В Петербурге сегодня прошли сразу две акции памяти погибших в Кемерове

Одну из них на Дворцовой площади организовали чиновники. Мероприятие длилось полчаса. Вторая, стихийная акция была организована горожанами на Марсовом поле. Туда были стянуты наряды полиции, автозаки. Силовики периодически объявляли, что это несогласованная акция, и что официальная прошла на Дворцовой площади, — сообщает телеканал «Дождь».