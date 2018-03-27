На Пушкинской площади в Москве проходит стихийная акция памяти жертв пожара в Кемерове
Как сообщают корреспонденты «Эха Москвы», люди молча стоят на территории, отделенной от проезжей части металлическими ограждениями. Число участников акции продолжает расти.
Комментарии16
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ura_123 27 марта 2018 | 19:33
А для чего власти пригнали автозаки?
ura_123 27 марта 2018 | 19:36
ura_123: Люди собрались для сочувствия жертвам трагедии,но у кремлёвских тоже "оппозиция бузотёрит" ?
serge_moro 27 марта 2018 | 19:39
ura_123: Нет в мире второй страны,где сжигают заживо сотни людей из которых 70 % дети 10-12 лет. Не найдете вы на глобусе вторую страну,где правит 19 лет вор с огромной манией величия,который способен на любые авантюры вплоть до ликвидации Немцова,Литвиненко,Скрипаля со всей его семьей.и других.
Казалось бы,что после ''Хромой лошади'',где сгорели около 200 человек ,местные власти примут дополнительные меры,чтобы такой ад не повторился снова.Но,увы эта власть научилась только профессионально воровать ,убивать по всему миру и нагло лгать .Защищать интересы и жизни простых граждан они не умеют,не хотят и знают ,что это неприбыльно.Вся путинская власть по всем городам страны прогнила в коррупции ,откатах,крышевании ФСБ итд.
То,что произошло в Кемерово многие ожидали ,так как вор переизбрался на очередные 6 лет. Многие россияне знают ,что страной правят зажравшиеся ,вооруженные до зубов бандиты и воры,которые используют все силовые ведомства в первую очередь в своих личных целях,чтобы оставаться у власти вечно . Избранный вор и дальше будет сеять смерть и вражду ,как внутри страны,так и за ее пределами.Страна еще не раз вытрет слезы на мгочисленных траурах,которые стали последние 4 года привычным делом для своры воров,захвативших власть в стране..
Не верьте красивым и правильным словам главного вора страны. Они фальшивы, глумливы и полностью лживы. Вор уже давно расрыл себя и показал на практике,кто на самом деле находится у власти под ботоксной маской с жабьими глазами.
rqoswen 27 марта 2018 | 19:33
А Ремчукову позор! Прикормленный кремлядский спойлер. Гнать с Эха!
max3446 27 марта 2018 | 19:38
Хоть бы сякая либерастня народе ничтожества наврального туда не приперлись с лозунгами типа вот если бы меня выбрали президентом...
ura_123 27 марта 2018 | 19:44
max3446: г-н орлов,ты бы лучше помолчало.
nata_roo 27 марта 2018 | 19:47
Тише, НАВАЛЬНЫЙ выступает!!!
2018! НАВАЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ!
max3446 27 марта 2018 | 19:52
nata_roo: Все таки пришло это убожество свои зиги кидать от радости за то что при Путине дети погибли?
nata_roo 27 марта 2018 | 20:01
max3446: Глупости не говорите! Не зиги кидать, а жестко критиковать Путина и систему! Ведь именно из-за этих двух компонентов у нас и происходят Когалымавиа, Ту-154, Ан-148, 2 теракта в Питере - о каждом из этих ЧП НАВАЛЬНЫЙ все четко пояснил, и по каждому из них призвал Путина к ответу! Такими темпами главстерх слетает со своего насеста и плавно летит в Гаагу уже в 2018-м!
СЛАВА НАВАЛЬНОМУ! Ничего не боится! МУЖИК! Так ПОБЕДИМ! 2018!
max3446 27 марта 2018 | 20:09
nata_roo: вот теперь подозрения что навральный поджог организовал почти не осталось, а все ради вот этой своей речи
nata_roo 27 марта 2018 | 20:24
max3446: Да, речь фееричная! Даже намного сильнее вчерашнего перевода Навальным стрелок с Путина и Ко на местечковую коррупцию и пожнадзор! Только вот... не услышите Вы этой речи в записи: все вырежут кремлядские....
НАВАЛЬНЫЙ! 2018-2024-2030!! Так ПОБЕДИМ!!!
max3446 27 марта 2018 | 20:34
nata_roo: Да вы больны? Вот уж действительно вот кто настоящий раб хозяина наврального. Он врет, его миньоны ему аплодируют
nata_roo 27 марта 2018 | 20:44
max3446: Почему врет? В случае с Когалымавиа, Ту-154 и двумя терактами в Питере виновата внешняя политика нашего царя. В случае с Ан-148 виновата система, когда чиновники летают только 2-3 топовыми компаниями, а на региональные, для быдлонаселения, власть "забила": нет жестких проверок профессионализма пилотов (а именно они воткнули самоль в землю). Обо всем этом Навальный многократно рассказывал в предвыборный период, тем самым снижая рейтинг пернатого, что и позволило Навальному-Бойкоту оглушительно ПОБЕДИТЬ на прошедших "выборах"! И на сегодняшнем митинге Навальный все это еще раз проговорил и послал пернатого в... Гаагу!!!
НАВАЛЬНЫЙ! Неустанно мочит Кремль! Так ПОБЕДИМ!
qdrya 27 марта 2018 | 19:56
гнилая власть убивает людей продуктами своего распада. Путин - враг России не потому, что прилетел в Кемерово - он должен был сделать это, это ЕГО ответственность, он создал ЭТУ вертикаль власти. Власти, которая гниет ежечасно и ежедневно, убивая людей. Иногда медленно, годами, - из-за нищего здравоохранения, повальной бедности, отсутствием перспектив . Иногда быстро, когда стреляются от невыносимой боли лишенные лекарств онкобольные. Или когда погибают в терактах. Или когда дети задыхаются в ловушке кинотеатра, а полицейские отгоняют обезумевших родителей. Это СИСТЕМА. Не случайность, а именно СИСТЕМА. Никаких случайностей - какая, к дьяволу, случайность, при такой богатой статистике за 18 лет, еще с "Курска"! Вертикаль власти имени В.В. Путина.
chapter_2 27 марта 2018 | 19:57
Болельщики ЧМ-2018 по футболу должны помнить о нервно-паралитическом газе "Новичок" и о пожаре в "Зимней вишне".
greeg1 27 марта 2018 | 20:07
Что Собянин, умыли? Вот чем истинная народная скорбь отличается от гламурной.