Система пожаротушения и пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» были исправны, но были отключены охраной
Система пожаротушения и пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» находились в исправном состоянии, но были отключены охраной. Об этом заявил глава компании-подрядчика, обслуживающей системы, Игорь Полозиненко на судебном заседании по продлении ему меры пресечения. По сведениям Полозиненко, оборудование отключили примерно за 15 минут до пожара.
Напомним, жертвами трагедии стали 64 человека. Таковы последние официальные данные.
Комментарии22
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kottigr1 27 марта 2018 | 18:39
Странно.. А как можно отключить несуществующую систему пожаротушения .. !!? Ведь для этого её как минимум нужно там установить.. !
pmasel 27 марта 2018 | 18:49
kottigr1: странно откуда он об этом знает. ;-)
mikegolubchik 27 марта 2018 | 18:55
pmasel: Если пожарка была и выведена на пульт, там есть логи.
natogrek 27 марта 2018 | 19:02
kottigr1: Ему бы учиться у Терезы. Она как обвинила, так последовательно и продолжает, наращивая эффект. А эти то сигнализация не была установлена, то была установлена, но охранник отключил, то охранник ничего не отключал, то была сигнализация, но с ручным управлением. Кручу - верчу запутать хочу.
vasilevich58 27 марта 2018 | 19:29
Теперь будут валить друг на друга!
Каждый спасает свою шкуру, как может!
pusto1 27 марта 2018 | 19:12
kottigr1: всё там было, не надо флудить. Есть мнение целеноправленного снятия с охраны системы АПС. Вопрос, кому это было надо.
sasass 27 марта 2018 | 18:44
Кто-то очень большие деньги заработал на отключении и не обязательно охранники , достаточно тут перерезать главный провод ....
jetsam 27 марта 2018 | 18:51
sasass: много детективов смотреть вредно.
anji70 27 марта 2018 | 18:46
Кручу, верчу всех запутать хочу.
stoik68 27 марта 2018 | 18:47
вырисовываются контуры стрелочника.
clingerwinger 27 марта 2018 | 18:47
Человек такое может сказать только после жестоких пыток, либо если у него в заложниках близкие и родные люди. Тем более если не уточняется мотив - для чего это было сделано.
jetsam 27 марта 2018 | 18:49
ну, хорошо, допустим отключили.
а смысл какой? повод для отключения?
дядя ваня проходил мимо и отжал "большой красна кнопка"??????
какие версии причины отключения?
сказав "а" говори уж и "б"...
mikegolubchik 27 марта 2018 | 18:57
jetsam: Так могло быть. Человеческий фактор, она же трезвонит и может даже воду на посетителей начать лить (если была). Если охранник уверен, что ложное срабатывание - может и отключить.
jetsam 27 марта 2018 | 19:07
mikegolubchik: ну так я и хочу услышать "была отключена по причине постоянного ложного срабатывания..." а не таинственно "за 15 минут до Х"
mikegolubchik 27 марта 2018 | 19:17
jetsam: Да типа такого и было возможно. Такие катастрофы это чаще всего сочетание негативных факторов. Если бы нормальные материалы были все равно бы пожар даже не возник. И - не страшно, что двери заперты и охранка глючила. Или хотя бы двери не запирали.
abraz 27 марта 2018 | 18:53
А разве ее можно отключить? И почему именно за 15 минут? На теракт намекают или стрелочника присматривают?
evgeny_biolog 27 марта 2018 | 18:58
"Таковы последние официальные данные."
Ну, по последней ...
greeg1 27 марта 2018 | 18:58
Странные люди эти русские чиновники-подрядчики. Сначала гробят людей, а потом в подробностях рассказывают как они это сделали.
vektorwap 27 марта 2018 | 19:02
По своей работе пришлось как то сидеть ночью с охраной в одном из торговых центров так ои что бы датчики не будили их отключали один из каскадов и не факт что утром включали. Через время появился один самородок который снемал датчик и глушил его вот так. На пульте всё у них нормально.
andreyoo 27 марта 2018 | 19:04
Они сейчас будут друг на друга валить.
vladimir_ka 27 марта 2018 | 19:08
Сплошные загадки.
Вопрос: систему отключили после срабатывания, предполагая ложное срабатывание. Или, ее ПРОСТО ТАК отключили? Захотели и...
amderma 27 марта 2018 | 19:28
...кто на ЖД гайку для рыбалки открутил? и кто всегда крайний?
Правильно, СТРЕЛОЧНИК!...вот сейчас , Власть, именно поиском этого "СТРЕЛОЧНИКА" и занята...