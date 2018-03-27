Губернатор Московской области: В программе реновации в Москве предусмотрены способы утилизации строительных отходов

Реализация программы реновации в Москве не создаст экологических проблем — в ней предусмотрены способы утилизации строительных отходов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек», — сказал он.

По словам А.Воробьева, основной проблемой, которую предстоит решить, является переработка бытовых отходов.

«Бытовые отходы — вот что сейчас прежде всего мы должны решать», — подчеркнул он.