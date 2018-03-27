Основатель Фейсбука Марк Цукерберг принял решение дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных пользователей

Основатель соцсети Фейсбук Марк Цукерберг принял решение дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных пользователей. Об этом сообщают источники CNN. По их словам, на решение повлияло давление общественности, СМИ и законодателей. Источники полагают, что вслед за Цукербергом показания дадут руководители компаний Гугл и Твиттер. На слушания в Сенате пригласили всех троих. Встреча состоится 10-го апреля.

В середине марта британские и американские СМИ опубликовали расследование, согласно которым компания «Кембридж аналитика» смогла собрать данные 50-ти миллионов пользователей Фейсбука, чтобы затем использовать в политической рекламе.