Охранника торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина подозревают в убийстве людей по неосторожности

Об этом РБК сообщил его отец. По его словам, сын уверяет, что не отключал пожарную сигнализацию. Это сделал его начальник после, а теперь Сергея Антюшина хотят сделать крайним и на нем отыграться. Отец опасается, что на его сына могут оказывать давление, чтобы получить необходимые показания. В доме у Сергея Антюшина прошел обыск.