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18:18, 27 марта 2018

Buzzfeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом

Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом. Об этом говорится в секретном докладе Кристофера Стила, бывшего сотрудника Ми-6, сообщает издание Buzzfeed.

Кристофера Стил также является автором доклада про финансовые связи Дональда Трампа с гражданами России.

Комментарии

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pabolo 27 марта 2018 | 18:20

Ждем реакции ААВ. Он же топил за другую версию.

evgolius7 27 марта 2018 | 18:22

В.Новодворская: Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист: мстительный и жестокий.

meister_luvin 27 марта 2018 | 18:23

evgolius7:



уже не удивляет

kryymsdyk 27 марта 2018 | 18:28

meister_luvin: Эдак у нас дипломатов не останется...

glotze7 27 марта 2018 | 18:37

kryymsdyk: Да ну! Их просто всех переведут на более лучшую работу - послами в ЛуганДон.

sborisych 27 марта 2018 | 18:41

kryymsdyk:
Да ну-у... Как раз таки наоборот- соберутся все дома, в целости и сохранности...

oo0oo 27 марта 2018 | 18:35

Кристофера Стил также...
=======================
Трансгендер? ТЬФУ!

pulalala 27 марта 2018 | 18:36

evgolius7:
Господи! Тау же кому-то в голову придет замочить и Этого.....
Мать честная!

ltvjrhfn1 27 марта 2018 | 18:40

Офицеры КГБ работающие в вашингтоне и нанятые близким олигархом.. уж лучше от рук русских хакеров.

nelibermot16 27 марта 2018 | 18:44

"был убит, избит бейсбольной битой до смерти"

А почему не "Новичком"?

ku111ku 27 марта 2018 | 18:52

evgolius7: Ну понеслось...было ещё пару землетрясений, одно цунами и конечно взрыв ядерного реактора в Японии...Ну чекисты держитесь...

minerr 27 марта 2018 | 18:20

А ещё Путин купил ФБР.

ur_sus 27 марта 2018 | 18:22

minerr: pabolo:
Так мафиозная власть убирает "отработаный мтериал". соловьям-сатановским готовиться....

minerr 27 марта 2018 | 18:43

ur_sus: А ФБР прикрывает "мафиозную власть", заявив после расследования о несчастном случае.

mymymy 27 марта 2018 | 18:46

minerr: Следующее откровение Кристофера Стила, походу, будет, что русские взорвали башни-близнецы и подавили Джорджа Буша крендельком.

evgolius7 27 марта 2018 | 18:24

minerr:
Дурашка...он сам завербован ФБР...просто он не говорит тебе об этом.
Кто ещё может так нагнуть свою страну?
Какая ещё страна не дала под зад России и не выслала послов?
Хотя нет...Науру ещё пока выжидает...торгуется.

stoned_fox 27 марта 2018 | 18:26

evgolius7: .он сам завербован ФБР...просто он не говорит тебе об этом.

Ага, он говорит тебе.

ka_mate 27 марта 2018 | 18:32

evgolius7: Юго Осетия и Абхазия так что не надо.....

gluhoy2250 27 марта 2018 | 18:38

evgolius7: Недоносок,у тебя от оголтелости скоро клюв отвалится!

andreyfilippov 27 марта 2018 | 18:46

evgolius7: Только не ФБР, а Путина наняло "мировое правительство" или мифический "План Даллеса". Ведь ФБР не занимается внешней политикой, и разрушение России (и соответствующий вспеск мирового терроризма, вооруженного ядерным боезапасом бывшей сверхдержавы) никак не в его интересах. Не зря ведь США в свое время заставили Украину и Казахстан передать ЯО России.

splin2 27 марта 2018 | 18:28

minerr: попытка отвлечь внимание от Скрипалей.

protvik 27 марта 2018 | 18:33

minerr: minerr: Уже ничему не удивляюсь. Не знаю как фбр, но Китай, Израиль точно с ним снюхались. Ни одного договора и решения в нашу пользу. Скоро сибирь потеряем, уже 50% лесного массива нещадно вырублен китаезами. И все это за бесценок для России. Поговаривают что вова и курилы потихоньку обговаривает с японцами. Терпеть даколе?

java_php 27 марта 2018 | 18:38

protvik: Так не надо терпеть. Надо всем на майдан, за Навального, за мечту, за свободу. Даешь революцию добра, против всего плохого.!!!!!!!

fikus74 27 марта 2018 | 18:22

опаньки, еще один черный лебедь. было у меня подозрение что его убили, ну не может алкоголик со стажем так упасть и всего себя поколечить, а потом умереть, если только он падал с потемкинской лестницы в Одессе.

irdo 27 марта 2018 | 18:56

fikus74:
опаньки, еще один черный лебедь. было у меня подозрение что его убили, ну не может алкоголик со стажем так упасть и всего себя поколечить, а потом умереть, если только он падал с потемкинской лестницы в Одессе.
==============
Не только у Вас были подобные подозрения.
Версия выглядела неубедительной, типа сам себя самоубил, и так раз ...дцать подряд.
Так в РФ и алкоголиков не останется.

