже с 6 метров.
murad_manapov 27 марта 2018 | 22:32
а зачем эти победы нужны, если и так гонорары бешеные))