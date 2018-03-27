Buzzfeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом
Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом. Об этом говорится в секретном докладе Кристофера Стила, бывшего сотрудника Ми-6, сообщает издание Buzzfeed.
Кристофера Стил также является автором доклада про финансовые связи Дональда Трампа с гражданами России.
Комментарии57
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pabolo 27 марта 2018 | 18:20
Ждем реакции ААВ. Он же топил за другую версию.
evgolius7 27 марта 2018 | 18:22
В.Новодворская: Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист: мстительный и жестокий.
meister_luvin 27 марта 2018 | 18:23
evgolius7:
уже не удивляет
kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:28
meister_luvin: Эдак у нас дипломатов не останется...
glotze7 27 марта 2018 | 18:37
kryymsdyk: Да ну! Их просто всех переведут на более лучшую работу - послами в ЛуганДон.
sborisych 27 марта 2018 | 18:41
kryymsdyk:
Да ну-у... Как раз таки наоборот- соберутся все дома, в целости и сохранности...
oo0oo 27 марта 2018 | 18:35
Кристофера Стил также...
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Трансгендер? ТЬФУ!
pulalala 27 марта 2018 | 18:36
evgolius7:
Господи! Тау же кому-то в голову придет замочить и Этого.....
Мать честная!
ltvjrhfn1 27 марта 2018 | 18:40
Офицеры КГБ работающие в вашингтоне и нанятые близким олигархом.. уж лучше от рук русских хакеров.
nelibermot16 27 марта 2018 | 18:44
"был убит, избит бейсбольной битой до смерти"
А почему не "Новичком"?
ku111ku 27 марта 2018 | 18:52
evgolius7: Ну понеслось...было ещё пару землетрясений, одно цунами и конечно взрыв ядерного реактора в Японии...Ну чекисты держитесь...
minerr 27 марта 2018 | 18:20
А ещё Путин купил ФБР.
ur_sus 27 марта 2018 | 18:22
minerr: pabolo:
Так мафиозная власть убирает "отработаный мтериал". соловьям-сатановским готовиться....
minerr 27 марта 2018 | 18:43
ur_sus: А ФБР прикрывает "мафиозную власть", заявив после расследования о несчастном случае.
mymymy 27 марта 2018 | 18:46
minerr: Следующее откровение Кристофера Стила, походу, будет, что русские взорвали башни-близнецы и подавили Джорджа Буша крендельком.
evgolius7 27 марта 2018 | 18:24
minerr:
Дурашка...он сам завербован ФБР...просто он не говорит тебе об этом.
Кто ещё может так нагнуть свою страну?
Какая ещё страна не дала под зад России и не выслала послов?
Хотя нет...Науру ещё пока выжидает...торгуется.
stoned_fox 27 марта 2018 | 18:26
evgolius7: .он сам завербован ФБР...просто он не говорит тебе об этом.
Ага, он говорит тебе.
ka_mate 27 марта 2018 | 18:32
evgolius7: Юго Осетия и Абхазия так что не надо.....
gluhoy2250 27 марта 2018 | 18:38
evgolius7: Недоносок,у тебя от оголтелости скоро клюв отвалится!
andreyfilippov 27 марта 2018 | 18:46
evgolius7: Только не ФБР, а Путина наняло "мировое правительство" или мифический "План Даллеса". Ведь ФБР не занимается внешней политикой, и разрушение России (и соответствующий вспеск мирового терроризма, вооруженного ядерным боезапасом бывшей сверхдержавы) никак не в его интересах. Не зря ведь США в свое время заставили Украину и Казахстан передать ЯО России.
splin2 27 марта 2018 | 18:28
minerr: попытка отвлечь внимание от Скрипалей.
protvik 27 марта 2018 | 18:33
minerr: minerr: Уже ничему не удивляюсь. Не знаю как фбр, но Китай, Израиль точно с ним снюхались. Ни одного договора и решения в нашу пользу. Скоро сибирь потеряем, уже 50% лесного массива нещадно вырублен китаезами. И все это за бесценок для России. Поговаривают что вова и курилы потихоньку обговаривает с японцами. Терпеть даколе?
java_php 27 марта 2018 | 18:38
protvik: Так не надо терпеть. Надо всем на майдан, за Навального, за мечту, за свободу. Даешь революцию добра, против всего плохого.!!!!!!!
fikus74 27 марта 2018 | 18:22
опаньки, еще один черный лебедь. было у меня подозрение что его убили, ну не может алкоголик со стажем так упасть и всего себя поколечить, а потом умереть, если только он падал с потемкинской лестницы в Одессе.
irdo 27 марта 2018 | 18:56
fikus74:
опаньки, еще один черный лебедь. было у меня подозрение что его убили, ну не может алкоголик со стажем так упасть и всего себя поколечить, а потом умереть, если только он падал с потемкинской лестницы в Одессе.
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Не только у Вас были подобные подозрения.
