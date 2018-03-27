На Манежной площади началась официальная акция памяти жертв пожара в Кемерове
Доступ к месту скорби возможен после прохождения через металлодетекторы, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, на площади собрались сотни людей. Как сообщает наш корреспондент, люди приходят, в том числе, организованными группами. Большинство не задерживаются на площади.
Между тем, еще до того, как власти решили организовать официальную акцию в Москве, инициативная группа горожан предложила сегодня в 7 вечера собраться на Пушкинской площади, чтобы почтить память жертв трагедии без лозунгов и плакатов.
Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников в интервью «Эху Москвы» сказал, что разгонять людей на Пушкинской не будут, при этом он подчеркнул, что власти все же рекомендуют прийти москвичам именно на Манежную.
Как рассказал «Эху Москвы» информированный источник, имеющий отношение к организации сегодняшней акции на Манежной площади, было указание от высшего городского руководства «перехватывать повестку», когда оппозиционный политик Алексей Навальный поддержал акцию памяти на Пушкинской.
Комментарии11
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vezdehod 27 марта 2018 | 17:36
Дожили..Даже на Траурные мероприятия свозят организованными группами.- скорби под чутким руководством партии и правительства.
fashist_putin 27 марта 2018 | 17:38
Сейчас путинские мрази будут "скорбеть" организованно автобусами
preo 27 марта 2018 | 17:49
fashist_putin: Венедиктов в восторге!
preo 27 марта 2018 | 17:52
vezdehod: jetsam: preo: В Химки их надо было, подальше от несменяемого. Кто позволил?
w07s 27 марта 2018 | 17:36
Власть разрешила скорбеть. Офисиально. А до этого пытались замолчать трагедию. Не получилось...
zolingen 27 марта 2018 | 17:37
Придут полтора инвалида. Ничего по человечески эта власть делать не хочет.
jetsam 27 марта 2018 | 17:39
#Доступ к месту скорби#
нормальный человек. если скорбит, то скорбит везде. некоторое время (у каждого свое).
но "возглавить и направить скорбь"?????????????????????
и это не пиар на крови????????????
или царь велел отвести от лика?
fashist_putin 27 марта 2018 | 17:40
Плешивая кремлёвская Мразь поняла, что не удаётся отсидеться по-крысиному, по тихому и явилась в зачищенный Кемерово попозировать на телекамеры.
А вот с родителями тех детей, которых Плешивый убил своей коррупцией - встречаться не стал.
norgemann 27 марта 2018 | 17:46
Ботоксный лидер решил "почтить память" минутой молчания. Этим не отделаешься! Лучшим почтением памяти погибшим было бы пожизненное заключение (а лучше расстрел) всех кто подписывал документы что в этом центре все в порядке с безопасностью. И заменить полностью всю местную администрацию.
edyatel 27 марта 2018 | 17:56
norgemann: А может уничтожить все ТРЦ.
Хватит развлекаться, пора работать
white_bird 27 марта 2018 | 17:57
Вот умора:"Доступ к месту скорби через металлодетекторы".
Официально скорбить ... Неужели не тошно?