Североатлантический альянс высылает 7 сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля
Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России.
Болгария объявила об отзыве для консультаций своего посла в России. Это связано с делом Скрипаля, — сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление болгарского правительства.
Сегодня же Ирландия стала 25-й страной, которая выслала росийских дипломатов.
Москва ответит на высылку странами Запада российских дипломатов. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать. Правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Конечно же, когда то одного, то двух дипломатов, причем так шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене».
При этом Лавров подчеркнул, что действия стран Запада являются оскорбительными.
Высылка дипломатов – это элементы гибридной войны, которая будет развиваться, сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
В своих попытках воздействовать на Россию Запад един, отметил Алексашенко.
Зарубежные СМИ пишут, что разногласия в Европе по поводу высылки российских дипломатов играют на руку Путину, цель которого — расколоть Евросоюз.
Развязать спор о том, как европейцам стоит обращаться с Москвой, всегда было стратегической задачей Владимира Путина, пишет издание Дойче Велле. До сих пор, несмотря на разногласия, Западу удавалось выступать единым фронтом. Теперь же речь идет о «группе стран», как саркастически отметил российский МИД, а не о Европейском союзе. «Вполне возможно, что в будущем Путин попытается при помощи заманчивых экономических предложений еще больше отколоть от ЕС такие страны, как Австрия, Греция или Болгария, отказавшиеся высылать дипломатов. И чем привлекательнее будут эти предложения, чем тяжелее станет политическому руководству этих стран сопротивляться нажиму со стороны местного бизнеса и профсоюзов», — заключает издание (перевод сайта Инопресса). Выдворение российских дипломатов — «необходимая реакция на атаку с применением нервно-паралитического вещества, но эти действия не затрагивают истинную базу власти Путина, пишет Вашингтон пост. Другая американская газета Уолл-стрит джорнал, отмечая «долгожданное проявление солидарности большей части Евросоюза, США и других стран, замечает, что Путин останется безразличным, пока Запад не начнет охоту за российскими деньгами за границей… Истинное уязвимое место российского президента – наличные деньги и другие активы, которые его друзья держат во всем мире, пишет газета. Нью Йорк таймс также предлагает администрации США наложить санкции на российских олигархов – заморозить их активы, запретить пользоваться глобальной банковской системой и не позволять их детям учиться в западных школах, чтобы «приятели Путина почувствовали, каков радиус действий Америки и применили свое влияние, чтобы остановить его агрессию». Британские СМИ, в частности, Таймс, приветствуют совместные усилия стран ЕС против России, называя их дипломатической победой Терезы Мэй, тем не менее, предостерегают о «возможной эскалации подрывных действий России в отношении Запада, что потребует ответной солидарности в западном альянсе и лидерской роли США».
Ряд зарубежных изданий также обращают внимание на непоследовательность действий некоторых стран Евросоюза, таких как, например, Германия, которая, выслав российских дипломатов, одновременно помогает России прокладывать через Балтийское море газопровод, который позволит Москве использовать энергоносители для шантажа стран Центральной Европы.
Комментарии10
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naivnyk 27 марта 2018 | 18:25
Не факт, что Россия там вообще участвовать будет, смысл?
antimalin 27 марта 2018 | 18:31
Ожидаю от Путина, что он наконец прекратит сопли жевать-размазывать, называя своих врагов своими "друзями-партнерами".
Путин проявляет слабость.
Думал, что подождет, и они там одумаются.
Не одумаются.
Они - враги России и лично Путина!
kottigr1 27 марта 2018 | 18:32
antimalin: Путин - это позор России !
rqoswen 27 марта 2018 | 19:02
да вышлете всех нахер этих дармоедов!
evgolius7 27 марта 2018 | 18:26
И газами, у нас не пахнет...
И шарфики, у нас не вяжут....
kottigr1 27 марта 2018 | 18:26
Вот куда теперь Путину девать такую уйму чекистов, которым пинка в ЕС дали под задницу ?.. Наверное пойдут и наймутся охранниками в ТЦ "Зимняя вишня", что бы прокормить жен привыкших к европейской роскоши...
monik_7 27 марта 2018 | 18:32
Сейчас Евросоюз и США более интересует кто НЕ вышлет рос.дипломатов. Это будет сигналом для дальнейшей судьбы стран, которые могли при размазанной коллективной ответственности голосовать ЗА санкции, но при индивидуальной ответственности за высылку зассали перед Москвой. Что-то мне подсказывает, что скоро у них начнутся всякие неудобства в международном плане
lion_smith 27 марта 2018 | 18:51
monik_7: Немного не так. Я бы сказал, что это просто проблема КАДРОВ во главе стран, а не самих стран. Например Австрия - я считаю, что Курц сопляк и говнюк. Он пришёл на всё готовое. Он нихрена не понимает в политике. Моё мнение, что Австрию в целом ЛЕГКО нагнуть всем остальным. Хотя в принципе её и нагибают все кому не лень. В 19 часов зимой на улице белого не увидишь. Мне с подругой в Вене один торчок чуть прямо на мосту дурь не впарил. Курц совершенно не занимается проблемами внутри страны. Хотя должен признать, что страна комфортная. Беговые или вело дорожки шик. Аж в Германии таких не видел.
Ну и самое главное - представил бы он себе что его народ в его стране начнут травить хим оружием. Что бы он сделал? Вот в этом вся проблема. Даже чисто ИЗ СОЛИДАРНОСТИ он должен был выслать рассеянских дипломатов. Но как говорится пока жаренный петух не клюнет...
moncegorskyi 27 марта 2018 | 18:46
Высылают не дипломатов, а шпионов, которых всех в каждой стране, там, знают как облупленных и следят за ними, но не могут ничего сделать, так как все они эти "советники" по культурным обменам и пр. имеют дип. прикрытие. Всего то.
virgenu 27 марта 2018 | 19:15
Цивилизованный мир ополчился не против России, а против режима, с которым нельзя садиться за один стол. Посмотрите в зеркало- не там ли ваш враг господа Путин, Лавров и прочие. Режим живёт по законам мафии, не зря омерзительный Милонов помянул Троцкого, его устами сказана правда. Для своего оправдания придумали русофобию, которой нет нигде в мире. Мир судит не по национальности, а по делам. Люди! За кого вы голосовали!!!!!!