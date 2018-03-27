В ФРГ выдано последнее необходимое разрешение на прокладку газопровода «Северный поток 2»
Однако перед началом работ дочке Газпрома предстоит еще подождать решения суда по иску экологов.
Федеральное ведомство по мореплаванию и гидрографии Германии сегодня официально заявило, что прокладка31 километрагазопровода через особую экономическую зону«не вредит ни судоходству, ни морской среде обитания».
Немецкие политики и СМИ постоянно сопровождают «Северный поток 2» эпитетом «спорный». Ведь особенно некоторые восточно-европейские страны с самого начала протестуют против этого газопровода. Европейский союз и США также ранее выразили несогласие с его прокладкой.
Ангела Меркель,однако, подчеркивает, что речь идет о чисто промышленном проекте и экономическом решении, в которое политики не имеют право вмешиваться. Теперь уже и все учреждения ФРГ дали добро на проведение второй ветки «Северного потока».
Остается подождать решения высшего административного суда города Грайфсвальд. Некоммерческая организация NABUсомневается в экологичности проекта. В начале марта защитники природы подали заявление на срочный запрет строительных работ.
Трасса газопровода длиной 1 200 километров должна проходить также через акваторию Дании, Швеции и Финляндии. Пока что лишь Германия выдала все необходимые разрешения.
Комментарии18
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stakanoff 27 марта 2018 | 18:27
хехехехе!
naivnyk 27 марта 2018 | 18:27
Реально интересно, нагнут пиндосы Меркель или нет)
pmasel 27 марта 2018 | 18:31
Зачем? Они уже нагнули датчан. А Меркель вся в белом.
kottigr1 27 марта 2018 | 18:29
Если сложить в одну ветку все путинские "потоки"(Турецкие да Южные) с которыми его послали на х.. То наверное им можно будет опоясать Земной шар..
vulgaris_liberal 27 марта 2018 | 18:33
kottigr1: А вот если бы хохлам за каждое утверждение, что сп-1 не будет построен давали бы по доллару, то украинда была бы страной миллионеров :)
stakanoff 27 марта 2018 | 18:34
kottigr1: Поправь кастрюлю и прочти хотя бы заголовок статьи
kottigr1 27 марта 2018 | 18:37
stakanoff: Вам ведь всё это не помогло, но вы зачем-то другим советуете...
stakanoff 27 марта 2018 | 18:42
kottigr1: Ути-ути, какая остроумная кастрюлька!
vulgaris_liberal 27 марта 2018 | 18:30
Скоро украинда войдет в книгу рекордов как территория, на которую проложена самая длинная пустая и ржавая труба :)
naivnyk 27 марта 2018 | 18:36
vulgaris_liberal: Она большая и длинная, там металла!!! ))) Помню эстонцы, когда СССР распался, кабель с военных аэропортов годами копали )))
vulgaris_liberal 27 марта 2018 | 18:40
naivnyk: Радостные потомки протоукров уже подсчитывают сколько можно будет за металлолом выручить.
geovit 27 марта 2018 | 18:31
Похоже из налогов одной страны неплохо набашляли чиновникам другой.
andreyoo 27 марта 2018 | 19:01
geovit: Что же это ты, лицо твое либеральное, намекаешь на коррумпированность немецкого госаппарата?
pravdatut 27 марта 2018 | 18:41
Без Хантымансийского газа Украина обходится уже два года. Обойдемся и без транзита. Но Кремлегаз в критических ситуациях не обойдется без ГТС Украины и будет плотить в 10 раз больше! Портянычи не понимают!!)))
stakanoff 27 марта 2018 | 18:49
pravdatut: Кому платить? Рыбам Балтийского моря?
vulgaris_liberal 27 марта 2018 | 18:50
pravdatut: Все это мы уже слышали. Стоило газпрому показать нафтогазу шиш, так сразу на порашкиной орде началась акция "прикрути" ;)
vsveter 27 марта 2018 | 19:06
pravdatut: Дураки только думают, что газ на Украине не российский, а венгерский... Да к тому же Украина не прекращала закупку сжиженного газа - спокойно в цистернах прёт через границу с незалежной.
Европа покупает и будет покупать российский газ хоть природный, хоть сжиженный, потому как он дешевле американского. Ну а Украина будет покупать газ уже по другим ценам у Европы, а денег за транзит лишится.
Радовать это может только украинских дебилов.
stakanoff 27 марта 2018 | 18:45
Шумеры, пора Меркель в "Миротворец" заносить!