На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове стали звучать политические лозунги
На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове, которая в эти минуты проходит на Пушкинской площади в Москве, стали звучать политические лозунги.
Стихийная акция началась два часа назад. По оценкам корреспондентов «Эха Москвы», к ней присоединились несколько тысяч человек.
Комментарии41
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barssuk 27 марта 2018 | 21:05
Тяжелый срок у плешивого будет...если будет, конечно
patrik04 27 марта 2018 | 21:06
На стихийной акции памяти жертв пожара в Кемерове, которая в эти минуты проходит на Пушкинской площади в Москве, стали звучать политические лозунги...
Сострадательная и милосердная московская жидобандера никогда не кричала бы "Россия без Путина" на поминальном митинге, если бы у них не разрывалось сердце от жалости к погибшим кемеровчанам.
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:10
patrik04: откуда у них жалось если наш народ они называют быдлом и анчоусами.
serjo1977 27 марта 2018 | 21:16
komiccap_nkvd: Да, вы с Патриком - БЫДЛО и АНЧОУСЫ! Каждый ваш пост - тому доказательство. Станете академиками (не как Рамзан, а НАСТОЯЩИМИ) - будем называть вас академиками. А пока не взыщите...
polit_person 27 марта 2018 | 21:45
serjo1977: А ты что ли академик? Настоящий? Таких как ты давно планктоном офисным называют. Ты даже до анчоуса не дорос.
serjo1977 27 марта 2018 | 21:56
polit_person: А ты что ли академик? Настоящий?
===
Так ведь это смотря на чьём фоне... ;-)
naivnyk 27 марта 2018 | 21:10
patrik04: Кто то от этих уродов другого ждал?
hunterhead 27 марта 2018 | 21:19
naivnyk: "Кто то от этих уродов другого ждал?"
От вас, прртянки, никто ничего другого и не ждал.
alexandr_l 27 марта 2018 | 21:17
patrik04: попка-дурак
sedoff 27 марта 2018 | 21:30
patrik04: Патрик, мать твою! А ты кто, не быдло, что-ли? ))))))))) Каждый день тут блестишь отсутствием мозга и обезьяньими повадками, и возмущаешься ещё!
Забавные вы, всё-таки, зверушки, путинята. )))))))
kir_pich_101 27 марта 2018 | 21:10
barssuk: Если дотянет.
То пожар, то потоп.
Так можно и не дотянуть...
matros__koshkin__21 27 марта 2018 | 21:18
Безотносительно чего бы то ни было, в отставку должны быть оправлены Тулеев и начальник МЧС. В 24 секунды.
nuvseunasok 27 марта 2018 | 21:24
matros__koshkin__21: Это в какой стране так произошло бы? В нашем чучхестане (простите корейцы) - все как обычно. Жопа.
nikolashin2017 27 марта 2018 | 21:28
barssuk: у портянок день за три:
больше подличай и ври...
nikruchev 27 марта 2018 | 21:39
barssuk: Это у нас тяжелый срок будет, а ему всё пох.
max3446 27 марта 2018 | 21:06
разгонять, зачинщиков и крикунов в клетку, ключ от которой выкинуть
vtodorol 27 марта 2018 | 21:18
max3446: твой сисян и есть зачинщик всего этого
https://cdn2.img.ria.ru/images/149980/81/1499808106.jpg
А уж как кричал: " Мы-команда !!! Да-а!?" "манда-да-да !!!- отвечала толпа....
shmuel63 27 марта 2018 | 21:18
max3446: "....ключ от которой выкинуть" - хоть сегодня-то помолчите. Ведь именно так и сгорели кемеровские дети
abuvgrobu 27 марта 2018 | 21:06
Как и на фоне любой трагедии на поверхности всплыло говно. Анонимы в соцсетях ловят хайп, увеличивая число жертв в Кемерово, к ним же присоединились и другие мрази, чтобы привлечь к себе побольше внимания. И люди верят, потому что находятся в нестабильном психологическом состоянии. У них -- огромное горе, а проходимцы пользуются моментом. Ничего личного, как говорят пиарщики, это ведь бизнес.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 21:22
abuvgrobu: а чего вы так вцепились в число жертв? Если бы 20 человек сгорело - вообще фигня?
serjo1977 27 марта 2018 | 21:29
abuvgrobu: Как и на фоне любой трагедии на поверхности всплыло говно.
