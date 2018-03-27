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Эксклюзив Эха 19:00, 27 марта 2018

Около 500 человек участвуют в акции памяти погибших в Кемерове, которая началась на Пушкинской площади в Москве

По данным корреспондента «Эха Москвы», около 500 человек участвуют в акции памяти погибших при пожаре в Кемерове, которая стартовала на Пушкинской площади в Москве. Люди стоят молча, некоторые подходят и складывают цветы около памятника Пушкину.
Полиция в происходящее не вмешивается. Особого усиления мер безопасности не наблюдается, однако на Тверском бульваре стоят несколько автозаков и автобусов ОМОНа.

Столичные власти пообещали не разгонять акцию на Пушкинской площади, однако при этом призвали приходить на Манежную площадь, где официально выделено место для проявления скорби.

На Манежной площади в Москве, где власти выделили место для проявления скорби, организовали раздачу цветов. На скамье с фотографиями погибших разместили одинаковые игрушки с неоторванными бирками. Волонтеры в белых куртках, которые сказали нашему корреспонденту, что пришли от Общественной палаты, раздают прохожим лампады. Собравшимся предлагают сфотографироваться у баннера «Кемерово, мы с тобой» и опубликовать в соцсетях с аналогичным хештегом.

Комментарии

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gvs 27 марта 2018 | 19:13

У нас даже скорбеть заставляют по разнарядке (

vezdehod 27 марта 2018 | 19:17

Считайте меня среди вас. Друзья мои - скорблю вместе с вами и не на Манеже.

serge_moro 27 марта 2018 | 19:22

vezdehod: Нет в мире второй страны,где сжигают заживо сотни людей из которых 70 % дети 10-12 лет. Не найдете вы на глобусе вторую страну,где правит 19 лет вор с огромной манией величия,который способен на любые авантюры вплоть до ликвидации Немцова,Литвиненко,Скрипаля со всей его семьей.и других.

Казалось бы,что после ''Хромой лошади'',где сгорели около 200 человек ,местные власти примут дополнительные меры,чтобы такой ад не повторился снова.Но,увы эта власть научилась только профессионально воровать ,убивать по всему миру и нагло лгать .Защищать интересы и жизни простых граждан они не умеют,не хотят и знают ,что это неприбыльно.Вся путинская власть по всем городам страны прогнила в коррупции ,откатах,крышевании ФСБ итд.

То,что произошло в Кемерово многие ожидали ,так как вор переизбрался на очередные 6 лет. Многие россияне знают ,что страной правят зажравшиеся ,вооруженные до зубов бандиты и воры,которые используют все силовые ведомства в первую очередь в своих личных целях,чтобы оставаться у власти вечно . Избранный вор и дальше будет сеять смерть и вражду ,как внутри страны,так и за ее пределами.Страна еще не раз вытрет слезы на мгочисленных траурах,которые стали последние 4 года привычным делом для своры воров,захвативших власть в стране..

Не верьте красивым и правильным словам главного вора страны. Они фальшивы, глумливы и полностью лживы. Вор уже давно расрыл себя и показал на практике,кто на самом деле находится у власти под ботоксной маской с жабьими глазами.

abuvgrobu 27 марта 2018 | 19:14

Это результат не раздолбайства - это результат того, что в России называется бизнесом - и это единственное, что охраняется нашим государством - таковы реалии. Бизнес - ничего личного.

jetsam 27 марта 2018 | 19:21

abuvgrobu: не путайте бизнес с коррупцией.
наценка 100% на айфон и откат 10к за акт пожаробезопаски - разные вещи. одно - бизнес, второе - чистая уголовка. ну и еще 10-15 человек, что гешефт прямой не имели, но знали и молча _одобрили_ (инженеры, бухгалтеры, прорабы...)

ura_123 27 марта 2018 | 19:19

А для чего тогда ОМОН и автозаки?

nikolaysatin 27 марта 2018 | 19:23

"Проведение скорби".... ребята! Учитесь говорить по-русски даже - и тем более! - в драмтических ситуациях!

venmud 27 марта 2018 | 19:25

"На скамье с фотографиями погибших разместили одинаковые игрушки с неоторванными бирками."
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Как долго еще одни будут готовить, а другие хавать это пойло, пропахшее фальшью?

(комментарий скрыт)

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