Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что гарантирует безопасность участникам Чемпионата мира по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко сегодня заявил, что гарантирует безопасность участникам Чемпионата мира по футболу. После поездки на тренировочные базы команд Англии и Хорватии Мутко сказал, что футболисты будут находиться под полной защитой. Английскую команду решили поселить в поселке Репино под Петербургом, хорватских футболистов – в поселке Рощино Ленинградской области. Мутко подчеркнул, что меры безопасности будут заметно усилены.

Чемпионат мира по футболу начнется в России 14-го июня.