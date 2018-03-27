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Эксклюзив Эха 21:00, 27 марта 2018

На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове стали звучать политические лозунги

На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове, которая в эти минуты проходит на Пушкинской площади в Москве, стали звучать политические лозунги.

Стихийная акция началась два часа назад. По оценкам корреспондентов «Эха Москвы», к ней присоединились несколько тысяч человек.

Комментарии

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barssuk 27 марта 2018 | 21:05

Тяжелый срок у плешивого будет...если будет, конечно

patrik04 27 марта 2018 | 21:06

На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове, которая в эти минуты проходит на Пушкинской площади в Москве, стали звучать политические лозунги...


Сострадательная и милосердная московская жидобандера никогда не кричала бы "Россия без Путина" на поминальном митинге, если бы у них не разрывалось сердце от жалости к погибшим кемеровчанам.

komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:10

patrik04: откуда у них жалось если наш народ они называют быдлом и анчоусами.

serjo1977 27 марта 2018 | 21:16

komiccap_nkvd: Да, вы с Патриком - БЫДЛО и АНЧОУСЫ! Каждый ваш пост - тому доказательство. Станете академиками (не как Рамзан, а НАСТОЯЩИМИ) - будем называть вас академиками. А пока не взыщите...

polit_person 27 марта 2018 | 21:45

serjo1977: А ты что ли академик? Настоящий? Таких как ты давно планктоном офисным называют. Ты даже до анчоуса не дорос.

serjo1977 27 марта 2018 | 21:56

polit_person: А ты что ли академик? Настоящий?
===
Так ведь это смотря на чьём фоне... ;-)

naivnyk 27 марта 2018 | 21:10

patrik04: Кто то от этих уродов другого ждал?

hunterhead 27 марта 2018 | 21:19

naivnyk: "Кто то от этих уродов другого ждал?"

От вас, прртянки, никто ничего другого и не ждал.

alexandr_l 27 марта 2018 | 21:17

patrik04: попка-дурак

sedoff 27 марта 2018 | 21:30

patrik04: Патрик, мать твою! А ты кто, не быдло, что-ли? ))))))))) Каждый день тут блестишь отсутствием мозга и обезьяньими повадками, и возмущаешься ещё!
Забавные вы, всё-таки, зверушки, путинята. )))))))

kir_pich_101 27 марта 2018 | 21:10

barssuk: Если дотянет.
То пожар, то потоп.
Так можно и не дотянуть...

matros__koshkin__21 27 марта 2018 | 21:18

Безотносительно чего бы то ни было, в отставку должны быть оправлены Тулеев и начальник МЧС. В 24 секунды.

nuvseunasok 27 марта 2018 | 21:24

matros__koshkin__21: Это в какой стране так произошло бы? В нашем чучхестане (простите корейцы) - все как обычно. Жопа.

nikolashin2017 27 марта 2018 | 21:28

barssuk: у портянок день за три:
больше подличай и ври...

nikruchev 27 марта 2018 | 21:39

barssuk: Это у нас тяжелый срок будет, а ему всё пох.

max3446 27 марта 2018 | 21:06

разгонять, зачинщиков и крикунов в клетку, ключ от которой выкинуть

vtodorol 27 марта 2018 | 21:18

max3446: твой сисян и есть зачинщик всего этого
https://cdn2.img.ria.ru/images/149980/81/1499808106.jpg
А уж как кричал: " Мы-команда !!! Да-а!?" "манда-да-да !!!- отвечала толпа....

shmuel63 27 марта 2018 | 21:18

max3446: "....ключ от которой выкинуть" - хоть сегодня-то помолчите. Ведь именно так и сгорели кемеровские дети

abuvgrobu 27 марта 2018 | 21:06

Как и на фоне любой трагедии на поверхности всплыло говно. Анонимы в соцсетях ловят хайп, увеличивая число жертв в Кемерово, к ним же присоединились и другие мрази, чтобы привлечь к себе побольше внимания. И люди верят, потому что находятся в нестабильном психологическом состоянии. У них -- огромное горе, а проходимцы пользуются моментом. Ничего личного, как говорят пиарщики, это ведь бизнес.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:22

abuvgrobu: а чего вы так вцепились в число жертв? Если бы 20 человек сгорело - вообще фигня?