Версия выглядела неубедительной, типа сам себя самоубил, и так раз ...дцать подряд.
Так в РФ и алкоголиков не останется.
naivnyk 27 марта 2018 | 18:23
Даже уже не смешно... Шутка неоднократно повторенная показывает уровень идиота рассказчика.
korikov 27 марта 2018 | 18:23
Пробившая дно пропаганда.
tridrikh 27 марта 2018 | 18:24
ля-ля-ля...
cockeyed 27 марта 2018 | 18:24
...а как же заключение американских врачей об острой сердечной недостаточности, что ложь американской медицины? Складывается впечатление, что в Великобритании собрались все фантасты мира.
us101 27 марта 2018 | 18:34
cockeyed: Ну, в докладе американских врачей не говорится чем вызванна эта сердечная недостаточность. Исходя из ваших, недальновидных суждений, складывается впечатление что в России собрались все.....
mikegolubchik 27 марта 2018 | 18:40
us101: Это просто вброс про сердечную недостаточность. Наврать и убежать. Не было ничего про сердечную недостаточность в докладе врачей.
teleo 27 марта 2018 | 18:37
cockeyed: А вы держали в руках заключение американских врачей? Вы действительно понимаете, о чем говорят иностранные политики? К сожалению информацию мы получаем в переводе киселевых и соловьевых.
mikegolubchik 27 марта 2018 | 18:37
cockeyed: .а как же заключение американских врачей об острой сердечной недостаточности
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Это вы сейчас выдумали что было такое заключение. Причиной смерти Лесина всегда называлась тупая травма головы (по неизвестной причине). Такое было заключение врачей. А вот в самых первых сообщениях из неизвестных источников у нас в России была "сердечная недостаточность".
redrica 27 марта 2018 | 18:28
Говорят, что Скрипаль тоже участвовал в сборе досье на Трампа - по российским связям. И был убит человек, давший ему информацию в России (фамилию забыла).
mavviomi 27 марта 2018 | 18:54
redrica: Скрипаль открыто сотрудничал с британской разведкой. Мог ли Стил, собирая досье на похождения Трампа в Москве, не проконсультироваться со Скрипалем?
nikolaysatin 27 марта 2018 | 18:29
"Шёл, упал, очнулся, гипс..," нет, не очнулся... вот как-то сразу эта версия очень плохо-киношной представлялась. Как и с Березовским. Ооень сценарии такие не шерлокхолмовские и дпже не докторватсоновские...
sokal123 27 марта 2018 | 18:31
Патологический убийца.
theresa 27 марта 2018 | 18:39
sokal123: скорее бы они там все передохли.
punyoshohlai 27 марта 2018 | 18:58
theresa: скорее бы они там все передохли
И ты про Кремль
sasass 27 марта 2018 | 18:33
Поэтому , видимо , Трамп переплюнул всех выслав 60 посольских шпионов....
allasc 27 марта 2018 | 18:34
похоже Пупкин стал не рукопожатным..... прокаженный
gramotei 27 марта 2018 | 18:34
О!!! ПО МОЕМУ НАЧАЛОСЬ!!! СКОРО ЕЩЁ ДОКЛАД ПО БОИНГУ ВЫЙДЕТ,ПОТОМ ПОЛЯКИ РАСЛЕДОВАНИЕ ПО КАЧИНСКОМУ ПРЕДОСТАВЯТ,СЛЕДОМ ЧЕЧЕНЦЫ С ИСКОМ К СОЛЦЕЛИКОМУ В ГААГЕ И НА ПОСЛЕД ГЕКСОГЕН В РЯЗАНЕ ВСПОМНЯТ.....................!! НЕ ЗАВИДУЮ Я КАРЛИКУ..............ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ГААГА
sasass 27 марта 2018 | 18:37
ААВ с намеками говорил , что -то в смерти Лесина не совсем все чисто...
ushkujnik 27 марта 2018 | 18:38
Бред какой-то!..
Зачем - через посредника-олигарха - нанимать людей, которые находятся в твоём непосредственном подчинении?..
Фантазии явно нездорового воображения... Хотя, полудурки либерастные и на это легко и с удовольствием купятся... "Дебилы, б.@.ь!" (с).
allasc 27 марта 2018 | 18:39
ushkujnik: профессионалы давно свалили из этой страны, работают только по предоплате....
java_php 27 марта 2018 | 18:41
Чувствуется скоро за Кеннеди придется отвечать, а там и до Линкольна не далеко. Кого ещё там Путин замочил?
lyudmila9541 27 марта 2018 | 18:51
java_php:
Павел первый....
moncegorskyi 27 марта 2018 | 18:41
Я и не сомневался в этом. И понимал, почему америкосы не хотели копнуть чуть глубже.., чтобы не рушить связи с лубянской конторой... мол это ихние разборки, не будем вмешиваться. А теперь поняли, что надо, иначе это может коснуться и американских граждан, если и за океан из-за борзоты приедут распальцованные с "новичком" травить разных калугиных и др. "предателей", то может пострадать невинный амер. налогоплательщик... а за это могут эту всю контору разогнать, как при Буше младшем,после этого, как случилось после теракта "близнецов башен".
nikvol 27 марта 2018 | 19:15
moncegorskyi: разных калугиных и др. "предателей"
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А кавычки зачем?
tremens_delirium 27 марта 2018 | 18:45
✄ Об этом говорится в секретном докладе Кристофера Стила, бывшего сотрудника Ми-6, сообщает издание Buzzfeed. ✄
Откуда бывший сотрудник это знает, причём говорит то, что отличается от результатов официального расследования?
