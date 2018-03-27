Более чем в 20-ти городах России сегодня проходят стихийные акции памяти жертв пожара в Кемерове

В Москве на Манежной площади власти организовали место для проявления скорби, однако многие люди пришли на другую площадку – Пушкинскую площадь, чтобы без официальных церемоний почтить память погибших. По данным корреспондента «Эха Москвы», счет участников идет на тысячи, людей очень много.

Самый масштабный стихийный митинг сегодня прошел в Кемерове. Местные жители в течение 11-ти часов требовали прозрачного расследования трагедии и отставки местных властей.