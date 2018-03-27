Президенты США и Франции высказались в поддержку решения о высылке российских дипломатов
Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Трамп также провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь также шла о высокой оценке действий стран Евросоюза, Канады и США, которые решили выслать российских дипломатов.
Комментарии11
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dobro_vam_v_dom 27 марта 2018 | 20:08
Трамп в очередной раз поимел в извращенной форме Меркель с Макроном...
kottigr1 27 марта 2018 | 20:16
dobro_vam_v_dom: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного, загнивающего Ада, где правят либеральные геи и арабы, и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !
fig_wam 27 марта 2018 | 20:17
dobro_vam_v_dom: Кремлины просто визжат от ужасав.
ну никак не ожидали они такой жесткой и единой реакции Запада на отравление Скрипалей.
Литвиненко вот сошел с рук. А тут бьют наотмашь и с носка.
alehan11174 27 марта 2018 | 20:47
dobro_vam_v_dom: бабуля, ты уже прикрутила американский флаг к своему г***но жигулю? Шампанского за Трампа налить???:))))
zombonutik 27 марта 2018 | 20:14
Гофняшка страшно отомстит! Подожжет еще один торговый центр. Потому что Гофняшка великая не имеющая аналухов дыржава!
rolar 27 марта 2018 | 20:26
Судя по всему война неизбежна. Нужно срочно повести зачистку либерастов по Белковскому. Дабы остальные мозги включили.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:27
rolar: Иди воюй, хер ли окопался?
rolar 27 марта 2018 | 20:48
kryymsdyk: Голос подал мелкий провокатиришко. А что ты за дерьмократию не в строю. Описался ????
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:50
rolar: ну ты воевать-то будешь? или белый билет?
snikkersnepper 27 марта 2018 | 20:27
Как минимум три не зависящих друг от друга научных англоязычных источника (один из них - научный эксперт Бибиси) так или иначе поставили под сомнение (это оч-чень мягко сказано) официальную британскую версию событий касаемо доказанности российского в них участия. Это не считая русскоязычных химиков (и не только Ринка с Углевым).
Но вместо этого нам показывают очередную Санта-Барбару из жизни животных, вешающих друг другу на грудь "высокие оценки" за действия, смысл и причину которых они не потрудились объяснить даже населению собственных стран (напомню - "определенные доказательства"(С) вины РФ должны быть предъявлены не столько Маше Захаровой, сколько гражданам той же Британии и всех других стран, от имени которых эта банда ведет свои действия).
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:52
snikkersnepper: да похер всем, похер. Ничего не докажешь. Путиноидных не хотят. Просто не хотят срать на одном поле с путиноидными. Надоели.