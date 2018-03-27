Минкультуры РФ обратилось к подведомственным учреждениям с просьбой отменить завтра все развлекательные мероприятия

Министерство культуры России обратилось к подведомственным учреждениям с просьбой отменить завтра все развлекательные мероприятия. Это связано с общенациональным трауром, который власти решили объявить спустя два дня после трагедии в Кемерове. Днем траура объявлена предстоящая среда.