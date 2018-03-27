Более 200 человек собралось на Пушкинской площади для участия в акции памяти погибших в Кемерове

В Петербурге жители несут цветы и игрушки на Дворцовую площадь.

Гвоздики, розы, детские игрушки. Петербуржцы приносят их и оставляют у Александровской колонны. Мемориал горожане организовали напротив Зимнего дворца. Если поднять взгляд вверх, то можно увидеть, что ангел со столпа смотрит прямо на это место. Люди останавливаются у мемориала, некоторые из них не могут сдержать слёз.

Приходят возложить цветы и игрушки мамы с детьми.

Днём на площади людно, там традиционно гуляют туристы. Иностранцы спрашивают у экскурсоводов и прохожих подробности о мемориале, о том, чему он посвящен. Между тем, несколько часов назад на Дворцовую приехали игроки и персонал сборной России по футболу. Они также возложили цветы и почтили память погибших кемеровчан.

В 6 часов вечера на Дворцовой площади администрация Петербурга начала акцию памяти. О ней чиновники объявили только днем. Ранее горожане запланировали спонтанный народный сбор в 19.00 на Марсовом поле.

«Такая же ситуация и с Москве. Москвичи смогут почтить память погибших в Кемерове на Манежной площади», — объявил днем мэр столицы Сергей Собянин.

Акция на манежной площади началась в 17 часов.

В Москве на Манежной площади прошла «официальная» акция памяти погибших при пожаре в Кемерове. Она была организована столичной мэрией в противовес стихийной акции, которая должна начаться в семь часов вечера.

В общей сложности в акции, организованной мэрией, приняли участие несколько тысяч человек. У входа в Александровский сад был установлен стенд с фотографиями погибших, куда люди несли цветы. Приносить их с собой было необязательно — гвоздики раздавали многочисленные волонтеры общественной палаты, которые находились на площади. Надолго люди не задерживались — возлагали цветы и уходили. Наш источник в общероссийском народном фронте рассказал, что они организовывали подвоз людей на акцию. Также он рассказал, что акцию срочно распорядился созвать мэр Москвы Сергей Собянин. Это произошло после того, как альтернативное мероприятие поддержал Алексей Навальный. Также, по нашим данным, с работы сняли сотрудников аппарата мосгордумы и отправили еа Манежную площадь. Предыдущая траурная акция похожего официального формата прошла на Манежной площади после теракта в петербургском метро 3 апреля прошлого года. По некоторым данным, людей туда приводили по разнарядке.

По официальным данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибли 64 человека. Завтра в России пройдёт день траура.

Московские власти готовы обеспечить безопасность людям, которые придут почтить память погибших в Кемерове на Манежную площадь, а не тем, кто придет на Пушкинскую на стихийную акцию, сказал «Эху Москвы» начальник Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Он подчеркнул, что органы правопорядка будут работать на Пушкинской площади «в обычном режиме».

Трагедию в Кемерове, где большинство погибших – дети, можно назвать рукотворным Бесланом. Но дети погибли не от рук террористов, они стали жертвами тотальной халатности сотрудников торгового комплекса и не исключено попустительство надзорных органов, — пишет в редакционной статье газета «Ведомости».

Пожар в «Зимней вишне» стал вторым по количеству погибших после трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009-го года. В Перми погибли 156 человек. Люди тоже не могли выбраться на улицу из-за заблокированного эвакуационного выхода и умирали от отравления ядовитыми газами, которые выделяли при горении запрещенные к использованию отделочные материалы. Более 200 человек собралось на Пушкинской площади для участия в акции памяти погибших в пожаре в Кемерове, которая должна начаться в 19.00. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Люди несут цветы и свечи. По периметру площади стоят полицейские автомобили, 4 автозака и 3 машины ОМОНа.