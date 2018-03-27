Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» началась с минуты молчания

Торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» в почетной номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства состоялась в белом фойе Большого театра и началась с минуты молчания.

Церемония награждения победителей «Золотой маски» в основных номинациях состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.