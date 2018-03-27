Следственный комитет собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя не соответствующую действительности информации.

Как отмечает телеканал «Дождь», 25-го марта, в день пожара в торговом центре «Зимняя вишня», Вольнов опубликовал на своем Ютьюб-канале запись разговора с работниками морга. Пранкер представлялся сотрудником МЧС, спрашивал, сколько свободных мест осталось, говорил, что в ближайшее время привезут еще 300 тел.

На следующий день после пожара в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что власти скрывают реальные данные о погибших. Ссылаясь на знакомых, работающих в морге, люди писали о сотнях жертв.

По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.