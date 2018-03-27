Глава карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриев выступил с последним словом в суде Петрозаводска
Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. Заседание проходило в закрытом режиме.
Поддержать Дмитриева приехали более ста человек. Так, в частности, была большая группа студентов из Санкт-Петербурга. По их словам, они решили соорганизоваться сами, поскольку считают это дело показателем политической безграмотности. Сам Дмитриев перед своим последним словом сохранял оптимизм и фотографировал тех, кто приехал его поддержать.
В зал суда историка проводили апплодисментами. Заседание продолжалось 15 минут: Дмитриев рассказал, что поддержал реплику своего адвоката и вновь заявил о своей невиновности. Напомним, прокурор ранее попросила для главы карельского «Мемориала» 9 лет колонии строгого режима. Поводом послужили фотографии несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева, на которых она изображена обнаженной.
Сам историк утверждает, что делал фотографии для контроля за здоровьем девочки, которая при удочерении была истощена. Две экспертизы ранее признали, что снимки не имеют порнографического характера, а институт имени Сербского не нашел у Дмитриева сексуальных отклонений.
Приговор по делу Юрия Дмитриева назначен на 3 апреля.
Комментарии4
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kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:29
Ну а че, в следственных органах нет сталинистов? Вполне возможно просто месть.
servelat 27 марта 2018 | 18:34
kryymsdyk: Дмитриев мстит сталинистам, измываясь над ребёнком? Да вас тоже надо на скамью к порнодельцу
kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:36
servelat: над тобой бог больше поиздевался
pavelmistery 27 марта 2018 | 18:36
Уродливая и тупая власть во всей красе...