Губернатор Московской области: Увольнение главы Волоколамского района было обусловлено «потерей диалога с жителями»

Снятие с должности главы Волоколамского района Евгения Гаврилова в первую очередь было связано с тем, что он «потерял диалог с жителями». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Была совокупность причин, по которым мы расстались с Гавриловым. Прежде всего, это было связано с потерей диалога с жителями», — сказал он.

По словам А.Воробьева, жители требуют, чтобы новый глава решил проблему с полигоном «Ядрово». «Люди хотят, чтобы был порядок, чтобы полигон не беспокоил детей и взрослых. Однако наша стратегическая задача не просто справиться с «Ядрово» и провести там все мероприятия по рекультивации, но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности. Это непростая, но очень интересная задача», — отметил губернатор.