Более чем в 20-ти городах России сегодня проходят стихийные акции памяти жертв пожара в Кемерове
В Москве на Манежной площади власти организовали место для проявления скорби, однако многие люди пришли на другую площадку – Пушкинскую площадь, чтобы без официальных церемоний почтить память погибших. По данным корреспондента «Эха Москвы», счет участников идет на тысячи, людей очень много.
Самый масштабный стихийный митинг сегодня прошел в Кемерове. Местные жители в течение 11-ти часов требовали прозрачного расследования трагедии и отставки местных властей.
Комментарии16
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rqoswen 27 марта 2018 | 20:02
Ремчукову позор с его Манежной! Прикормленный кремлядский спойлер. Гнать с Эха!
danko_klisma 27 марта 2018 | 20:03
rqoswen: рылосвин.
perrrkele_satttana 27 марта 2018 | 20:05
rqoswen: Барчук опять, снисходительно и поучительно всё "объяснил" холопам.
А его опять, послали туда.... откуда он на свет появился
serge_moro 27 марта 2018 | 20:11
perrrkele_satttana: Нет в мире второй страны,где сжигают заживо сотни людей из которых 70 % дети 10-12 лет. Не найдете вы на глобусе вторую страну,где правит 19 лет вор с огромной манией величия,который способен на любые авантюры вплоть до ликвидации Немцова,Литвиненко,Скрипаля со всей его семьей.и других.
Казалось бы,что после ''Хромой лошади'',где сгорели около 200 человек ,местные власти примут дополнительные меры,чтобы такой ад не повторился снова.Но,увы эта власть научилась только профессионально воровать ,убивать по всему миру и нагло лгать .Защищать интересы и жизни простых граждан они не умеют,не хотят и знают ,что это неприбыльно.Вся путинская власть по всем городам страны прогнила в коррупции ,откатах,крышевании ФСБ итд.
То,что произошло в Кемерово многие ожидали ,так как вор переизбрался на очередные 6 лет. Многие россияне знают ,что страной правят зажравшиеся ,вооруженные до зубов бандиты и воры,которые используют все силовые ведомства в первую очередь в своих личных целях,чтобы оставаться у власти вечно . Избранный вор и дальше будет сеять смерть и вражду ,как внутри страны,так и за ее пределами.Страна еще не раз вытрет слезы на мгочисленных траурах,которые стали последние 4 года привычным делом для своры воров,захвативших власть в стране..
Не верьте красивым и правильным словам главного вора страны. Они фальшивы, глумливы и полностью лживы. Вор уже давно расрыл себя и показал на практике,кто на самом деле находится у власти под ботоксной маской с жабьими глазами.
nikitin43 27 марта 2018 | 20:27
serge_moro: для меня лично всё стало ясно после катастрофы "Булгария " выпустить судно вообще непросто там сто чиновников надо пройти , но чтоб пассажирское выпустить ржавое корыто и после трагедии путен наградил министра соколова это круто даже для расеи .
hunterhead 27 марта 2018 | 20:50
rqoswen: "Ремчукову позор с его Манежной!"
Это правда, Ремчуков сильно изменился. Жаль.
shlevet 27 марта 2018 | 20:50
rqoswen: //...Гнать с Эха!//
Так возьми и прогони, диванный пустозвон
perrrkele_satttana 27 марта 2018 | 20:03
"власти" Москвы?
Они нас даже не представляют!
zombonutik 27 марта 2018 | 20:11
Вк\еликий фюрер выразил сожаление, что у него будет меньша солдат. В. Путин: «…Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства…»
leomosk16 27 марта 2018 | 20:14
Больше всех "скорбят" о погибших в Кемерово те бандеровско-гитлеровские и либерально фашистские свиньи, которые визжали от восторга, когда бандеровские нацисты вполне сознательно и организованно сожгли живьем десятки людей в Новой Хатыни, в Одессе, и когда исламские террористы взорвали российский самолет в Египте, и когда была катастрофа, падение самолета в Сочи....
Мрази...((((
crj700 27 марта 2018 | 20:32
leomosk16: Поменяй ник на kysok derma, тебе более подойдет.
filosof64 27 марта 2018 | 20:54
leomosk16: водку с Балтикой 9 не смешивай...а то кретином останешься навсегда
jetsam 27 марта 2018 | 20:18
#Местные жители в течение 11-ти часов требовали прозрачного расследования трагедии и отставки местных властей. #
и что? ни прозрачности ни отставки...
а почему?:
Кто хотит на Колыму - Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит. Просветление в уму! (с)Л.Филатов
==по одному==, а нужно везде и всем потребовать. чай не чужое - свое.
nastawnik_dulo_w 27 марта 2018 | 20:28
"Почтить память погибших"? Хватит врать-то!
Сегодня гнусная парочка Плющев-Фельгенгауэр на Эхе созывала протестунов на акции ОППОЗИЦИИ (!) в Москве и Петербурге.
filosof64 27 марта 2018 | 20:56
nastawnik_dulo_w: ну не знаю...ты вон гнус и без парочки. нашел кого ругать, дуболом
fedor_v_glaz 27 марта 2018 | 20:39
Пут-Ын - Молох, пожирающий детей. Украинских, сирийских и российских. Что дальше?