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Эксклюзив Эха 18:30, 27 марта 2018

В район Пушкинской площади, где должна начаться несогласованная акция памяти погибших в Кемерове, прибыли автозаки

В район Пушкинской площади, где через полчаса должна начаться несогласованная с властями акция памяти погибших в Кемерове, прибыли автозаки. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Эха Москвы».

Между тем, ранее глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников в интервью «Эху Москвы» сказал, что столичные власти не будут разгонять стихийную акцию на Пушкинской. При этом он рекомендовал людям приходить на Манежную площадь для выражения скорби в связи с трагедией в Кемерове.

Комментарии

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kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:35

Шикарно.

ajsenev 27 марта 2018 | 18:50

Они хотят. чтобы народ всюду строем ходил по их команде: ать-два. ать-два. И скорбеть приказано по команде.

evgolius7 27 марта 2018 | 18:35

Скорбишь вместе с властью возьми конфетку.
Скорбишь не с властью...автозак.
И скорбь должна быть регламентирована!
Есть патриотическая скорбь...есть скорбь пятой колонны.

edyatel 27 марта 2018 | 18:51

evgolius7:Всё в жизни должно быть регламентировано, тогда и скорбь будет общая.

prutkov100 27 марта 2018 | 18:53

В район Пушкинской площади, где должна начаться несогласованная акция памяти погибших в Кемерове, прибыли автозаки...
А, кто нибудь в этом сомневался ? Был бы призыв в другое место и туда бы прибыли автозаки . Только вот до кремля они никак доехать не могут , может помочь ?

barssuk 27 марта 2018 | 18:35

Дурни, несите не игрушки, а покрышки!

sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 18:38

barssuk: Правильное решение ,ждут тварей из секты сисяна халяльного ,эти любой повод найдут что бы устроить провокацию ,ходор уже на костях сплясал скотина ! Уважаемые полицейские ,если провокаторы из секты все таки придут не задерживайте их ,сразу убивайте на месте ,люди поймут !

krysodav2 27 марта 2018 | 18:48

sisyan_mudachina: Ваш ник тооочно соjтветствует вашей ментальности! Читаю....му-да-чина,правильно!?

sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 18:53

krysodav2: Совершенно правильно ! Кстати я и на фотке ничего так получился !)

compare 27 марта 2018 | 18:57

krysodav2: вы "общаететсь" с юным экземпляром гопо-эректус,посему,он даже ваш вопрос,не сможет осилить...

cockeyed 27 марта 2018 | 18:45

barssuk: У вас хохломразей это хорошо отработано, на доброе у вас голова не приспособлена.

ivfn 27 марта 2018 | 18:48

barssuk: Мужик ,ты что говна наелся? Колбасит то как тебя. ?Или ты даун недоразвитый ,по жизни. Надо же таким дебилом быть

sisyan_mudachina 27 марта 2018 | 18:50

ivfn: Не оскорбляйте данов , он - хохол !

sedoff 27 марта 2018 | 18:53

ivfn: А они, запутинцы, все такие, других там нет. Чтобы пойти за такое чмо голосовать, это надо совсем мозгов не иметь.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:49

barssuk: не созрел народ до политической сознательности, всё ползком, ползком

edyatel 27 марта 2018 | 18:53

barssuk: А власть кроме автозаков должна поставить ещё и водомёты.
а на всякий случай и пулемёты.
Тогда в стране будет порядок.

el_borz 27 марта 2018 | 19:27

edyatel: Надо было тебе дятлу вместо карандаша на нос хуй приделать..ваще красавчег был бы.
Ладно я пошутил, не обижайся.
В принципе есть предложение light ..приделай тогда язык для залезания в жопу..Прикинь...как бы было тебе удобно отлизывать, и самое главное глубоко.Шеф тобой был бы весьма доволен)))
Ахааааааааааааааааааааааа!

