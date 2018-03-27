Болельщики сборной России по футболу вывесили баннеры в память о жертвах трагедии в Кемерове перед началом матча с командой Франции. В частности, на трибунах появился плакат со словами «Наша страна – это «Зимняя вишня», а мы в ней – контактный зоопарк», — сообщает «МБХ Медиа». Матч начался в Петербурге.

Напомним, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли не только 64 человека, но и около двухсот животных контактного зоопарка.