Сотрудники генконсульства России в Сиэтле должны будут покинуть город до 25-го апреля
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на консула-советника нашей страны в Сиэтле Халита Айсина. На сайте консульства говорится, что с 26-го марта будет прекращен прием посетителей. До конца месяца консульство будет выдавать готовые паспорта.
Напомним, решение о закрытии консульства Вашингтон принял в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии6
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sharlatan 27 марта 2018 | 20:05
Бедняги... неужели их ждёт встреча с Родиной? Как же я им соболезную!
dobro_vam_v_dom 27 марта 2018 | 20:10
Не фуй ваще в этой Америке больше делать.
Маячки-мишени поставили для "Тополей" и гудбай...
beautyqueen 27 марта 2018 | 20:13
dobro_vam_v_dom: Добро вам в дом, действительно! Маячки-мишени...
beautyqueen 27 марта 2018 | 20:19
sharlatan: На самом деле, всё это грустно. У них дети, наверное, и по-русски не очень хорошо говорят. И вот - в российские школы. Дети-то уж точно ни в чём не виноваты. У моих знакомых из России была история: жил и несколько лет в Канаде, а потом вернулись; взрослым ничего, а дочке такое устроили в школе, что никому не пожелаешь!
aleksandr39 27 марта 2018 | 20:22
beautyqueen: Так им у " врагов " жилось лучше ??
omw3 27 марта 2018 | 20:46
beautyqueen: threne” – “Desolation” – “Consolation”.
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: "Сюда прихожу, как домой".
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же оне поминают меня
В канун моего погребального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем - не ставить его
Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
Мемориум " Зимняя Вишня " Процесс вырождения ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в НАШЕЙ руине УСКОРИЛСЯ...Erectus homo Sarmatiae - " Эх-с " или ЕhS - Гомо Россия - наше будущее.