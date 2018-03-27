Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Магас, внепланово приземлился в Волгограде
Это произошло после того, как на борту закурил пассажир. Мужчину сняли с рейса и доставили в отделение полиции. В отношении пассажира составили протоколы.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lion64__2 27 марта 2018 | 19:38
Все расходы должны быть за счет курильщика. Другим кызелам неповадно будет.
vasilevich58 27 марта 2018 | 19:39
Некоторым хамам с комплексом неполноценности надо обязательно самоутвердиться. нарушая все нормы и правила общественного порядка, показать. что все вокруг них - говно и мусор, с которым можно обращаться ровно. как с говном и мусором!
cattt 27 марта 2018 | 20:27
На то она и Победа!
Победовесие не приводит к хорошим результатам.
vilingrad 27 марта 2018 | 19:50
Самолет летел в Тамбов. Сели в Воронеже. Хотя нам надо было в Самару:(
a_111111 27 марта 2018 | 20:47
Победа нашла своих пассажиров!
airjeff 27 марта 2018 | 21:02
другого способа потушить чинарик не нашлось