Болельщики сборной России по футболу вывесили баннеры в память о жертвах трагедии в Кемерове
Болельщики сборной России по футболу вывесили баннеры в память о жертвах трагедии в Кемерове перед началом матча с командой Франции. В частности, на трибунах появился плакат со словами «Наша страна – это «Зимняя вишня», а мы в ней – контактный зоопарк», — сообщает «МБХ Медиа». Матч начался в Петербурге.
Напомним, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли не только 64 человека, но и около двухсот животных контактного зоопарка.
Комментарии2
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ura_123 27 марта 2018 | 19:15
Трудно не согласиться... А с другой стороны, где были эти болельщики когда 18.03.18 эту страну снова превратили в контактный зоопарк, пили пивасик?
А на выборы кто будет ходить,Аршавин?
prutkov100 27 марта 2018 | 19:27
Напомним, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли не только 64 человека...но и еще пара-тройка сотен детей , о которых скромно умалчивают , не до размаха , инаугурация приближается , надо сохранять стабильность .