hammiak 27 марта 2018 | 18:36

может он имел в виду разгонять не будут, только бить немножко и увозить

max3446 27 марта 2018 | 18:40

Товарищи! А вам не кажется странным то, что в последнее время участились случае трагедий лиц школьного возраста. То они поножовщину устраивают в школе, то вот возможно поджог в кинозале. И это все происходит на фоне зомбирования школьников, по оценкам психологов, через видеоролики ничтожества нарвлаьного. Тем более один из боевик, устроивший кошмар в школе был миньном ничтожества. А в Кемерово есть штаб наврального...
По мне расследование надо начинать со сбора информации посещали ли участники кемеровской трагедии оппозиционные сайты и в частности ютуб канал мутанта с 46 размером ноги.
А если либерастня хочет действенных методов чтобы такого не было,наверное логично запретить СМИ в любом виде публиковать мысли идеи и призывы оппозиции

(комментарий скрыт)

osal 27 марта 2018 | 18:48

max3446: Да дебило. Весь погибший 5 класс, то враги народа.

edyatel 27 марта 2018 | 19:07

osal: Это в СССР были пионеры - герои, а сейчас либералы хотят их перевоспитать
в хапуг и стяжателей, чтобы на первом месте у них были потребление и развлечение.
Результат налицо.

kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:50

max3446: запретить СМИ в любом виде публиковать мысли идеи и призывы оппозиции
Адольф так уже делал.

edyatel 27 марта 2018 | 19:04

max3446: Надо просто сажать за любые антигосударственные речи, тогда не будет ни Гудковых
ни Навальных.

greeg1 27 марта 2018 | 18:41

Это путин приехал поскорбить вместе с народом.

sborisych 27 марта 2018 | 18:44

Чё, собираются винтить тех, кто не там и не так скорбит?

edyatel 27 марта 2018 | 19:11

sborisych: Всех необязательно, а вот организаторов лучше сразу на Колыму.

amrigo 27 марта 2018 | 18:45

Если не согласованная, то откуда тогда узнали менты? Значит всё согласовано.

ivfn 27 марта 2018 | 18:51

amrigo:
то откуда тогда узнали менты?//
Из соцсетей. Вы, миньоны навального, напрасно на что то надеятесь ,вы все под колпаком ФСБ.

rash 27 марта 2018 | 18:47

Скорбеть надо так и там где укажет мэрия.

leomosk16 27 марта 2018 | 18:48

////В район Пушкинской площади, где должна начаться несогласованная акция памяти погибших в Кемерове, прибыли автозаки..../////

Ну, так от организовавших этот самопиар профессиональных провокаторов-либеральных фашистов любой подлости можно ожидать...((((

Вот, как это уже было, начнут орать "Мы здесь власть" и обижать прохожих, так и куда их девать кроме автопарков, чтобы протрезвели немножко и угомонились.

fikus74 27 марта 2018 | 18:49

эй, собянин, а какать и писать тоже нужно по согласованию. ублюдская власть.

krysodav2 27 марта 2018 | 18:51

Ну полная гармония власти и народа! А с автозаками , амоном и нацгвардей полный экстаз!

evgeny_biolog 27 марта 2018 | 18:54

"столичные власти не будут разгонять стихийную акцию"

Власти никого не разгоняют, разгоняют полицейские за зарплату ...

compare 27 марта 2018 | 18:55

зачем же так,бездарно-боязно,"править" народом? неужели,еще и для выражения скорби,люди должны ,как собаки,выполнить команду"место"?

bakero 27 марта 2018 | 19:08

Новые казармы для Росгвардии открыли в столице https://www.m24.ru/shows1/14/170431 

Солдаты будут жить в условиях, как в Финляндии и конечно им никогда не понять после этого проблем жителей ветхого жилья 

Максимальный репост!

bakero 27 марта 2018 | 19:10

bakero: Заметьте казармы не для танкистов и летчиков, а для Росгвардии!

blindpew_33 27 марта 2018 | 19:25

bakero: ну так известно же, с кем планируют воевать.

chapter_2 27 марта 2018 | 19:09

Эти автозаки легко переделываются в газовые камеры...

vladisem 27 марта 2018 | 19:29

после всего воблоголовый карлик не виноват?

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