На Манежной площади началась официальная акция памяти жертв пожара в Кемерове

Доступ к месту скорби возможен после прохождения через металлодетекторы, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, на площади собрались сотни людей. Как сообщает наш корреспондент, люди приходят, в том числе, организованными группами. Большинство не задерживаются на площади.

Между тем, еще до того, как власти решили организовать официальную акцию в Москве, инициативная группа горожан предложила сегодня в 7 вечера собраться на Пушкинской площади, чтобы почтить память жертв трагедии без лозунгов и плакатов.

Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников в интервью «Эху Москвы» сказал, что разгонять людей на Пушкинской не будут, при этом он подчеркнул, что власти все же рекомендуют прийти москвичам именно на Манежную.

Как рассказал «Эху Москвы» информированный источник, имеющий отношение к организации сегодняшней акции на Манежной площади, было указание от высшего городского руководства «перехватывать повестку», когда оппозиционный политик Алексей Навальный поддержал акцию памяти на Пушкинской.