naivnyk 27 марта 2018 | 18:23

Даже уже не смешно... Шутка неоднократно повторенная показывает уровень идиота рассказчика.

korikov 27 марта 2018 | 18:23

Пробившая дно пропаганда.

tridrikh 27 марта 2018 | 18:24

ля-ля-ля...

cockeyed 27 марта 2018 | 18:24

...а как же заключение американских врачей об острой сердечной недостаточности, что ложь американской медицины? Складывается впечатление, что в Великобритании собрались все фантасты мира.

us101 27 марта 2018 | 18:34

cockeyed: Ну, в докладе американских врачей не говорится чем вызванна эта сердечная недостаточность. Исходя из ваших, недальновидных суждений, складывается впечатление что в России собрались все.....

mikegolubchik 27 марта 2018 | 18:40

us101: Это просто вброс про сердечную недостаточность. Наврать и убежать. Не было ничего про сердечную недостаточность в докладе врачей.

teleo 27 марта 2018 | 18:37

cockeyed: А вы держали в руках заключение американских врачей? Вы действительно понимаете, о чем говорят иностранные политики? К сожалению информацию мы получаем в переводе киселевых и соловьевых.

mikegolubchik 27 марта 2018 | 18:37

cockeyed: .а как же заключение американских врачей об острой сердечной недостаточности
-------------
Это вы сейчас выдумали что было такое заключение. Причиной смерти Лесина всегда называлась тупая травма головы (по неизвестной причине). Такое было заключение врачей. А вот в самых первых сообщениях из неизвестных источников у нас в России была "сердечная недостаточность".

redrica 27 марта 2018 | 18:28

Говорят, что Скрипаль тоже участвовал в сборе досье на Трампа - по российским связям. И был убит человек, давший ему информацию в России (фамилию забыла).

mavviomi 27 марта 2018 | 18:54

redrica: Скрипаль открыто сотрудничал с британской разведкой. Мог ли Стил, собирая досье на похождения Трампа в Москве, не проконсультироваться со Скрипалем?

nikolaysatin 27 марта 2018 | 18:29

"Шёл, упал, очнулся, гипс..," нет, не очнулся... вот как-то сразу эта версия очень плохо-киношной представлялась. Как и с Березовским. Ооень сценарии такие не шерлокхолмовские и дпже не докторватсоновские...

sokal123 27 марта 2018 | 18:31

Патологический убийца.

theresa 27 марта 2018 | 18:39

sokal123: скорее бы они там все передохли.

punyoshohlai 27 марта 2018 | 18:58

theresa: скорее бы они там все передохли

И ты про Кремль

sasass 27 марта 2018 | 18:33

Поэтому , видимо , Трамп переплюнул всех выслав 60 посольских шпионов....

allasc 27 марта 2018 | 18:34

похоже Пупкин стал не рукопожатным..... прокаженный

gramotei 27 марта 2018 | 18:34

О!!! ПО МОЕМУ НАЧАЛОСЬ!!! СКОРО ЕЩЁ ДОКЛАД ПО БОИНГУ ВЫЙДЕТ,ПОТОМ ПОЛЯКИ РАСЛЕДОВАНИЕ ПО КАЧИНСКОМУ ПРЕДОСТАВЯТ,СЛЕДОМ ЧЕЧЕНЦЫ С ИСКОМ К СОЛЦЕЛИКОМУ В ГААГЕ И НА ПОСЛЕД ГЕКСОГЕН В РЯЗАНЕ ВСПОМНЯТ.....................!! НЕ ЗАВИДУЮ Я КАРЛИКУ..............ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ГААГА

sasass 27 марта 2018 | 18:37

ААВ с намеками говорил , что -то в смерти Лесина не совсем все чисто...

ushkujnik 27 марта 2018 | 18:38

Бред какой-то!..

Зачем - через посредника-олигарха - нанимать людей, которые находятся в твоём непосредственном подчинении?..

Фантазии явно нездорового воображения... Хотя, полудурки либерастные и на это легко и с удовольствием купятся... "Дебилы, б.@.ь!" (с).

allasc 27 марта 2018 | 18:39

ushkujnik: профессионалы давно свалили из этой страны, работают только по предоплате....

java_php 27 марта 2018 | 18:41

Чувствуется скоро за Кеннеди придется отвечать, а там и до Линкольна не далеко. Кого ещё там Путин замочил?

lyudmila9541 27 марта 2018 | 18:51

java_php:
Павел первый....

moncegorskyi 27 марта 2018 | 18:41

Я и не сомневался в этом. И понимал, почему америкосы не хотели копнуть чуть глубже.., чтобы не рушить связи с лубянской конторой... мол это ихние разборки, не будем вмешиваться. А теперь поняли, что надо, иначе это может коснуться и американских граждан, если и за океан из-за борзоты приедут распальцованные с "новичком" травить разных калугиных и др. "предателей", то может пострадать невинный амер. налогоплательщик... а за это могут эту всю контору разогнать, как при Буше младшем,после этого, как случилось после теракта "близнецов башен".