Да и как можно быть уверенным в таких детялях?
Что это за секретный доклад, о котором все знают?
Туфта.
debilium_6_ruutel_5 27 марта 2018 | 19:16
tremens_delirium: tremens_delirium: Даже я смогу сильно ей ("хуцпе") жизнь усложнить.
Себя сгубила маленькая птичка,
Большое захотев снести яичко. ;-)
Или РЕЗЮМЕ:
НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ, - НЕ МУЧАЙ ЖОПУ. ;-)
ХУЦПА.
tremens_delirium: я предлагаю свою помощь в борьбе с таким злом на сайте, как Хуцпа.
"мыслишки" жидовские вслух, БЕЗ ОБИД -
Так характерны для форумных ГНИД.;-)
Хотя:
...что у пархатых мОзги "жидковаты"-
известно со времён матриархата...
Хуцпа
Delirium Tremens себя возомнил "знатоком - программистом".
Недолго,конечно. Из-за ХУЦПЫ оказался он в месте ГОВНИСТОМ. ;-)
tremens_delirium: Уж уважьте туда тоже. Для стимула.
Дружкам - жидкам давай советы
Мо быть, ГОВНА заслужишь етим;-)
А шо, правда, шо в ПРИБАЛТИКЕ половина оставшегося гражданонаселения
ДЕБИЛЫ, как ТЫ?
Хуцпа ;-)
goshick: ну, чё? накликал урода уже?
БРАВО!
Гошейник, только Я далеко НЕ УРОД. Причём и ДУШОЙ и ТЕЛОМ Я довольно-таки ПРИВЛЕКАТЕЛЕН.Можно даже сказать - КРАСИВ и не просто красив, а МНОГОГРАННО КРАСИВ.
Только НЕ завидуй,пжста.;-)
tremens_delirium: Один шум, когда срёшь.
Понравилось tremens_deliriumу ходить "на СНОСЯХ".
Теперь БЕЗ ТРУСОВ поджидает ХУЦПУ он в кустах.;-)
Но,ТРАХАТЬ в ТУХЕСКУ жидка Я уже не хочу -
Подарю взамен Катьки МУ-МУ Швондерку - ХОХМАЧУ.
Слюшать будишь маму с папой и ХУЦПОЙ,
Спать и жрать спакойна будишь,дарагой.;-)
tremens_delirium: Наконец, и я удостоился собственной персональной Хуцпы.
Пока отсутствуют "Такавка" и СруньЯ",
Сойдёшь и ТЫ, поганая СВИНЬЯ.;-))
tremens_delirium мнил о СЕБЕ: он = УМНИК
НЕТ! Оказалось - штопанный Гумовий Нацюцюрник!*
Гумовий Нацюцюрник- у хохлов - резиновый ГАНДОН!
Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
vlabumur 27 марта 2018 | 18:46
Вся братва переоделася во фраки,
Но осталась по понятиям братвой.
И пока крестьяне морды плющат в драке,
Загребают деньги так, что боже мой.(с)
sir_charlie 27 марта 2018 | 18:48
Да, пора сказать прямо - НКВД использовал глубокую личную ненависть швондеровича к лесину, отбившему у швондеровича три матраса. Слух об орудии швондеровича, которым тот уделал ненавистного лесина, прошел по всей Руси великой. И отозвался в каждом матрасе
hammiak 27 марта 2018 | 18:49
если это правда то питуна в скором времени ждет международный уголовный суд, хотя бы заочно, но это будет значимым событием
hagana 27 марта 2018 | 18:50
Все тайное всегда становится явным !!! В несчастный случай типа падения головой на угол шкафа не верил никто ! А вот в том ,что Лесин слишком много знал ,сомневаться не приходится !
len56 27 марта 2018 | 18:51
Вовка хоть понимает-куда ведёт страну???
Когда его подельники поступят с ним,как с дедушкой сталиным?
Ведь никому мало не покажется,если этот урод будет продолжать рулить страной...и ватным дебилам -тоже...
epynda 27 марта 2018 | 19:00
Путин и здесь виноват....
Возможно, Путин, одновременно, может быть сразу в нескольких местах..
А некоторые журналисты интересуются, а есть ли у Путина двойники...????
Двойников нет!!!
Везде, Путин настоящий !!!