Московская прокуратура начала проверку торгово-развлекательных центров

Инспекторы собираются выяснить, как соблюдается пожарная безопасность, — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, прокурорам поручено обратить особое внимание на системы сигнализации и пожаротушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал проверку торговых центров и других развлекательных мест в связи с пожаром в Кемерово. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы сейчас совместно с МЧС проводим мобилизацию, еще раз проверяем не только торговые центры, но и все те места, где собираются и дети, и взрослые», — сказал А.Воробьев.

Он посетовал на «нерегулярность проведения тренировок в части пожарной эвакуации». «Более того, я считаю, что мы не всегда относимся к этому серьезно. Поэтому наша задача – ввести такие стандарты, которые позволяли бы нам знать, как действовать в школе, детском саду, в театре и торговых центрах в таких случаях. Сегодня мы об этом говорили на заседании подмосковного правительства», — отметил А.Воробьев.

Он также признал наличие «противоречия между инструкциями ФСБ по противодействию терроризму и регламентом пожарной службы». «Специальное место — и не одно — должно быть для открытия дверей, или должны быть тяжелые предметы, которые должны обеспечить выход в случае пожара. Да, противоречие в инструкциях существует. Поэтому специалисты должны дать четкий и понятный алгоритм действий», — заключил А.Воробьев.