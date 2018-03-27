Московская прокуратура начала проверку торгово-развлекательных центров
Инспекторы собираются выяснить, как соблюдается пожарная безопасность, — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, прокурорам поручено обратить особое внимание на системы сигнализации и пожаротушения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал проверку торговых центров и других развлекательных мест в связи с пожаром в Кемерово. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы сейчас совместно с МЧС проводим мобилизацию, еще раз проверяем не только торговые центры, но и все те места, где собираются и дети, и взрослые», — сказал А.Воробьев.
Он посетовал на «нерегулярность проведения тренировок в части пожарной эвакуации». «Более того, я считаю, что мы не всегда относимся к этому серьезно. Поэтому наша задача – ввести такие стандарты, которые позволяли бы нам знать, как действовать в школе, детском саду, в театре и торговых центрах в таких случаях. Сегодня мы об этом говорили на заседании подмосковного правительства», — отметил А.Воробьев.
Он также признал наличие «противоречия между инструкциями ФСБ по противодействию терроризму и регламентом пожарной службы». «Специальное место — и не одно — должно быть для открытия дверей, или должны быть тяжелые предметы, которые должны обеспечить выход в случае пожара. Да, противоречие в инструкциях существует. Поэтому специалисты должны дать четкий и понятный алгоритм действий», — заключил А.Воробьев.
Комментарии13
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djuga 27 марта 2018 | 20:36
Очередная кампанейщина. И "сладкие дни" для инспекторов.
kottigr1 27 марта 2018 | 20:39
djuga: Да.. Набьют сейчас свои карманы и прокурорские, и ФСБшные, и МЧСные...
brocer 27 марта 2018 | 21:17
kottigr1: А при пожаре посадят охранника, и немного постоят на коленях.
rolar 27 марта 2018 | 20:52
djuga: А почему вы либерасты раньше тревогу не били, а сейчас рот разявили???? Что не досуг или повод ждали. Работать то не умеете только визжать как свиньи.
kottigr1 27 марта 2018 | 20:55
rolar: Ты рад тому, что твой Фюрер сжег российских детей в Кемерово ? Снова будешь за Путина голосовать ?
djuga 27 марта 2018 | 21:04
rolar: А почему вы либерасты
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Совсем дурак, что ли?
Пожар не разбирает - либерал или нацик, противник или поклонник Путина. Горят все. Не пишите мне больше подобную чушь. Проигнорирую.
shlevet 27 марта 2018 | 20:46
Даже если исключить коррупционную составляющую и представить, что эти проверки добросовестные, даже тогда они очень дырявые.
При выявленных нарушениях, дается срок на их исправление, а его может тупо не быть и на следующий день после проверки все также сгорят.
Необходимо при выявленных нарушениях сразу закрывать проверяемый объект до устранения замечаний + штраф за повторную проверку.
Уверен, на следующий день все нарушения будут устранены
djuga 27 марта 2018 | 21:07
shlevet: Уверен, на следующий день все нарушения будут устранены
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Какие именно нарушения - запасные и пожарные выходы заперты по требованию ФСБ (борьба с терроризмом), или свободно открывающиеся по требованию МЧС?
shlevet 27 марта 2018 | 21:10
djuga: //...заперты по требованию ФСБ...или свободно открывающиеся по требованию МЧС?...//
При нормальном подходе одно другому не должно противоречить.
Согласны?
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:48
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам...
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
venmud 27 марта 2018 | 20:51
Расширяется традиционный принцип управленческой работы: "Чтобы подмыться, обязательно сначала нужно обосраться."
tks 27 марта 2018 | 20:59
А проверку "антитеррористических" ЦУ от ФСБ и МВД прокуратура начать не хочет?
zloy_sok 27 марта 2018 | 21:00
В автосалонах элитных иномарок повышеное толпообразование......