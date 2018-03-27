Завтра в России день траура в связи с трагедией в Кемерове

В результате пожара в торговом центре, по официальным данным, погибло 64 человека. Несколько десятков числятся пропавшими без вести. В Следственном комитете заявили, что поступило 67 заявлений от родственников. По данным администрации Кемерова, пропавшими без вести после пожара числятся 38 человек. Родственники утверждают, что неизвестна судьба 85.

Сегодня в Кемерове состоялся стихийный митинг у здания областной администрации. Несколько тысяч человек требовали дать информацию о погибших. Также звучали призывы к отставке региональных и федеральных властей.

Стихийный митинг в Кемерове, на котором тысячи людей потребовали отставки властей региона и тщательного расследования обстоятельств пожара в торгово-развлекательном центре, продолжался больше 10 часов. Во время него вице-губернатор Сергей Цивилёв встал на одно колено перед собравшимися. Глава региона Аман Тулеев и президент Владимир Путин, который сегодня приезжал в Кемерово, на митинге так и не появились.

Боль и отчаяние, возмущение властями, которые не предотвратили трагедию — всё это вылилось сегодня на площади перед зданием администрации Кемеровской области. Людей туда сначала не пускала полиция, но жители прорвали ограждения и вплотную подошли к зданию на площади у памятника Ленину. Стихийный митинг начался, когда в Москве было 5 утра, продолжался весь день и завершился ближе к вечеру. «Мы все заперты в зоопарке», «Кто на самом деле виноват?», помимо плакатов были фотографии детей, погибших при пожаре. Скандировали «Правду!»¸ «Где Тулеев?», «В отставку», «Сколько жертв?», «Всех под суд». На митинге выступили те, кто спасся чудом из охваченного пламенем и едким дымом торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». И те, кто потерял там близких. Один из жителей Кемерова рассказал на митинге, что сотрудники МЧС не дали ему пробраться к дочери, которая звонила ему по телефону во время пожара. Ребёнок погиб.

В числе тех, чью жизнь разделилась на две половинки: до трагедии и после — Игорь Востриков. В пожаре у него погибла вся семья — дети двух, пяти и семи лет, жена и сестра. «К народу относятся как к скоту» — приводит Deita.ru слова кемеровчанина. Но вместо сочувствия ставший недавно вице-губернатором региона Сергей Цивилёв произнёс фразу, которая шокировала многих: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?». «На каком горе? У меня семья погибла, сказал Востриков и перечислил всех поимённо. Позже вице-губернатор извинялся на митинге за воскресную трагедию. И даже встал на одно колено перед местными жителями.

На митинге то и дело звучали требования отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и чиновников городской администрации. Жители Кемерова говорили, что хотят правды о количестве погибших в торгово-развлекательном центре. Поскольку жертв может быть не 64, а в разы больше. Люди также требовали, что к ним вышел президент Путин, который в то время находился в Кемерове.

На митинге выступил мужчина, который представился врачом скорой. Он рассказал, что на самом деле число погибших в несколько раз превышает цифру, озвученную властями.

В конце митинга в небо запустили белые шары в память о погибших детях. Акция продлилась более 10ти часов.

Завтрашний день в России объявлен траурным в связи с трагедией в Кемерове.

Владимир Путин сегодня утром приехал в Кемерово. Он возложил цветы к мемориалу погибшим, побывал в больнице, а также провел совещание с местными властями и руководством экстренных служб. Путин пообещал, что расследование будет проведено очень тщательно, однако, — считает он, — вопрос об отставках должностных лиц поднимать пока рано.

Путин добавил, что «никто никого не будет прикрывать», и все виновные понесут наказание.

Ни Путин, ни губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не вышли к людям, которые митинговали у здания областной администрации. Зато на совещании Тулеев принес извинения лично Путину за пожар в торговом центре.

Тулеев уверен также, что в Кемерово приехали оппозиционеры, которые «пытаются решить какие-то свои проблемы».

Кстати, один из заместителей Тулеева, Владимир Чернов, считает, что распространителей слухов о сотнях погибших нужно привлекать к ответственности за клевету.



Напомним, другой вице-губернатор, Сергей Цивилев, которого считают возможным преемником Тулеева, на коленях попросил прощения у людей на стихийном митинге.

«Пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове не работала около недели, никто и не пытался ее починить», — сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он добавил, что задержаны пять сотрудников администрации торгового центра.

«Пожар в торговом центре мог начаться в результате поджога», — заявила управляющая торгово-развлекательным центром зимняя вишня Надежда Судденок. Об этом она заявила журналистам в суде. Как выразилась Судденок, (по «Интерфаксу») «к возникновению пожара могут быть причастны подростки разных национальностей, которые в последнее время часто посещали торговый центр и хулиганили там. Они ходили группами по 7-8 человек, мы неоднократно вызывали полицию. Есть протоколы», — подчеркнула управляющая.

Она также сообщила, что вопреки утверждениям, двери кинозалов не закрывались, возможно, была неисправность автоматических магнитных замков.

Последняя проверка пожарной сигнализации была 14 февраля, — добавила Судденок. Сегодня суд продлил срок ее задержания. Управляющая принесла соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Генпрокуратура инициировала проверки безопасности торговых центров по всей России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной:

«По поручению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами субъектов с привлечением органов МЧС организованы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона, прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение».

Куренной подчеркнул, что вместе с прокурорами объекты будут осматривать сотрудники МЧС.

Руководители подчиняются прежде всего требованиям ФСБ, которые требует держать запасные выходы в детских учреждений закрытыми, а не пожарным, которые требуют их открыть, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

О безопасности всерьез все начинают думать после событий, которые произошли в Кемерове, однако вскоре об этом забудут, добавил Сергей Смирнов.

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре в Кемерово. Как сообщает информированный источник «Интерфакса», собраны все фрагменты тел. По последним официальным данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 40 детей.

В Кемерове собраны данные о 85 пропавших без вести после пожара – этим занимается штаб, созданный родственниками. Эту информацию планируется передать полицейским.

Как стало известно, при выдаче тел погибших родственников просят подписать документ о неразглашении. В Следственном комитете это объясняют интересами потерпевших. Московский адвокат Калой Ахильгов заявил «Эху Москвы» о том, что это незаконно.

В Следственном комитете отмечают, что взятие подписки о неразглашении предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством, но эта формальность не должна препятствовать процедуре опознания и выдачи тел.

Если людей в Кемерове заставляют давать подписки о неразглашении перед опознанием погибших или для выдачи тел, то это недопустимо. Такое мнение высказал «Эху Москвы» глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Он подчеркнул, что если людей действительно обязывают давать такие подписки, то они могут обратиться с жалобой в СПЧ.

Федотов добавил, что пока сообщений и жалоб по этому поводу в Совет по правам человека не поступало.