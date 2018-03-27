Медики не обнаружили токсических элементов в анализах крови жителей Волоколамска, которые жаловались на резкий запах с мусорного полигона и обращались за медицинской помощью. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы правительства Московской области. Там уточняется, что речь идет о первых заключениях специалистов.