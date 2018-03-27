Губернатор Московской области: В программе реновации в Москве предусмотрены способы утилизации строительных отходов
Реализация программы реновации в Москве не создаст экологических проблем — в ней предусмотрены способы утилизации строительных отходов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек», — сказал он.
По словам А.Воробьева, основной проблемой, которую предстоит решить, является переработка бытовых отходов.
«Бытовые отходы — вот что сейчас прежде всего мы должны решать», — подчеркнул он.
Комментарии1
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kottigr1 27 марта 2018 | 20:47
Почему опять утилизация ?.. Почему не полная переработка .. !?
"В самом центре Вены, стоит мусоросжигательный завод, который никак не портит ни воздух, ни городские виды. Построен он в 1992 году по проекту гениального австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Город нуждался в мусоросжигательном заводе, который не только сжигает значительную часть городского мусора (250 000т ежегодно), но и вырабатывает тепловую энергию для нескольких районов австрийской столицы — тепло, выделяемое от сжигания мусора идет на обогрев 107000 венских домов.
Так властям Вены удалось поймать сразу нескольких зайцев. 1. Обеспечить теплоснабжение района, расположив мусоросжигательный завод не за городом, а практически по соседству с жилыми домами, сэкономив на трубопроводах для подачи горячей воды. 2. Установив ультрасовременное оборудование по очистке дымовых газов, снизить до минимума выбросы диоксинов (менее 1 грамма в год). 3. Наконец, благодаря Хундертвассеру создать ещё одно место притяжения для туристов.