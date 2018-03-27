Следственный комитет собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя не соответствующую действительности информации.
Как отмечает телеканал «Дождь», 25-го марта, в день пожара в торговом центре «Зимняя вишня», Вольнов опубликовал на своем Ютьюб-канале запись разговора с работниками морга. Пранкер представлялся сотрудником МЧС, спрашивал, сколько свободных мест осталось, говорил, что в ближайшее время привезут еще 300 тел.
На следующий день после пожара в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что власти скрывают реальные данные о погибших. Ссылаясь на знакомых, работающих в морге, люди писали о сотнях жертв.
По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.
Комментарии28
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nelibermot16 27 марта 2018 | 21:05
Кстати пранк мрази, который мы со Стешиным поставили в эфире косвенно подтверждает, что погибших около 60.
На его «300 трупов» мужик в морге отвечает:
- А нам только что звонили из МЧС сказали 60.
То есть инфа не менялась, никто ее не скрывал и не подделывал. (Холмогоров)
kottigr1 27 марта 2018 | 21:09
nelibermot16: Сказочка ФСБ придуманная для полных лохов.. Хотя.. Пипл и это дерьмо схавает.
podpindosny_homyachok 27 марта 2018 | 21:11
Вольнов уже давно в России вне закона
Если посмотрите его канал, то там он каждый день оскорбляет чувства верующих хачиков.
Пранк про то, как за деньги приходили убирать игрушки и цветы - это вообще гениально, это показывает суть пипла. Эти мусорщики ментально такие же как и те, кто принёс цветы. Требовали с вольнова по 1 тысяче рублей за каждый мешок цветов и игрушек что они убрали. А училка за обещание что её детей отвезут в Артек, пообещала детей для массовки Путину.
prutkov100 27 марта 2018 | 21:18
kottigr1: Следственный комитет собирается оценить действия пранкера, сообщившего ложные данные о погибших в Кемерове...
А , летчика действия волошина они не хотят оценить ? Всем кто вчера видел в ютубе ролики (которые сейчас старательно вычищает фсб) встанут на сторону "пранкера" и я в том числе . Цифра "64" чисто для идиотов которые не умеют пользоваться интернетом и верят в зомбоящик .
midnightblues 27 марта 2018 | 21:19
kottigr1: Ну-по такой логике и сотней вагнеровцев не покрошили
mymymy 27 марта 2018 | 21:09
nelibermot16: Обыкновенный укро фашист. Самодеятельность укро рейха.
А вот сценарий "врадиевка" скорее организован более тщательно.
ura_123 27 марта 2018 | 21:15
mymymy: А ты знаешь настоящую фамилию и имя пранкера Лексуса?
Или того чмо с погонялом "вован" ?
klondaik 27 марта 2018 | 21:40
Эхо радуется его пранку. Никакой критики его поступка.
ura_123 27 марта 2018 | 22:22
klondaik: "Эхо" не радуется,эхо констатирует факт,не более того.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:05
Вот он, главный злодей!
kypykyky 27 марта 2018 | 21:13
kryymsdyk: ааа, так это Жека Вольнов виноват?!
это расследовала та, у кого хз что вместо головы?
ооо да!
klondaik 27 марта 2018 | 21:37
kypykyky: этот пранк был в прямом эфире на ютуб во время трагедии. Он вкинул инфу про 300 погибших. А потом этот фейк в комментах и на эхо полетел. Да конкретно в этом виноват Вольнов
max3446 27 марта 2018 | 21:08
Оппозиционная либерастня во всей красе, ложь, провокации. Не удивлюсь если установят именно их причастность к поджогу, того же наврального
ura_123 27 марта 2018 | 21:12
max3446: г-н орлов,с чего это ты взяло что пранкер либерастня???
Этот пранкер ближайший соратник лексуса и вована крышуемых ФСБшниками.
klondaik 27 марта 2018 | 21:34
ura_123: сравните этот пранк и вообще пранки Вольнова и пранки Лексусов. По вашему это одно и тоже? Вольнов несет только грязь и пошлость.
ura_123 27 марта 2018 | 21:37
klondaik: Что вы говорите???!!! А лексусы типа как белые и пушистые...
ura_123 27 марта 2018 | 21:10
Ну вот и ещё один "крайний" кроме Обамы,Мэй,Навального и марсиан.
radistradist 27 марта 2018 | 21:10
не наша ли страна восторгалась Вованом и Лексусом ? ну это ж так прикольно. А следственнуму комитету как всегда делать нечеего
klondaik 27 марта 2018 | 21:30
radistradist: где лексусы развлекались на таких трагедиях. Как это можно сравнивать? Раз переводите стрелки таким образом значит косвенно защищаете эту мразь.
abuvgrobu 27 марта 2018 | 21:15
Ложную информацию о «сотнях погибших» при пожаре в ТЦ в Кемерове распространил известный украинский пранкер Евгений Вольнов.
На его Youtube-канале нашли запись за 25 марта, где Вольнов, выдавая себя за сотрудника МЧС, звонит в кемеровский морг и спрашивает, сколько там свободных мест. Узнав, что свободных мест около 70, он начинает возмущаться, заявляя, что трупов гораздо больше -- «около 300»
shmuel63 27 марта 2018 | 21:15
Ну да, когда Вован с Лексусом резвились, это всех устраивало.
klondaik 27 марта 2018 | 21:26
shmuel63: часто Лексус и Вован развлекались на таких трагедиях. Для вас это одно и тоже? Сразу видно что вы и черта защитите. Сколько тут защитников этой мрази нашлось. И не надо переводить стрелки .
shlevet 27 марта 2018 | 21:24
Кастрировать такого пранкера
ura_123 27 марта 2018 | 21:28
shlevet: Какого такого?
hunterhead 27 марта 2018 | 21:29
shlevet: "Кастрировать такого пранкера"
Мечтаешь, чтобы он стал как ты, shlevet? :-D
e621 27 марта 2018 | 21:24
Понятное дело, пранкер во всем виноват.
polba 27 марта 2018 | 21:38
e621: В преднамеренном вбросе заведомо ложной информации, способной вызвать стихийные протесты - несомненно виноват.
Это обычная технология подогрева толпы. Например майданутых дебилов раз в пару часов подогревали вбросами про "русский спецназ" в 20 км от Киева.
ostapbey 27 марта 2018 | 21:58
А не ЯЦЕНЮК ли сменил Сашка Билого?
Кролик РЭМБО который!!
..
А то русский спецназ. Спецназ
А приглядеться, то одни чечены. Включая и Кролика.!
Даже.