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Эксклюзив Эха 18:39, 27 марта 2018

Более 200 человек собралось на Пушкинской площади для участия в акции памяти погибших в Кемерове

В Петербурге жители несут цветы и игрушки на Дворцовую площадь.

Гвоздики, розы, детские игрушки. Петербуржцы приносят их и оставляют у Александровской колонны. Мемориал горожане организовали напротив Зимнего дворца. Если поднять взгляд вверх, то можно увидеть, что ангел со столпа смотрит прямо на это место. Люди останавливаются у мемориала, некоторые из них не могут сдержать слёз.

Приходят возложить цветы и игрушки мамы с детьми.

Днём на площади людно, там традиционно гуляют туристы. Иностранцы спрашивают у экскурсоводов и прохожих подробности о мемориале, о том, чему он посвящен. Между тем, несколько часов назад на Дворцовую приехали игроки и персонал сборной России по футболу. Они также возложили цветы и почтили память погибших кемеровчан.

В  6 часов вечера на Дворцовой площади администрация Петербурга начала акцию памяти. О ней чиновники объявили только днем. Ранее горожане запланировали спонтанный народный сбор в  19.00 на Марсовом поле.

«Такая же ситуация и с Москве. Москвичи смогут почтить память погибших в Кемерове на Манежной площади», — объявил днем мэр столицы Сергей Собянин.

Акция на манежной площади началась в  17 часов.

В Москве на Манежной площади прошла «официальная» акция памяти погибших при пожаре в Кемерове. Она была организована столичной мэрией в противовес стихийной акции, которая должна начаться в семь часов вечера.

В общей сложности в акции, организованной мэрией, приняли участие несколько тысяч человек. У входа в Александровский сад был установлен стенд с фотографиями погибших, куда люди несли цветы. Приносить их с собой было необязательно — гвоздики раздавали многочисленные волонтеры общественной палаты, которые находились на площади. Надолго люди не задерживались — возлагали цветы и уходили. Наш источник в общероссийском народном фронте рассказал, что они организовывали подвоз людей на акцию. Также он рассказал, что акцию срочно распорядился созвать мэр Москвы Сергей Собянин. Это произошло после того, как альтернативное мероприятие поддержал Алексей Навальный. Также, по нашим данным, с работы сняли сотрудников аппарата мосгордумы и отправили еа Манежную площадь. Предыдущая траурная акция похожего официального формата прошла на Манежной площади после теракта в петербургском метро 3 апреля прошлого года. По некоторым данным, людей туда приводили по разнарядке.

По официальным данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибли 64 человека. Завтра в России пройдёт день траура.

Московские власти готовы обеспечить безопасность людям, которые придут почтить память погибших в Кемерове на Манежную площадь, а не тем, кто придет на Пушкинскую на стихийную акцию, сказал «Эху Москвы» начальник Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Он подчеркнул, что органы правопорядка будут работать на Пушкинской площади «в обычном режиме».

Трагедию в Кемерове, где большинство погибших – дети, можно назвать рукотворным Бесланом. Но дети погибли не от рук террористов, они стали жертвами тотальной халатности сотрудников торгового комплекса и не исключено попустительство надзорных органов, — пишет в редакционной статье газета «Ведомости».

Пожар в «Зимней вишне» стал вторым по количеству погибших после трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009-го года. В Перми погибли 156 человек. Люди тоже не могли выбраться на улицу из-за заблокированного эвакуационного выхода и умирали от отравления ядовитыми газами, которые выделяли при горении запрещенные к использованию отделочные материалы. Более 200 человек собралось на Пушкинской площади для участия в акции памяти погибших в пожаре в Кемерове, которая должна начаться в 19.00. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Люди несут цветы и свечи. По периметру площади стоят полицейские автомобили, 4 автозака и 3 машины ОМОНа.

Комментарии

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tks 27 марта 2018 | 18:54

Очередная мерзость от власть предержащих.

max3446 27 марта 2018 | 18:54

Мрочная новость! Прозападная часть Чешских политиков де факто признали правоту Захаровой относительно тго, что изготовили вещество, которым был отравлен Скрипаль.
Это следует из их реакции поручения президента Земана провести проверку по этому вопросу.
Депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова заявила, что в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента, однако она сомневается, что против него будет открыто дело.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии", - заявила Немцова.

