Сторонники бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона сегодня перекрыли несколько дорог
Среди них трасса, ведущая из Испании во Францию. Участники требовали освободить Пучдемона.
Накануне бывшего каталонского лидера, обвиняемого властями Мадрида в организации мятежа и растрате бюджетных денег, арестовали в Германии.
Комментарии2
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ushkujnik 27 марта 2018 | 20:45
Только в Андорру не перекрывайте - "Torres" кончается...
Во Францию - пожалуйста!..
nikruchev 27 марта 2018 | 20:55
ushkujnik: Могут и в Андорру перекрыть - через неё тоже во Францию дорога есть.