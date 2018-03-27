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20:32, 27 марта 2018

В Петербурге сегодня прошли сразу две акции памяти погибших в Кемерове

Одну из них на Дворцовой площади организовали чиновники. Мероприятие длилось полчаса. Вторая, стихийная акция была организована горожанами на Марсовом поле. Туда были стянуты наряды полиции, автозаки. Силовики периодически объявляли, что это несогласованная акция, и что официальная прошла на Дворцовой площади, — сообщает телеканал «Дождь».

Комментарии

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antimrakobes 27 марта 2018 | 20:37

Хотелось бы посмотреть, как полицайня попыталась этих людей в автозаки пихать...

nikitin43 27 марта 2018 | 20:44

самоорганизация народа крайне важна при тупой циничной , воровской власти иначе беды не кончатся и власть уйдёт от ответа.

tks 27 марта 2018 | 20:50

Двоескорбие?

Это конец. Ленин и Сталин убили в народе Совесть.
А Путин убил в людях Душу. Довершил дело Упырей.

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