Минкультуры РФ обратилось к подведомственным учреждениям с просьбой отменить завтра все развлекательные мероприятия
Министерство культуры России обратилось к подведомственным учреждениям с просьбой отменить завтра все развлекательные мероприятия. Это связано с общенациональным трауром, который власти решили объявить спустя два дня после трагедии в Кемерове. Днем траура объявлена предстоящая среда.
Комментарии3
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:53
а сами учреждения собирались завтра петь и плясать?
provincial49 27 марта 2018 | 20:53
А вчера (в день трагедии) и сегодня веселитесь до упаду. Ведь Путин разрешил скорбеть только один день, завтра
evgolius7 27 марта 2018 | 20:54
Такое ощущение , что все хотят отметится , кто больше всех скорбит.