Несколько тысяч человек собрались на Пушкинской площади в Москве, чтобы почтить память погибших в Кемерове
Несколько тысяч человек, по данным корреспондента «Эха Москвы», собрались на Пушкинской площади в Москве, чтобы почтить память погибших в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Большинство людей стоят молча. Некоторые участники принесли небольшие плакаты с надписями «Кемерово», «Не забудем» и «Тулеева в отставку». У подножья памятника Пушкину пришедшие создали народный мемориал. Туда через толпу передают цветы, мягкие игрушки и свечи.
Комментарии16
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eternity88 27 марта 2018 | 20:36
молча. приговор, как от того советского еврея из анекдота, протестовавшего на Красной площади, с пустым листом бумаги. "А чего писать?! И так все понятно."
kobylamay_sosetutrampa 27 марта 2018 | 20:53
"пришедшие создали народный мемориал. "---------- Либерастня любит создавать "народные мемориалы". Цветы здесь тоже Кац поставляет?
pavelmistery 27 марта 2018 | 20:56
"У подножья памятника Пушкину пришедшие создали народный мемориал. Туда через толпу передают цветы, мягкие игрушки и свечи. "
Скоро и там появятся лжепатриоты и будут убирать цветы (мусор, как они говорили), как это было с местом убийства Немцова, и советовать всем идти на кладбище...
haldey 27 марта 2018 | 20:37
ЭМ вам бы пример взять и помолчать! Трагедия в стране, а вы нагнетаете ненужные фейки, на трагедии это делать, совести у вас нет!
zombonutik 27 марта 2018 | 20:39
haldey: "ЭМ вам бы пример взять и помолчать! " Так ты тоже пукаешь, золупоглазик. Тебе можно, значит?
zapadnay 27 марта 2018 | 20:57
haldey:
Это у вас, продажных троллей, совести нет. Также, как ее нет у тех, кто ради бабла пойдёт на любой подлог и поставит подпись в нужном месте.
Подлые безнравственные люди.
denobenen 27 марта 2018 | 20:39
"Большинство людей стоят молча." - мыслительый процесс пошёл - сколько ещё детей надо сжечь, что бы крыса сдохла?
ludik 27 марта 2018 | 20:41
denobenen: Сдохнешь ты. И нет никаких нескольких тысяч.
zapadnay 27 марта 2018 | 20:53
ludik:
Как активизировались на сайте тролли... Только такая власть способна кормить таких моральных уродов.
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 20:43
ОМОН в автозаках тоже молча сидел или бухали в честь праздника ?
ivfn 27 марта 2018 | 21:00
petrovitchcolyan: petrovitchcolyan:
Мужик,ты что говна наелся ,,придурок?
budweiser23 27 марта 2018 | 21:12
ivfn: вы кремлебот или титушка?
tks 27 марта 2018 | 20:46
Царствие им Небесное... безумно, страшно, бесконечно жаль детей, людей погибших в огне...
tks 27 марта 2018 | 20:52
Двоескорбие...
Это конец. Ленин и Сталин убили в народе Совесть.
А Путин убил в людях Душу. Довершил дело Упырей.
Остались единицы, вся надежда только на то, что всё же не считанные единицы...
vlabumur 27 марта 2018 | 21:03
Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожили друзей.
Когда теряется дорога
Среди щетинящихся гор,
Друзья прощают слишком много,
Выносят мягкий приговор.
Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты,
Они следят сквозь вековые
Ущербы, боли и тщеты.
Когда в смятенье малодушном
Я к страшной зоне подойду,
Они прицелятся послушно,
Пока у них я на виду.
Когда войду в такую зону
Уж не моей - чужой страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.
И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.
Варлам Шаламов
mancuss 27 марта 2018 | 21:03
Шок, шок, шок. Ужасно жаль родственников погибших, но черт побери ваши близкие сгорели по чьей то вине а вы стоите и молчите. Рабы, как есть рабы.