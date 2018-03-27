ФБР: экс-министра печати РФ Лесина могли убить российские силовики по заказу олигарха, близкого к Путину

В ФБР считают, что экс-министра печати России Михаила Лесина могли убить российские силовики по заказу олигарха, близкого к Владимиру Путину. Об этом пишет издание «Баззфид», ссылаясь на экс-сотрудника британской разведки и автора досье о Дональде Трампе Кристофера Стила, который подготовил секретный отчет. Данные, которые приводит «Баззфид», противоречат выводу о смерти бывшего чиновника в результате несчастного случая.