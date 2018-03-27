Губернатор Московской области: Увольнение главы Волоколамского района было обусловлено «потерей диалога с жителями»
Снятие с должности главы Волоколамского района Евгения Гаврилова в первую очередь было связано с тем, что он «потерял диалог с жителями». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Была совокупность причин, по которым мы расстались с Гавриловым. Прежде всего, это было связано с потерей диалога с жителями», — сказал он.
По словам А.Воробьева, жители требуют, чтобы новый глава решил проблему с полигоном «Ядрово». «Люди хотят, чтобы был порядок, чтобы полигон не беспокоил детей и взрослых. Однако наша стратегическая задача не просто справиться с «Ядрово» и провести там все мероприятия по рекультивации, но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности. Это непростая, но очень интересная задача», — отметил губернатор.
Комментарии2
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kottigr1 27 марта 2018 | 21:00
Дал слабину перед холопами..
Тряпка.. Дал возможность двинуть народу по репе.. Дискредитировал действующую власть. С народом можно встречаться один на один лишь из-за спин дивизий ФСО.
А теперь будет выкинут "сахарной костью", что бы народ его рвал с урчанием вместо закрытия свалки..
meister_luvin 27 марта 2018 | 21:03
он потерял диалог, а другие потеряли совесть