nikvol 27 марта 2018 | 19:15

moncegorskyi: разных калугиных и др. "предателей"
===================================
А кавычки зачем?

tremens_delirium 27 марта 2018 | 18:45

✄  Об этом говорится в секретном докладе Кристофера Стила, бывшего сотрудника Ми-6, сообщает издание Buzzfeed.   ✄

Откуда бывший сотрудник это знает, причём говорит то, что отличается от результатов официального расследования?
Да и как можно быть уверенным в таких детялях?
Что это за секретный доклад, о котором все знают?

Туфта.

debilium_6_ruutel_5 27 марта 2018 | 19:16

tremens_delirium: tremens_delirium: Даже я смогу сильно ей ("хуцпе") жизнь усложнить.

Себя сгубила маленькая птичка,
Большое захотев снести яичко. ;-)

Или РЕЗЮМЕ:

НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ, - НЕ МУЧАЙ ЖОПУ. ;-)
ХУЦПА.

tremens_delirium: я предлагаю свою помощь в борьбе с таким злом на сайте, как Хуцпа.

"мыслишки" жидовские вслух, БЕЗ ОБИД -
Так характерны для форумных ГНИД.;-)
Хотя:
...что у пархатых мОзги "жидковаты"-
известно со времён матриархата...
Хуцпа

Delirium Tremens себя возомнил "знатоком - программистом".
Недолго,конечно. Из-за ХУЦПЫ оказался он в месте ГОВНИСТОМ. ;-)

tremens_delirium: Уж уважьте туда тоже. Для стимула.

Дружкам - жидкам давай советы
Мо быть, ГОВНА заслужишь етим;-)

А шо, правда, шо в ПРИБАЛТИКЕ половина оставшегося гражданонаселения
ДЕБИЛЫ, как ТЫ?
Хуцпа ;-)

goshick: ну, чё? накликал урода уже?

БРАВО!
Гошейник, только Я далеко НЕ УРОД. Причём и ДУШОЙ и ТЕЛОМ Я довольно-таки ПРИВЛЕКАТЕЛЕН.Можно даже сказать - КРАСИВ и не просто красив, а МНОГОГРАННО КРАСИВ.
Только НЕ завидуй,пжста.;-)

tremens_delirium: Один шум, когда срёшь.

Понравилось tremens_deliriumу ходить "на СНОСЯХ".
Теперь БЕЗ ТРУСОВ поджидает ХУЦПУ он в кустах.;-)
Но,ТРАХАТЬ в ТУХЕСКУ жидка Я уже не хочу -
Подарю взамен Катьки МУ-МУ Швондерку - ХОХМАЧУ.

Слюшать будишь маму с папой и ХУЦПОЙ,
Спать и жрать спакойна будишь,дарагой.;-)

tremens_delirium: Наконец, и я удостоился собственной персональной Хуцпы.
Пока отсутствуют "Такавка" и СруньЯ",
Сойдёшь и ТЫ, поганая СВИНЬЯ.;-))

tremens_delirium мнил о СЕБЕ: он = УМНИК
НЕТ! Оказалось - штопанный Гумовий Нацюцюрник!*
Гумовий Нацюцюрник- у хохлов - резиновый ГАНДОН!

Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )

vlabumur 27 марта 2018 | 18:46

Вся братва переоделася во фраки,
Но осталась по понятиям братвой.
И пока крестьяне морды плющат в драке,
Загребают деньги так, что боже мой.(с)

sir_charlie 27 марта 2018 | 18:48

Да, пора сказать прямо - НКВД использовал глубокую личную ненависть швондеровича к лесину, отбившему у швондеровича три матраса. Слух об орудии швондеровича, которым тот уделал ненавистного лесина, прошел по всей Руси великой. И отозвался в каждом матрасе

hammiak 27 марта 2018 | 18:49

если это правда то питуна в скором времени ждет международный уголовный суд, хотя бы заочно, но это будет значимым событием

hagana 27 марта 2018 | 18:50

Все тайное всегда становится явным !!! В несчастный случай типа падения головой на угол шкафа не верил никто ! А вот в том ,что Лесин слишком много знал ,сомневаться не приходится !

len56 27 марта 2018 | 18:51

Вовка хоть понимает-куда ведёт страну???
Когда его подельники поступят с ним,как с дедушкой сталиным?
Ведь никому мало не покажется,если этот урод будет продолжать рулить страной...и ватным дебилам -тоже...

(комментарий скрыт)

epynda 27 марта 2018 | 19:00

Путин и здесь виноват....
Возможно, Путин, одновременно, может быть сразу в нескольких местах..
А некоторые журналисты интересуются, а есть ли у Путина двойники...????
Двойников нет!!!
Везде, Путин настоящий !!!

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