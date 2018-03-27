Испания может лишиться права провести молодежный ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа признавать независимость Косова

Испания может быть лишена права провести молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике из-за отказа страны признавать независимость Косова.

Представителям делегации новой страны, которая является членом Международной федерацией тяжелой атлетики, не могут, согласно испанским законам, получить визы. Пока Испания отказывается сделать для косоваров исключение и перед страной уже поставлен ультиматум. Если в течении трех недель вопрос не будет решен, турнир отдадут другому государству, причем Европейская федерация этого вида спорта уже начала переговоры с потенциальными организаторами на случай, если урегулировать ситуацию не удастся. