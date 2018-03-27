Бельгия присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля
Бельгия присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр королевства Шарль Мишель. Он уточнил, что аккредитации будет лишен один российский дипломат.
Комментарии9
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danko_klisma 27 марта 2018 | 20:40
Получила от Меркель наверное нагоняй по самые неболуйся.
testmeter 27 марта 2018 | 21:17
danko_klisma: Ты уж с Меркель определись как-нибудь, хорошая она или плохая. То она мирных российских дипломатов высылает, то "северный поток" разрешает. Что у тебя про это в методичке написано?
abuvgrobu 27 марта 2018 | 20:40
Я вот чего думаю. Если все-таки будет установлено, что Скрипаля траванула не Россия, а мы уже как-бы наказание понесли "авансом" - значит ли это, что мы можем травануть какого-нибудь другого бывшего шпиона? Наказание то уже отбыто? :)
grigol331 27 марта 2018 | 21:05
abuvgrobu:
И давно ли вы (Россия) стали испрашивать разрешения на сотворение подлостей?
testmeter 27 марта 2018 | 20:42
Кто там еще из неприсоединившихся стран остался? Список "друзей" России уже по пальцам одной руки можно сосчитать.
demokrat62 27 марта 2018 | 20:44
Скоро и Ким Чен ЫН русских дипломатов вышлет.
vebis 27 марта 2018 | 20:50
К тому же:
1 .В НАТО объявлено, что 7 российских дипломатов будут высланы и еще троим будет отказано в аккредитации в рамках «масштабного, решительного и скоординированного» международного ответа на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
2. Болгария отзывает своего посла из России для консультаций.
3. ФБР располагает докладом об убийстве Михаила Лесина.
len56 27 марта 2018 | 20:55
Гнать всех дипломатов россейских домой! на мухосранщину!
пусть в село едут на турнепс!
benin_papa__ 27 марта 2018 | 21:12
Высылают не просто "дипломатов", а резидентуру КГБ и ГРУ под дипломатическим прикрытием.