serjo1977 27 марта 2018 | 21:29

abuvgrobu: Как и на фоне любой трагедии на поверхности всплыло говно.
===
А никто тебя всплывать не просил. Сам всплыл, теперь не жалуйся...

neon001 27 марта 2018 | 21:07

а почему в москве кричат, а в кемерове нет? там у них все еще не видят связи?

sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 21:07

Надеюсь кричащие эти лозунги так и сгниют на зоне !

serjo1977 27 марта 2018 | 21:19

sisyan_mudachina: Надейся. Больше тебе НИЧЕГО не остаётся...

vtodorol 27 марта 2018 | 21:21

sisyan_mudachina: Жечь в пожарах и гноить в зонах . План Путина.

bereshukrasehaivpesch 27 марта 2018 | 21:07

Епанутые навалнята на трагедии пиариться

vtodorol 27 марта 2018 | 21:25

bereshukrasehaivpesch: Чудик,в слове "пиариться" не мягкий знак ,а...... твердый с точками!!!У повара спроси-он подтвердит.

polba 27 марта 2018 | 21:08

Кто б сомневался... Теперь главная задача - организовать столкновения с полицией, и что бы обязательно повязали хоть парочку людей, потерявших в ТЦ родственников.

shura813 27 марта 2018 | 21:09

Идиоты при такой температуре произошла кремация! Скажите честно мы не знаем сколько погибло!

telaviv001 27 марта 2018 | 21:18

shura813: заколебали вы счетоводы.

polba 27 марта 2018 | 21:23

shura813: Для идиотов.
Найдено 64 тела. Есть информация о 83 (на вчера было) пропавших без вести. Сколько из найденных опознано пока информации нет.
Сколько ещё найдут под завалами - непонятно.

vlabumur 27 марта 2018 | 21:10

9 января?

captainobvious 27 марта 2018 | 22:16

vlabumur: главное, чтобы не 27 февраля...

captainobvious 27 марта 2018 | 21:15

ради политических лозунгов эта акция и созывалась, очевидно же...

komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:30

captainobvious: конечно очевидно. приятель сегодня говорил что погибшие, это повод. они этому поводу рады чтобы собраться. вот посмотришь, для вида погрустят немного, а потом с двойной энергией будут кричать "Путин должен уйти".
приятель оказался прав. да я и сам это знал.

uryden 27 марта 2018 | 21:16

Конечно, виновные в пожаре должны быть наказаны в первую очередь.
А во вторую очередь нужно наказать мерзопакостные ресурсы типа Эха, которые раздували панику и требовали больше трупов.

naivnyk 27 марта 2018 | 21:21

uryden: Ни на грамм с Вами не согласен! На Эхо собирается самая мудрая и добрая тусовка, разве только уступает Радио Свобода....

(комментарий скрыт)

orwellianoptimist 27 марта 2018 | 21:18

Гнать на вилы поганую и гнилую власть воров, бездарных, бессовестных недоцарьков!!! Сколько можно терпеть!!! Всё к чему они прикасались - рушится, горит и падает. ГОНДУРАС обогнал Россию по уровню жизни, откройте статистику!!!! Очнитесь, люди, оч-ни-тесь!!!

kochar 27 марта 2018 | 21:39

Импотенция власти толкает людей на акции.
100 лет назад с такого и началось.

lnmanusnostras1 27 марта 2018 | 21:49

Мрази, специально пользуются горем людей, особенно гудок порадовал, уже до акции отметился...

vel225 27 марта 2018 | 21:51

путин дискредитировал себя по всем направлениям, он самозванец и за рубежом и дома....

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