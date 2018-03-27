////В район Пушкинской площади, где должна начаться несогласованная акция памяти погибших в Кемерове, прибыли автозаки..../////

В район Пушкинской площади, где через полчаса должна начаться несогласованная с властями акция памяти погибших в Кемерове, прибыли автозаки. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Эха Москвы».

Между тем, ранее глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников в интервью «Эху Москвы» сказал, что столичные власти не будут разгонять стихийную акцию на Пушкинской. При этом он рекомендовал людям приходить на Манежную площадь для выражения скорби в связи с трагедией в Кемерове.