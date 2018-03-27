Губернатор Московской области: Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 тонн мусора.

Ежегодно в Подмосковье поступает более 10 млн тонн мусора. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ситуация очень непростая. С 2013 года мы ведем очень серьезную системную работу. Дело в том, что в Подмосковье поступает 10-13 млн тонн мусора каждый год. И это происходит с 50-х годов», — рассказал он.

При этом, по словам А.Воробьева, «в Подмосковье до сих пор не было оборудованных полигонов». «То, что мы называем полигонами, на самом деле является просто свалкой. Там нет дегазации, защитного слоя, сбора фильтрата. Наша задача в короткое время, с одной стороны, обеспечить закрытие старых свалок, которые смердят и беспокоят людей, а с другой стороны — организовать утилизацию мусора. Это противоречие, над которым мы работаем», — отметил губернатор.