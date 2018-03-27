Генсек организации: Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при НАТО с 30-ти до 20-ти человек
Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Меры связаны с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Меры связаны с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии8
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mamapckoe_ky 27 марта 2018 | 17:35
В какой стране президент )(уйло? И сколько найдётся людей, не знающих ответа на этот вопрос?
antimalin 27 марта 2018 | 17:46
Оплачиваемое конгрессом США радио Свобода объявило о скором свержении режима Путина в России.
Типа сами россияне восстанут против якобы кроваваго режима.
Мечтают.
Ну-ну.
opiatnovyi63 27 марта 2018 | 17:57
antimalin: Зачем при НАТО держать каких -то недоумков? Гнать надо всех восвояси!
evgolius7 27 марта 2018 | 17:36
НАТО рулит...а куда картонные генералы пойдут?
В росгвардию наверное.
sculll 27 марта 2018 | 17:38
evgolius7: Будут на ваших педомитингах либерастне по роже берцухой бить...
kottigr1 27 марта 2018 | 17:43
sculll: В 1917-м неплохие гирлянды из таких же генералов и их подпердышей народ на телеграфных столбах развешивал..
Может повторить...
world_nail 27 марта 2018 | 17:43
"сократил состав российской миссии при НАТО с 30-ти до 20-ти человек" - расстреляли, чоли?
sharlatan 27 марта 2018 | 17:46
В ответ российская сторона решила сократить на треть американскую миссию при Организации Варшавского договора.