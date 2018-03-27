Сотрудники генконсульства России в Сиэтле должны будут покинуть город до 25-го апреля

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на консула-советника нашей страны в Сиэтле Халита Айсина. На сайте консульства говорится, что с 26-го марта будет прекращен прием посетителей. До конца месяца консульство будет выдавать готовые паспорта.



Напомним, решение о закрытии консульства Вашингтон принял в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.