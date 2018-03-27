Buzzfeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом

Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми близким к Путину олигархом. Об этом говорится в секретном докладе Кристофера Стила, бывшего сотрудника Ми-6, сообщает издание Buzzfeed.

Кристофера Стил также является автором доклада про финансовые связи Дональда Трампа с гражданами России.