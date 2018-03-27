Основатель Фейсбука Марк Цукерберг принял решение дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных пользователей
Основатель соцсети Фейсбук Марк Цукерберг принял решение дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных пользователей. Об этом сообщают источники CNN. По их словам, на решение повлияло давление общественности, СМИ и законодателей. Источники полагают, что вслед за Цукербергом показания дадут руководители компаний Гугл и Твиттер. На слушания в Сенате пригласили всех троих. Встреча состоится 10-го апреля.
В середине марта британские и американские СМИ опубликовали расследование, согласно которым компания «Кембридж аналитика» смогла собрать данные 50-ти миллионов пользователей Фейсбука, чтобы затем использовать в политической рекламе.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:05
Цукерберг признался что организовать утечку данных, ему приказал Путин
novyrusich 27 марта 2018 | 21:18
komiccap_nkvd: Всем портянкам приказали изображать идиотов или только тем, кто явно проявляет идиотизм? Тебе ведь идиота даже и изображать не надо. Ты им являешься.
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:23
novyrusich: откуда у тебя мое фото на аватарке