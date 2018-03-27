Несколько крупных банков заявили о готовности списать долги близким жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
Несколько крупных российских банков заявили о готовности списать долги близким жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РБК. Пока финансово-кредитные учреждения собирают информацию. Простить долги в случае, если они найдутся, сейчас готовы «Альфа-банк», ВТБ и «Хоум кредит». В «Россельхозбанке» сказали, что если найдутся клиенты, пострадавшие при пожаре, им будет оказана поддержка. В «Сбербанке» ограничились заявлением о том, что открыт счет для помощи пострадавшим и идет сбор информации.
Комментарии6
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clingerwinger 27 марта 2018 | 18:45
А вот это уже пиар - на крови и костях. Чистой воды, в рафинированном виде. Других причин у коммерческого банка скостить кредит не может быть по определению.
velbkeirf1 27 марта 2018 | 18:46
Поздно ребята поздно пить боржоми таких ТЦ по всей РФ тьма тьмущая сушите сухарики в случае чего
sasass 27 марта 2018 | 18:46
Бог им списал , а не банкиры...
putin_itogy 27 марта 2018 | 18:47
путин.
Репутацию которого надо спасать.
pusto1 27 марта 2018 | 19:16
Откуда такая щедрость, в обычной среде обитания они просто живодёры.
svenik 27 марта 2018 | 19:22
Епарсэтээ..... в противной разворованной рашке выживаем, и эти банки издеваются. мол. есть долги ? сдохни...и мы простим. пипеццц
короче... вова вали с трона. а то силами вышибем те зубы