В Югре отменили торжественную церемонию открытия Чемпионата России по биатлону после трагедии в Кемерове
При этом гонки пройдут согласно расписанию, — подчеркнули организаторы. Чемпионат стартует завтра. В рамках турнира пройдут всероссийские альтернативные соревнования, в которых примут участие атлеты, не попавшие на Олимпиаду в Пхенчхане.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт