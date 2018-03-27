Правительство Бельгии решило отозвать аккредитацию одного российского дипломата
Об этом сообщает бельгийское общественное телевидение. Таким образом количество стран, решивших выслать российских дипломатов, приближается к 30-ти.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает бельгийское общественное телевидение. Таким образом количество стран, решивших выслать российских дипломатов, приближается к 30-ти.
Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем Гендиректор «Зимней вишни» заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно…
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yksil 27 марта 2018 | 20:03
Н...да... и это те страны, на которые нам настойчиво
предлагают равняться местные либероиды ?
Типа там "Закон, порядок, презумпция" и прочие бла-бла-бла.
Теперь, полагаю, уже никому здравомыслящему не надо
ничего объяснять про всю гнилую абсолютно лживую суть
новой антанты во главе пиндосами.
А уж про местечковых либероидов даже и говорить не
приходиться. Сейчас глядя на них презрительно морщатся,
не удивлюсь если завтра начнут морды бить этим продажным
трусливым сукам.
danko_klisma 27 марта 2018 | 20:11
yksil: согласен!
tour 27 марта 2018 | 20:16
yksil:
Вы, дятлы клавиатурные, побеспокоились бы за тощий путинский зад.
Просто позор какой то, из-за града увесистых пендюлей....
jeremey 27 марта 2018 | 20:16
yksil: при чем здесь Антанта?
Антанта - это был военно-политический блок России, Великобритании и Франции.
kobylamay_sosetutrampa 27 марта 2018 | 20:21
Правительство Андорры решило выслать из страны несколько рыбок из аквариума в российском посольстве.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:20
yksil: то, что путиноидных мидаков запихнули под шконку, это не что-то плохое. Планета очищается
fig_wam 27 марта 2018 | 20:22
yksil: Кремлины просто визжат от ужасав.
ну никак не ожидали они такой жесткой и единой реакции Запада на отравление Скрипалей.
Литвиненко вот сошел с рук. Ожидали, что и сейчас будут сопли жевать. А тут бьют наотмашь и с носка.
И остается только визжать жалко и жалобно. Повизжите, вам полезно, привыкайте.
idruker 27 марта 2018 | 20:29
yksil: Надо объяснять. Давай рассказывай, причем тут презумпция невиновности к международным отношением, и какие тебе еще нужны доказательства виновности, когда после полновесного судебного следствия по делу Литвиненко Россия глумливо отказалась сотрудничать, как если бы со Скрипалями Британия могла расчитывать на большее.
Давай, горлопан, вещай, время пошло
dobro_vam_v_dom 27 марта 2018 | 20:04
Видать Бельгия получила звездюлей от Мэй...
abuvgrobu 27 марта 2018 | 20:12
Будто кто-то из-за океана приказал Европе нагадить себе в штаны. И большинство безропотно согласилось. Но, возможности организма у всех разные! Украина с удовольствием и много, а другие - стесняясь - по чуть чуть. Странные ассоциации скажите вы? ) Но по сути это так, в политическом смысле.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:21
abuvgrobu: да всем плевать. Народ никогда не сочувствовал дипломатам у нас в России
komandarm___68 27 марта 2018 | 20:39
kryymsdyk: мутант, ты много гадишь. Остановись, а то попробуешь "Старичка" ))
kryymsdyk 27 марта 2018 | 20:46
komandarm___68: попробуй моего хреначка
fig_wam 27 марта 2018 | 20:24
abuvgrobu: А какие у тебя могут быть ассоциации?
Ты же срешься себе в штаны регулярно. Профессионал ты в этом деле.
abuvgrobu 27 марта 2018 | 20:48
fig_wam: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают решение правительства Бельгии. Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))
novyrusich 27 марта 2018 | 21:04
abuvgrobu: малыш, а ты видел объявление: здесь говорят о дерьме?
Или ты только о нем и можешь говорить?
Попробуй говорить о чем -нибудь не упоминая дерьмо.
А решение правительства Бельгии чего обсуждать?
Россия получила очередной поджопник и не более.
Потрет и пройдет.
F ntgthm jnrhsdfq cdjq [kt,fkmybr. z d ytuij gjvjxecm/
barssuk 27 марта 2018 | 20:12
Отлично, кто следующий харкнет в морду плешивого?
komandarm___68 27 марта 2018 | 20:37
Один...Это смачный плевок англичанке ))