Z Архив новостей новости
5 1 6 25
18:44, 27 марта 2018

Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» началась с минуты молчания

Торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» в почетной номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства состоялась в белом фойе Большого театра и началась с минуты молчания.

Церемония награждения победителей «Золотой маски» в основных номинациях состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ugiazov 27 марта 2018 | 18:48

Довереные за Путина на выборах в начале списка.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 437 6 7805 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 240 6 8674 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 259 6 25674 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 191 6 16412 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 139 6 12244 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 207 6 18336 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Чернов заявил, что распространителей слухов о сотнях погибших надо наказать Выступая на стихийном митинге перед протестующими, чиновник сказал, что такие люди должны понести ответственность за клевету…

5 56 6 5826
Новости

Президент Путин спустя почти двое суток после трагедии приехал в Кемерово Он встретился с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре в торговом центре будут наказаны…

5 79 6 8456
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 57191 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9292 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Новости

Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России Об этом сообщила пресс-служба Кремля…

5 160 6 18002
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6677 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 216 6 25745 22.03
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Новости

Гудков назвал «позорным» решение Собянина об организации официальной акции памяти погибших в противовес стихийной «Я считаю позором то, что Собянин сейчас пытается раскалывать людей по такому поводу», — заявил Д.Гудков в эфире радиостанции «Эхо Москвы»...

5 52 6 6247
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 92 6 11324 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 114 6 14038 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события

Популярное за неделю

Новости

В Кемерове несколько тысяч человек требуют на митинге отставки властей Они вышли к зданию областной администрации…

5 43 6 51500
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 93 6 170462 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 87 6 23356 26.03
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 307 6 358011 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Блоги

+ «Они стояли и смотрели. И ничего не делали. Понимаете?!» «Они стояли и смотрели. И ничего не делали. Понимаете?!» Встреча родственников пропавших и пострадавших при пожаре с первым вице-губернатором Кемеровской области…

5 365 6 284510 25.03
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, пожары, кемерово, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6825142
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3371641

Сегодня в эфире