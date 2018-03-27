Около 500 человек участвуют в акции памяти погибших в Кемерове, которая началась на Пушкинской площади в Москве

По данным корреспондента «Эха Москвы», около 500 человек участвуют в акции памяти погибших при пожаре в Кемерове, которая стартовала на Пушкинской площади в Москве. Люди стоят молча, некоторые подходят и складывают цветы около памятника Пушкину.

Полиция в происходящее не вмешивается. Особого усиления мер безопасности не наблюдается, однако на Тверском бульваре стоят несколько автозаков и автобусов ОМОНа.

Столичные власти пообещали не разгонять акцию на Пушкинской площади, однако при этом призвали приходить на Манежную площадь, где официально выделено место для проявления скорби.

На Манежной площади в Москве, где власти выделили место для проявления скорби, организовали раздачу цветов. На скамье с фотографиями погибших разместили одинаковые игрушки с неоторванными бирками. Волонтеры в белых куртках, которые сказали нашему корреспонденту, что пришли от Общественной палаты, раздают прохожим лампады. Собравшимся предлагают сфотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и опубликовать в соцсетях с аналогичным хештегом.