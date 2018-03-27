ФБР: экс-министра печати РФ Лесина могли убить российские силовики по заказу олигарха, близкого к Путину
В ФБР считают, что экс-министра печати России Михаила Лесина могли убить российские силовики по заказу олигарха, близкого к Владимиру Путину. Об этом пишет издание «Баззфид», ссылаясь на экс-сотрудника британской разведки и автора досье о Дональде Трампе Кристофера Стила, который подготовил секретный отчет. Данные, которые приводит «Баззфид», противоречат выводу о смерти бывшего чиновника в результате несчастного случая.
Комментарии45
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 19:35
Пригожин конкурента замочил.
kinnlade 27 марта 2018 | 19:36
kryymsdyk: мели емеля твоя неделя
mymymy 27 марта 2018 | 19:39
kinnlade: Похоже, американцы решили - раз пошла такая пьянка, то мы и Лесина спишем на Россию. Того самого Лесина, которого исследовали-исследовали, да и кремировали от греха подальше.
vilingrad 27 марта 2018 | 19:55
mymymy: Бедный Вовка- пробы уже и на заднице. Больше и негде ставить:)
barracude 27 марта 2018 | 20:06
vilingrad: Ну Россия задницей к западу и повернулась. Сначала печатей наставят, а потом вылизывать начнут - проходили уже.
snips 27 марта 2018 | 20:36
barracude: трындишь чмо ибо вся история это рацея просит помощи у цивилизованого мира , вечные цари нищета и понты все чтоту вас есть
barracude 27 марта 2018 | 20:08
mymymy: Освальда Владимир Владимирович не застал?.. Эх... чорт.. проговорился!!!!
i_one_off 27 марта 2018 | 20:14
mymymy:
"- Ваше превосходительство, это писать?
- Пиши, пиши. Бумага всё стерпит."
© "О бедном гусаре замолвите слово"
solomonster 27 марта 2018 | 20:14
mymymy: Ты еще забыл про Бориса Березовского.
Что бы там кто бы не говорил, поверить в самоповешение на шарфике невозможно.
apels 27 марта 2018 | 21:18
solomonster: Дело не столько в шарфике, сколько в характере Березы.
apels 27 марта 2018 | 21:15
mymymy: Ну насколько я помню кремировали не американцы. То, что в США он прибыл решать свои финансовые проблемы и так неожиданно скончался конечно подозрительно. Он конечно мог пытаться продать секреты Путина. Однако полиция пришла к выводу несчастного случая, типа перепил.
poluputing 27 марта 2018 | 20:22
kinnlade: не-а, пока 18 лет ваши и чем дальше, тем интересней наблюдать захватывающий сценарий агонии колосса на глиняных ногах, осёдланного карлой
kiever 27 марта 2018 | 19:44
kryymsdyk: так твой начальник не пригожин, а юра стець. Что ты так сокрушаешься
kryymsdyk 27 марта 2018 | 19:47
kiever: Прижопинские засуетились
kiever 27 марта 2018 | 20:16
kryymsdyk: ясно. Всех кого на украине от ато освобождают, а в тн "ато" берут даже идиотов и хронических алкоголиков, те идут работать на юру стеця, чтобы изливать свою не растраченную любовь к украине
tour 27 марта 2018 | 19:50
kiever:
У путинских уголовников разговор - «короткий»! В 2004 году в Неве было найдено тело 25-летнего Дмитрия Соколова. Молодой человек утонул именно после того, как его избил Пригожин.
Кстати,
-1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража»;
- в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией».
severnaj 27 марта 2018 | 19:57
tour: Вот, вот "вовлечение в занятие проституцией" - он сейчас открыто работает по этой части. Все эти фабрики троллей - это ж продажные шлюхи паханов. Говорят, уголовники хорошо знают человеческую психологию. В их сети попадают люди слабые и подлые.
askol2016 27 марта 2018 | 20:07
tour: А год назад забили досмерти бывшего депутата Ленсовета Андрющенко, который в сми разоблачал преступную деятельность вице-мэра Путина.
protvik 27 марта 2018 | 20:35
askol2016: Все, кто освещал связь путина с кумариным так или иначе плохо кончали. Док фильм «Хуизмистерпутин» посмотрите надосуге. Не удивлюсь тому что в смерти Лесина участвовали теже убийцы, так как были подозрения, что он сливал фбр информация о путине у которого был советником во время 2 президенского срока..
kiever 27 марта 2018 | 20:20
tour: пригожин это твой папа? Хотя даже на уровне недалеких пригожинских троллей, вся вот эта информационная армия украины, основанная кумом порошенко, чтобы вести прокиевскую пропаганду в соцсетях, и на форумах выглядит совсем клиническими идиотами
tour 27 марта 2018 | 20:31
kiever:
Тыкать будете своей жене, если имеется....
Вот скажите, где и в каких подворотнях вас, ватных портянок краснозадых делают! Понятно, что с усохшим остатком мозга, который меньше прыщика на собственной заднице сложно что либо понять, кроме пропагандистской блевотины, замешанной на киселёвском пепле с соловьиным помётом. Постарайтесь уяснить - Мир состоит не только из Украины с Россией.
