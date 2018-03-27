На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове стали звучать политические лозунги

На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове, которая в эти минуты проходит на Пушкинской площади в Москве, стали звучать политические лозунги.

Стихийная акция началась два часа назад. По оценкам корреспондентов «Эха Москвы», к ней присоединились несколько тысяч человек.