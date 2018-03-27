Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем
Очаг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.
Тем временем гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно. Об этом сообщает интернет-издание «Газета Кемерова». Судденок, которая, помимо прочего, ранее была местным депутатом от «Единой России», предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сегодня суд оставил ее под стражей до 29-го марта.
Комментарии10
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post_v 27 марта 2018 | 19:10
то есть неработающая пожарная сигнализация тут вообще не при чем?
виноваты только "молодые люди разных национальностей"?
или все-таки виноваты чиновники "разных национальностей"?
kottigr1 27 марта 2018 | 19:12
post_v: Рассказ очевидца, находившегося в ТЦ:
"— ..Я был со старшей дочкой и её двоюродной сестрой. Так вот, я протиснулся в этот коридор, он сантиметров 70 шириной (около батута в детской комнате). И там увидел МЧС-ника. То есть стоит мужик в зелёной униформе. Думаю, что тут делает МЧС-ник. Пригляделся: нет, это просто рабочий.
— Местный?
— Не знаю, какая там униформа у местных рабочих, может быть, нанятый. Но это не был посетитель. Он стоял в этом закутке в зелёной куртке, а на полу валялись кучи проводов.. Вывод – там велись какие-то работы. "
Вот ссылка на полное интервью..
https://echo.msk.ru/blog/fomaneverov/2173032-echo/
Какие технические работы проводились перед самой трагедией в ТЦ ?
r88w556xl4 27 марта 2018 | 19:20
...что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно
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В том, что поролон вообще могли поджечь, что за подобным не было никакого контроля, что наполнитель сделан из крайне горючего материала, что его сразу же не потушила система пожаротушения - в этом во всём прямая уголовная вина Судденок (фамилия-то уже сама по себе отвратительная, как ругательство). Теперь эти на букву м каждый будет валить вину на другого.
fig_wam 27 марта 2018 | 19:30
r88w556xl4: Едристы они такие. Сначала обдрищутся, а потом валят дерьмо друг на друга.
Едристы ведь патриоты, они так о себе говорят.
max3446 27 марта 2018 | 19:12
очевидно что руководство тут не виновато, а вот оппозиция... кто то же надоумил подростков поджог совершить, а например в Кемерово есть штаб ничтожества наврального
kottigr1 27 марта 2018 | 19:17
max3446: Врешь как Путин !
max3446 27 марта 2018 | 19:30
kottigr1: в каком слове ложь?
stichirichi 27 марта 2018 | 19:12
Посмотрите пожалуйста видео 1:37..делайте выводы сами..
abuvgrobu 27 марта 2018 | 19:17
Да не так уж и важно, что стало причиной пожара. Важно, что администрация не сумела обеспечить эвакуацию людей. Обеспечить им безопасность. По их вине погиб 41 ребёнок. Так что они виноваты по определению.
jetsam 27 марта 2018 | 19:25
abuvgrobu: важно ВСЕ. и те кто откаты брал. и те кто откаты давал.
еще более важно - та серая масса, что знала про откат\опасн и молчала "меня это не касается".
вот эта масса и есть основной виновник. попустительство и непротивление.
а спичка - всегда найдется.