Кстати, Украина, такая же моя как и ваша, вот только отношение к ней у нас - разное.
dobro_vam_v_dom 27 марта 2018 | 19:35
Дипломатов будем высылать?
Или фуй с ним с Лесиным?
fig_wam 27 марта 2018 | 19:43
dobro_vam_v_dom: Всех уже на хър выслали. И они там уютно устроились.
Сидят и ждут очередного назначения.
sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 19:36
Ага , а Кеннеди убил одиннадцатилетний пионер Володя Путин из рогатки !
gvs 27 марта 2018 | 19:38
Ага, а перед убийством Лесина еще и изнасиловали ))) Тоже по заказу олигарха )))
dedctolet 27 марта 2018 | 19:49
Кто-то сомневался,по поводу смерти Лесина?
snikkersnepper 27 марта 2018 | 19:52
Эхо ссылается на желтушное сетевое издание, ссылающееся на международного афериста из британской разведки. Но делает вид (см. заголовок), что ссылается на ФБР.
Это все, что вам надо было знать об Эхе.
blahovdav 27 марта 2018 | 20:20
snikkersnepper: Это все, что вам надо было знать об Эхе.///Портян, а первый канал еще показывает про распятых мальцов и укропских фашистов??
kindlydemon 27 марта 2018 | 21:14
blahovdav: Про распятого сми извинились почти сразу же, как стало ясно, что это свидетельство городской сумасшедшей
И да, на украине фашизма нет(С)
https://peremogi.livejournal.com/tag/на%20украине%20фашизма%20нет%20(С)
Думаю несколько тысяч фото - это все фейки...
bono11 27 марта 2018 | 20:01
Я уже плачу !!!
irinakingsize1 27 марта 2018 | 20:01
А я сразу сказала, еще тогда.
А то, ишь ты, пытались на геев стрелки перевести. Вон на Жирика гляньте-он своих мальчиков любит, холит, в баньке парит-никакой агрессии.Иногда только Европу или мир угрожает взорвать, а пацанов не обижает.
gad123 27 марта 2018 | 20:05
Боже мой, какие тайны открываются!! А без этого народ и не догадывался об этом!! Ну, ничего, с такой скоростью скоро уже узнаем кто! а почему можно и так догадаться.. Лесин был ещё та скотина!!
mamiluk 27 марта 2018 | 20:07
Все дерьмо придерживали....в итоге получили криминальный анклав...Западные "прагматики"-ничем не лучше преступников,которых они покрывали ради красивой жизни...они сейчас торгуются...идут на сепаратные переговоры...чтобы выгадать и взять от гниющего режима по максимуму...гнусно все это ,ибо за все будет расплачиваться абсолютно беззащитное население...они будут умирать, гореть в огне, потом бить друг друга за место под солнцем...а потом таскать венки...игрушки...цветы.
glebbalbesov 27 марта 2018 | 20:10
А могли и не убить.... ФБР видимо тоже Лесин поуху....
evgeniy1232 27 марта 2018 | 20:12
Кто может знать: почему «Эхо» публикует эту новость, именно сейчас – ведь ни США, ни БИ-БИ-СИ сейчас её не публикуют, как новость?
sasass 27 марта 2018 | 20:13
Удивляться тут нечего - все еще помнят , как Яндарбиева уничтожили в Катаре наши прославленные ФСБшники ...
soldat777 27 марта 2018 | 20:22
sasass: а разве этого не надо было делать?
nds 27 марта 2018 | 20:19
Коли указано, что заказал олигарх, близкий к Путину, наверное и фамилия известна? Хотелось бы услышать, кого подозревают.
knight39 27 марта 2018 | 20:19
Всех убил Highly Likely... Зуб даю.
gosan 27 марта 2018 | 20:19
Кто шляпку спер,тот и тетку укокошил.(.Б.Шоу)
Ну,и Гамлета конечно,и Дездемону задушили...
tschapai Сергей Балыкин 27 марта 2018 | 20:23
Марина Прусакова жена Ли Харви Освальда была пионервожатой в школе, где учился Владимир Путин...
komandarm___68 27 марта 2018 | 20:29
"Глухарь" списать под шумок - святое дело ))
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 20:29
Несчастный случай ... Ага в номере, пьяный и весь в синяках.
Бухать надо меньше и проституток водить в номера , министр печати недорезаный.
tks 27 марта 2018 | 20:35
А что говорит само ФБР?
Я тоже могу туеву кучу версий навалить, ссылаясь на х.з. кого.
kindlydemon 27 марта 2018 | 21:07
Друг работает в ФБР, там не все так однозначно, говорит ушанку и балалайку на месте преступления нашли внутри с заказом олигарха, близкого Путину. На ушанке были те же отпечатки, что и на балалайке на месте отравления Скрипаля.
В интересах следствия балалайка спрятана по програме защите свидетелей.
А BrazzersFeed-ам джентельмены верят на слово.