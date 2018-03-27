Североатлантический альянс высылает 7 сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля

Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России.

Болгария объявила об отзыве для консультаций своего посла в России. Это связано с делом Скрипаля, — сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление болгарского правительства.

Сегодня же Ирландия стала 25-й страной, которая выслала росийских дипломатов.

Москва ответит на высылку странами Запада российских дипломатов. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать. Правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Конечно же, когда то одного, то двух дипломатов, причем так шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене».

При этом Лавров подчеркнул, что действия стран Запада являются оскорбительными.

Высылка дипломатов – это элементы гибридной войны, которая будет развиваться, сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

В своих попытках воздействовать на Россию Запад един, отметил Алексашенко.

Зарубежные СМИ пишут, что разногласия в Европе по поводу высылки российских дипломатов играют на руку Путину, цель которого — расколоть Евросоюз.

Развязать спор о том, как европейцам стоит обращаться с Москвой, всегда было стратегической задачей Владимира Путина, пишет издание Дойче Велле. До сих пор, несмотря на разногласия, Западу удавалось выступать единым фронтом. Теперь же речь идет о «группе стран», как саркастически отметил российский МИД, а не о Европейском союзе. «Вполне возможно, что в будущем Путин попытается при помощи заманчивых экономических предложений еще больше отколоть от ЕС такие страны, как Австрия, Греция или Болгария, отказавшиеся высылать дипломатов. И чем привлекательнее будут эти предложения, чем тяжелее станет политическому руководству этих стран сопротивляться нажиму со стороны местного бизнеса и профсоюзов», — заключает издание (перевод сайта Инопресса). Выдворение российских дипломатов — «необходимая реакция на атаку с применением нервно-паралитического вещества, но эти действия не затрагивают истинную базу власти Путина, пишет Вашингтон пост. Другая американская газета Уолл-стрит джорнал, отмечая «долгожданное проявление солидарности большей части Евросоюза, США и других стран, замечает, что Путин останется безразличным, пока Запад не начнет охоту за российскими деньгами за границей… Истинное уязвимое место российского президента – наличные деньги и другие активы, которые его друзья держат во всем мире, пишет газета. Нью Йорк таймс также предлагает администрации США наложить санкции на российских олигархов – заморозить их активы, запретить пользоваться глобальной банковской системой и не позволять их детям учиться в западных школах, чтобы «приятели Путина почувствовали, каков радиус действий Америки и применили свое влияние, чтобы остановить его агрессию». Британские СМИ, в частности, Таймс, приветствуют совместные усилия стран ЕС против России, называя их дипломатической победой Терезы Мэй, тем не менее, предостерегают о «возможной эскалации подрывных действий России в отношении Запада, что потребует ответной солидарности в западном альянсе и лидерской роли США».

Ряд зарубежных изданий также обращают внимание на непоследовательность действий некоторых стран Евросоюза, таких как, например, Германия, которая, выслав российских дипломатов, одновременно помогает России прокладывать через Балтийское море газопровод, который позволит Москве использовать энергоносители для шантажа стран Центральной Европы.