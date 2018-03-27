Охранника торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина подозревают в убийстве людей по неосторожности
Об этом РБК сообщил его отец. По его словам, сын уверяет, что не отключал пожарную сигнализацию. Это сделал его начальник после, а теперь Сергея Антюшина хотят сделать крайним и на нем отыграться. Отец опасается, что на его сына могут оказывать давление, чтобы получить необходимые показания. В доме у Сергея Антюшина прошел обыск.
Комментарии69
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vladimir1967 27 марта 2018 | 20:30
Что ищут на обыске дома по такому делу? Инструкцию по отключению сигнализации?
g13 27 марта 2018 | 20:42
В Австралии тоже обыски прошли?
cypher 27 марта 2018 | 20:49
Это тот самый, который взял журнал, телефоны и свалил?...