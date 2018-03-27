Бельгия присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля

Бельгия присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил премьер-министр королевства Шарль Мишель. Он уточнил, что аккредитации будет лишен один российский дипломат.