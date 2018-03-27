Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявлены обвинения
Об этом сообщил Следственный комитет. Ранее сообщалось, что СК ходатайствует об аресте технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где предположительно был источник пожара, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранника, который, как уверяет следствие, не включил систему оповещения, когда начался пожар.
Комментарии10
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kypykyky 27 марта 2018 | 21:03
только не надо использовать детей в политических целях.
https://youtu.be/-AViL_Q7t5k
kottigr1 27 марта 2018 | 21:06
kypykyky: Не вижу в этом бравом списке чинов администрации и МЧС давшим разрешение на работу ТЦ в нарушение всех Законов, норм и правил.. Где же эти "герои" ?
kypykyky 27 марта 2018 | 21:09
kottigr1: есть родители. а у них есть дети.
patrik04 27 марта 2018 | 21:11
Пятерым фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявлены обвинения...
Теперь гражданское общество Кемерово должно проследить, чтобы невиновных или косвенно виновных людей, не сделали козлами отпущения, для усмирения разъярённой толпы.
katamaran 27 марта 2018 | 21:25
patrik04: Методички потерял походу?
zapadnay 27 марта 2018 | 21:25
kottigr1:
Верно. Разве те, кто подписывал и разрешал - не виновные? Коррупция убивает(с).
abuvgrobu 27 марта 2018 | 21:18
Список фигурантов:
1) Охранник,
2) Охранник,
3) Охранник,
4) Вахтёр,
5) Охранник,
income 27 марта 2018 | 21:21
Если простой охранник может сам отключать какие-то элементы противопожарной системы в крупном торговом центре и при этом на пульте не бьют тревогу, то виноват все равно не охранник.
polsan 27 марта 2018 | 21:31
income: совершенно верно! Откуда тогда они это знают что именно охранник отключил, там что камера установлена возле пульта где он это всё отключал?! И тем более если там камера установлена, почему те, кто это видел не приняли меры?
mihail_miheev Михаил Михеев 27 марта 2018 | 21:29
А владелец сгоревшего ТЦ Денис Штенгелов не входит в этот список. Он продолжает процветать и делать бизнес на дорогих Россиянах. Миллиардеры в путинской России неприкасаемы.