Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» началась с минуты молчания
Торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» в почетной номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства состоялась в белом фойе Большого театра и началась с минуты молчания.
Церемония награждения победителей «Золотой маски» в основных номинациях состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ugiazov 27 марта 2018 | 18:48
Довереные за Путина на выборах в начале списка.