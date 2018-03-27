Президенты США и Франции высказались в поддержку решения о высылке российских дипломатов

Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Трамп также провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь также шла о высокой оценке действий стран Евросоюза, Канады и США, которые решили выслать российских дипломатов.