Система пожаротушения и пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» были исправны, но были отключены охраной

Система пожаротушения и пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» находились в исправном состоянии, но были отключены охраной. Об этом заявил глава компании-подрядчика, обслуживающей системы, Игорь Полозиненко на судебном заседании по продлении ему меры пресечения. По сведениям Полозиненко, оборудование отключили примерно за 15 минут до пожара.

Напомним, жертвами трагедии стали 64 человека. Таковы последние официальные данные.