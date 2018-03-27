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17:31, 27 марта 2018

Источник ТАСС: Очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем

Очаг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, находился в игровом комплексе в бассейне с поролоновым наполнителем. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.

Тем временем гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок заявила, что поролон могли поджечь подростки или молодые люди из числа кавказцев или цыган, которые периодически приходили в торговый центр и вели себя неадекватно. Об этом сообщает интернет-издание «Газета Кемерово». Судденок, которая, помимо прочего, ранее была местным депутатом от «Единой России», предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сегодня суд оставил ее под стражей до 29-го марта.

Комментарии

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vova36 27 марта 2018 | 17:38

да дети виноваты, а легко ли пожечь поролон?

kindman_a 27 марта 2018 | 17:47

vova36:

А кстати - да, попробуйте спичкой его зажечь...

kottigr1 27 марта 2018 | 17:52

kindman_a: Рассказ очевидца, находившегося в ТЦ:
"— ..Я был со старшей дочкой и её двоюродной сестрой. Так вот, я протиснулся в этот коридор, он сантиметров 70 шириной (около батута в детской комнате). И там увидел МЧС-ника. То есть стоит мужик в зелёной униформе. Думаю, что тут делает МЧС-ник. Пригляделся: нет, это просто рабочий.

— Местный?

— Не знаю, какая там униформа у местных рабочих, может быть, нанятый. Но это не был посетитель. Он стоял в этом закутке в зелёной куртке, а на полу валялись кучи проводов.. Вывод – там велись какие-то работы. "

Какие технические работы проводились перед самой трагедией в ТЦ ?

clingerwinger 27 марта 2018 | 17:50

vova36: Поролон поджечь очень легко. Но дело в том, что поролон не вспыхивает как спичка. Пламя постепенно распространяется по поверхности, но при этом горит хорошо и выделяет черный дым. Я в детстве очень любил поджигать поролон и потому знаю о чем говорю. Что бы бассейн с поролоном заполыхал до такой степени что бы его нельзя было потушить, без спецсредств должно пройти минут 10-15 от начала горения. Он не вспыхивает по всей поверхности. Пламя медленно "ползёт" по поверхности поролона. Плюс сильная копоть. Если утверждать что пожар начался там, то следует признать тот факт, что возле дети там длительное время предоставлены сами себе, потому как взрослый человек смог бы легко увидеть черную копоть и затушить начинающийся пожар даже без огнетушителя.

w07s 27 марта 2018 | 17:40

Какой поролон. Во всём виноват повар, отключивший сигнализацию. Не так ли?

ostapbey 27 марта 2018 | 17:41

Могли бы и на жидобандеровцев намекнуть,но предательский аромат БОЯРЫШНИКА никак не вписывался в такую плодотворную идею. Гамбит!!
Даже.

rena1960 27 марта 2018 | 17:48

Да,хоть...самовозгорание было...,беда-то в том,что не было условий самостоятельно и доступно найти выход из здания...

mag_1 27 марта 2018 | 17:49

а потушить этот очаг уже никак нельзя было? это же не сразу весь этаж загорелся?

allasc 27 марта 2018 | 17:52

за разжигание добавте ей статью

sergoder172 27 марта 2018 | 17:53

Просто, как бывший инженер не понимаю - это какой же должен быть "поролон", чтобы через 14 секунд вспыхнуло 4-этажное здание? Объясните, пожалуйста, дураку физику явления?

kryymsdyk 27 марта 2018 | 17:55

sergoder172: если только полить поролон керосином-бензином

skier64 27 марта 2018 | 17:53

А ничего, что поролон (пенополиуретан, ППУ) - это материал класса пожарной опасности KM3 (Г2 В2 РП1-РП2). Конечно горючий и воспламеняющийся, но как высокомолекулярное соединение, не сильно то он самостоятельное горение без воздействия открытого пламени и поддерживает. У точно, как порох не вспыхивает, даже обычный... уж не говоря о трудногорючих ППУ

allasc 27 марта 2018 | 17:57

skier64: Китай рядом.... горючий паралон россиянам втюхивают еще и доплачивают утилизационный китайский большой премий

cypher 27 марта 2018 | 17:57

Ну понятно, поролон подожгли чеченцы.
А людей в кинозале тоже они заперли?
А на должность ответственного за пожарную безопасность наняли повара тоже они?
А пожарную сигнализацию тоже они неделю не могли починить?
А систему оповещения людей тоже они не включили?...

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