===
А никто тебя всплывать не просил. Сам всплыл, теперь не жалуйся...
neon001 27 марта 2018 | 21:07
а почему в москве кричат, а в кемерове нет? там у них все еще не видят связи?
sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 21:07
Надеюсь кричащие эти лозунги так и сгниют на зоне !
serjo1977 27 марта 2018 | 21:19
sisyan_mudachina: Надейся. Больше тебе НИЧЕГО не остаётся...
vtodorol 27 марта 2018 | 21:21
sisyan_mudachina: Жечь в пожарах и гноить в зонах . План Путина.
bereshukrasehaivpesch 27 марта 2018 | 21:07
Епанутые навалнята на трагедии пиариться
vtodorol 27 марта 2018 | 21:25
bereshukrasehaivpesch: Чудик,в слове "пиариться" не мягкий знак ,а...... твердый с точками!!!У повара спроси-он подтвердит.
polba 27 марта 2018 | 21:08
Кто б сомневался... Теперь главная задача - организовать столкновения с полицией, и что бы обязательно повязали хоть парочку людей, потерявших в ТЦ родственников.
shura813 27 марта 2018 | 21:09
Идиоты при такой температуре произошла кремация! Скажите честно мы не знаем сколько погибло!
telaviv001 27 марта 2018 | 21:18
shura813: заколебали вы счетоводы.
polba 27 марта 2018 | 21:23
shura813: Для идиотов.
Найдено 64 тела. Есть информация о 83 (на вчера было) пропавших без вести. Сколько из найденных опознано пока информации нет.
Сколько ещё найдут под завалами - непонятно.
vlabumur 27 марта 2018 | 21:10
9 января?
captainobvious 27 марта 2018 | 22:16
vlabumur: главное, чтобы не 27 февраля...
captainobvious 27 марта 2018 | 21:15
ради политических лозунгов эта акция и созывалась, очевидно же...
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 21:30
captainobvious: конечно очевидно. приятель сегодня говорил что погибшие, это повод. они этому поводу рады чтобы собраться. вот посмотришь, для вида погрустят немного, а потом с двойной энергией будут кричать "Путин должен уйти".
приятель оказался прав. да я и сам это знал.
uryden 27 марта 2018 | 21:16
Конечно, виновные в пожаре должны быть наказаны в первую очередь.
А во вторую очередь нужно наказать мерзопакостные ресурсы типа Эха, которые раздували панику и требовали больше трупов.
naivnyk 27 марта 2018 | 21:21
uryden: Ни на грамм с Вами не согласен! На Эхо собирается самая мудрая и добрая тусовка, разве только уступает Радио Свобода....
orwellianoptimist 27 марта 2018 | 21:18
Гнать на вилы поганую и гнилую власть воров, бездарных, бессовестных недоцарьков!!! Сколько можно терпеть!!! Всё к чему они прикасались - рушится, горит и падает. ГОНДУРАС обогнал Россию по уровню жизни, откройте статистику!!!! Очнитесь, люди, оч-ни-тесь!!!
kochar 27 марта 2018 | 21:39
Импотенция власти толкает людей на акции.
100 лет назад с такого и началось.
lnmanusnostras1 27 марта 2018 | 21:49
Мрази, специально пользуются горем людей, особенно гудок порадовал, уже до акции отметился...
vel225 27 марта 2018 | 21:51
путин дискредитировал себя по всем направлениям, он самозванец и за рубежом и дома....