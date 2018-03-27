В 19 часов начнется товарищеский матч футбольных сборных России и Франции

На прошлой неделе обе команды потерпели поражения в товарищеских матчах. Неудача французов была нелепой и неожиданной. Ведя в игре с Колумбией 2-0 вице-чемпионы Европы умудрились пропустить три мяча. Наша сборная даже с какой-то обреченностью проиграла Бразилии 0-3. Пентакампеоны включились на 15 минут в начале второго тайма, забили три гола и затем отключились до финального свистка. Понятно, что сегодняшний матч буду оценивать не по результату, а прежде всего по самоотверженности, умению играть против сильного соперника и физической готовности. Изначально понятно, что Россия слабее, тем более с учетом обстоятельств. И без того не звездный состав остался , причем с прицелом на чемпионат мира без получивших тяжелые травмы Кокорина, Васина, Джикии. Не смогут сыграть выбывшие на более короткий срок Кузяев и Зобнин, а ведь эти пятеро скорее всего вышли бы в основе. Главному тренеру Станиславу Черчесову предстоит наигрывать новую команду, что он уже и начал делать в игре с Бразилией. Состав и на этот раз серьезно обновился. Тренер убрал из состава троих спартаковцев – Глушакова, Кутепова и Комбарова, вместо которых сыграют Дзагоев, Нойштедтер и Жирков. Вместо еще одного футболиста этой команды — травмированного Романа Зобнина с первых минут выйдет игрок Зенита Александр Ерохин. О том, что место в воротах займет Андрей Лунев Черчесов сообщил еще вчера.

Начало товарищеского матча между сборными России и Франции в 19 часов. Прямая трансляция на Первом канале.