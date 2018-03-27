Несколько крупных банков заявили о готовности списать долги близким жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

Несколько крупных российских банков заявили о готовности списать долги близким жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РБК. Пока финансово-кредитные учреждения собирают информацию. Простить долги в случае, если они найдутся, сейчас готовы «Альфа-банк», ВТБ и «Хоум кредит». В «Россельхозбанке» сказали, что если найдутся клиенты, пострадавшие при пожаре, им будет оказана поддержка. В «Сбербанке» ограничились заявлением о том, что открыт счет для помощи пострадавшим и идет сбор информации.