Медики не обнаружили токсических элементов в анализах крови жителей Волоколамска
Медики не обнаружили токсических элементов в анализах крови жителей Волоколамска, которые жаловались на резкий запах с мусорного полигона и обращались за медицинской помощью. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы правительства Московской области. Там уточняется, что речь идет о первых заключениях специалистов.
Комментарии14
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ku111ku 27 марта 2018 | 18:38
Вот и лопнул ещё один пердячий пшик...
chapter_2 27 марта 2018 | 18:45
ku111ku: Нельзя быть одной веры с теми, кто постоянно лжёт вам.
ku111ku 27 марта 2018 | 18:54
chapter_2: Правильно. верим только Навальному...ну и не много Ахеджаковой...и чуть чуть Шендеровичу...
kottigr1 27 марта 2018 | 18:59
ku111ku: Медики не смогли обнаружить кровь в анализах токсических элементов у жителей Волоколамска
kottigr1 27 марта 2018 | 19:01
ku111ku: Лгут, как Путин...
max3446 27 марта 2018 | 18:38
Я даже не сомневался что эти якобы отравления - провокация оппозиционной либерастни. еще один повод запетить её полностью а самых ярых преставителей отправить за решетку пожизненно без права на выход.
sasass 27 марта 2018 | 18:39
Ведь в принципе на мусорную свалку можно завести любой яд и никто никогда не пойман будет...
mmakarov14 27 марта 2018 | 18:42
А может им сказали не обнаруживать? Я уверен что при тонком анализе крови НИ У КОГО ИЗ НАС не будет полностью чистого анализа.
clingerwinger 27 марта 2018 | 18:42
Токсических элементов может и не быть, но соединение из отдельных элементов вполне себе может. Токсичные элементы (в частности, некоторые тяжелые металлы) составляют обширную и весьма опасную в токсикологическом отношении группу веществ. Обычно рассматривают 14 элементов: Hg (ртуть), Pb (свинец), Cd (кадмий), As (мышьяк), Sb (сурьма), Sn (олово), Zn (цинк), Al (алюминий), Be (бериллий), Fe (железо), Cu (медь), Ba (барий), Cr (хром), Tl (таллий). Разумеется, не все перечисленные элементы являются ядовитыми, некоторые из них необходимы для нормальной жизнедеятельности человека и животных. Поэтому часто трудно провести четкую границу между биологически необходимыми и вредными для здоровья человека веществами. Вопрос - может медики и не ставили целью найти что либо?
stoik68 27 марта 2018 | 18:43
не верю.
anji70 27 марта 2018 | 18:50
Почему те, кто опирается на данные этих медиков сами лечатся за границей.
sadda 27 марта 2018 | 19:04
Свалка воняет и вредит здоровью. Неужели с этим можно спорить?!
greeg1 27 марта 2018 | 19:12
Не там ищут кремлевские медики. Токсин давно отлагается не в крови, а в головах жителей Волоколамска. Вот и прорвало.
bonhoeffer 27 марта 2018 | 19:12
Это еще Собянин не подключился, а то бы эти халамедики уже обнаружили следы алкоголя в крови у 6-летних детей.