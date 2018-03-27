Российское правительство не поддержало законопроект о частных военных компаний

Легализовать их деятельность предлагали эсеры.



Кабинет министров прислал в Госдуму отрицательный отзыв. Против инициативы высказались в Минфине, МИДе, Минобороны, а также ряде других силовых ведомств, в том числе в Росгвардии, ФСБ, СВР, ФСО. В Генпрокуратуре и Минюсте тоже документ не одобрили. Отмечается, что положения законопроекта противоречат российской Конституции, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия направлены на создание вооруженных формирований. Также указывается, что вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений находится в ведении Российской Федерации. Документ был отправлен на правительственную экспертизу в начале февраля.

Только после получения заключения планировалось вносить поправки на рассмотрение Нижней палаты парламента. Авторами законопроекта выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции в Думе Михаил Емельянов. Согласно проекту предполагалось, в частности, разрешить российским ЧВК участвовать в боевых действиях за рубежом по приглашению местных правительств с целью обеспечения национальной безопасности и интересов России. Лицензирование таких компаний хотели поручить министерству обороны. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в мире в настоящее время насчитывается несколько сотен ЧВК численностью более миллиона человек. Они работают более чем в 110 странах, а рынок их услуг составляет «сотни миллиардов долларов». Ранее глава МИДа Сергей Лавров говорил о необходимости ввести такие кампании в правовое поле России и защищать интересы тех, кто там работает.



Стоит отметить, что обсуждение законопроекта совпало с появлением информации о гибели в Сирии десятков сотрудников ЧВК «Вагнера». Всего же за годы военных операций в Сирии и на востоке Украины независимые расследователи сообщали о сотнях погибших российских наемниках. В Минобороны эти сведения неоднократно опровергали.

На данный момент создание и участие в частных военных кампаниях подпадает под действие статьи Уголовного кодекса о «наемничестве».