Депутат и глава движения в парламенте STAN Петр Газдик также присоединился к обвинениям против Земана в Госсовете.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены", - заявил политик.

kottigr1 27 марта 2018 | 19:03

max3446: Вот и ОМОН организованно прибыл скорбеть...

max3446 27 марта 2018 | 19:06

kottigr1: правильно делают что омон пригнали, хоть один политический лозунг, и всех якобы скорбящих, а на самом деле радующихся трагедией и танцующих на костях оппозиционеров в автозаки и обвинения в попытке госпереворота

kottigr1 27 марта 2018 | 19:09

max3446: Действительно.. На святое право российской власти сжигать живьём детей покусились..

prutkov100 27 марта 2018 | 19:08

kottigr1: Мне другое интересно - А , если бы трагедия произошла в Москве (не дай Бог конечно) пришлось бы вводить войска и дикую дивизию им.кадыркина ? А , может сразу "арматы" или нарисованные ракеты наводить ?

isnowanaarene 27 марта 2018 | 19:08

max3446: Мудак.

max3446 27 марта 2018 | 19:09

isnowanaarene: вы представились чтоли? ну тогда приятно познакомиться

sborisych 27 марта 2018 | 19:15

max3446:
Паря, а ты стабилен- в попытках распылить любую тему, и ссылками на то, что "а у них негров линчуют". Кстати, кажется вскорости врагов у страны будет столько, что ты сможешь просто тыкать пальцем в небо- и всегда попадёшь.

epynda 27 марта 2018 | 18:55

Капитализм, в России никак не приживается.....
Лозунг "Деньги решают всё" , России не подходит...

jetsam 27 марта 2018 | 18:55

#Люди несут цветы и свечи. По периметру площади стоят полицейские автомобили, 4 автозака и 3 машины ОМОНа. #

пипец. т.е. уже и скорбь по талонам в установленном месте с утвержденным размером свечи и цвета гвоздик?????????????????????????????????
еще чуть-чуть и свадьбы\похороны только в строго отведенный день месяца????????????????????????????????????????????

pionerka Зинаида Сацкая 27 марта 2018 | 18:57

Автозаки - наше всё! А раньше был Пушкин...

wrongway1 27 марта 2018 | 18:59

без органов никуда....4 автозака и 3 машины ОМОНа. ----цветы ...игрушки...свечи

mikr 27 марта 2018 | 19:00

Беда в том, что на подобных стихийных митингах частенько случаются провокации со стороны тех, кто желает дестабилизировать обстановку в стране. Например, во время киевского Майдана на площадь вышли люди реально обездоленные преступной властью. Но к эти людям моментально подключились профессиональные провокаторы, которые быстренько обернули ситуацию в пользу еще более преступной власти, пришедшей в результате переворота.

России, разумеется, никакой майдан не грозит, но порядок на улицах должен соблюдаться в любых ситуациях. Именно для этого и предназначены правоохранительные органы.

jetsam 27 марта 2018 | 19:09

mikr: пример провокации в москве быстро в студию. дату и время.
или брехало на замок и молчок.

sborisych 27 марта 2018 | 19:05

Московские власти готовы обеспечить безопасность людям, которые придут почтить память погибших в Кемерове на Манежную площадь, а не тем, кто придет на Пушкинскую на стихийную акцию, сказал «Эху Москвы» начальник Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.
===
Ну не циник, а?

hagana 27 марта 2018 | 19:05

Собянин на гвоздики бесплатные раскошелился !! ??Даже скорбь постановочная ?!

virgenu 27 марта 2018 | 19:05

Закономерный бардак- следствие несменяемости власти и отмены выборов, при которых избиратель контролирует власть. За 18 лет путинского режима образовалась классическая мафия с паханом во главе. Чиновничество заботится о своих карманах, на людей им наплевать. Два дня понадобилось Путину, чтоб среагировать на эту беду. Прилёт в Кемерово чисто формальный, проблема системная: взяточничество и безответственность на всех уровнях. В Чикаго избирается 19 чиновников- смотритель воды, смотритель противопожарной безопасности,смотритель парков и т.д. отвечающих за порядок. Сменяемость непременная, избиратель не изберёт нерадивого чиновника.

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