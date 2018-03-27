Несколько тысяч человек собрались на Пушкинской площади в Москве, чтобы почтить память погибших в Кемерове

Несколько тысяч человек, по данным корреспондента «Эха Москвы», собрались на Пушкинской площади в Москве, чтобы почтить память погибших в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Большинство людей стоят молча. Некоторые участники принесли небольшие плакаты с надписями «Кемерово», «Не забудем» и «Тулеева в отставку». У подножья памятника Пушкину пришедшие создали народный мемориал. Туда через толпу передают цветы, мягкие игрушки и свечи.