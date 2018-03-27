Губернатор Московской области: Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 тонн мусора
Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 млн тонн мусора. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Ситуация очень непростая. С 2013 года мы ведем очень серьезную системную работу. Дело в том, что в Подмосковье поступает 10-13 млн тонн мусора каждый год. И это происходит с 50-х годов», — рассказал он.
При этом, по словам А.Воробьева, «в Подмосковье до сих пор не было оборудованных полигонов». «То, что мы называем полигонами, на самом деле является просто свалкой. Там нет дегазации, защитного слоя, сбора фильтрата. Наша задача в короткое время, с одной стороны, обеспечить закрытие старых свалок, которые смердят и беспокоят людей, а с другой стороны — организовать утилизацию мусора. Это противоречие, над которым мы работаем», — отметил губернатор.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 27 марта 2018 | 20:41
Губернатор Московской области: Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 тонн мусора.
------------------------------------------------------------------------------------
Какие экономные москвичи.. Всего один КАМАЗ мусора.. Почти не гадят за МКАД.. !
evgolius7 27 марта 2018 | 20:52
1 мусороперерабатывающий завод стоит 1 миллиард.
Такие заводы можно поставить в каждом районе.
Такой завод дает и тепло, и сырье, и рабочие места.
Однако Воробьев строит виллу в Одинцово рядом с виллой Шойгу, и каждая такая вилла стоит по нескольку миллиардов
1. Прокурор Московской области - зять Шойгу
2. Губернатор Московской области - сын друга Шойгу
3. Мусорный король - сын генпрокурора России
Круг замкнулся.
seryj_wolk 27 марта 2018 | 20:52
kottigr1: Сортировать мусор- неподъемная задача для героических рфцев. Они могут только врать и делать то, что рифмуется с этим словом.
abraz 27 марта 2018 | 20:43
Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 тонн мусора
----------------------
Надо же как мало. А чего тогда ноют, что травят их?
kottigr1 27 марта 2018 | 20:49
abraz: "В самом центре Вены, стоит мусоросжигательный завод, который никак не портит ни воздух, ни городские виды. Построен он в 1992 году по проекту гениального австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Город нуждался в мусоросжигательном заводе, который не только сжигает значительную часть городского мусора (250 000т ежегодно), но и вырабатывает тепловую энергию для нескольких районов австрийской столицы — тепло, выделяемое от сжигания мусора идет на обогрев 107000 венских домов.
Так властям Вены удалось поймать сразу нескольких зайцев. 1. Обеспечить теплоснабжение района, расположив мусоросжигательный завод не за городом, а практически по соседству с жилыми домами, сэкономив на трубопроводах для подачи горячей воды. 2. Установив ультрасовременное оборудование по очистке дымовых газов, снизить до минимума выбросы диоксинов (менее 1 грамма в год). 3. Наконец, благодаря Хундертвассеру создать ещё одно место притяжения для туристов."
rodiv 27 марта 2018 | 20:44
... более 10 млн тонн мусора !!!
+1000000000000
djuga 27 марта 2018 | 20:47
Наша задача в короткое время, с одной стороны, обеспечить закрытие старых свалок, которые смердят и беспокоят людей, а с другой стороны — организовать утилизацию мусора.
И это происходит с 50-х годов
=========================================================================================================
Полный абзац!
Почти 70 лет происходит, а заметили только сейчас. Ну надо же!
Вспоминается Черномырдин: "Не было никогда и тут опять..." И вечное изумление властей вроде этой: Вот незадача, опять зима, опять снег пошел!
И опять "в кратчайшие сроки". Как всегда.
А кто вам мешал заниматься этим раньше? Местные жители, что ли?
alo0000 27 марта 2018 | 20:49
Гром грянул. Мужик перекрестился. И задумался - пилить или не пилить?
curious69_ 27 марта 2018 | 20:49
Т. е. приблизительно за 5 лет ОДИН КУБИЧЕСКИЙ километр( если предположить ,что 1 м.куб. аесит 500 кг
ed10075 27 марта 2018 | 20:56
А нашим успешным менеджерам, захватившим страну невдомек было, что мусор куда-то девать нужно?
Яхты и дворцы, шабохранилица и и виноградники, олимпиада за 50 миллиардов долларов и ЧМ со стадином стоимостью как три аналогичных зарубежом, - на все это были деньги, а вот на заврды по переработке мусора денег не было. Вонь, она и до Рублевки доползет, и только тогда деньги найдется на решение этой проблемы.
ura_123 27 марта 2018 | 20:59
ed10075: Ну наши "успешные манагеры" ведь "не ездят в метро",не так ли?
decontes 27 марта 2018 | 21:01
А откуда столько поступает? Из другого региона? И в чем тогда проблема? Пусть в центре столицы строят себе свалки.
sab171 27 марта 2018 | 21:01
С нетерпением ждем повышения тарифов на вывоз и утилизацию БО.
brocer 27 марта 2018 | 21:08
sab171: Скорее всего так и будет. Вместо привлечения посторонних (не в мафии) людей к переработке. Этот мусор продавать можно за хорошие деньги, а не закапывать, платя копателям. Но мафия необразованная у нас. Дикая так сказать собака на сене, во главе с дичайшим на ядерном двигателе.. ))
grigorcar 27 марта 2018 | 21:17
и че вы для этого собираетесь сделать, кроме того что попилить еще миллиард-другой?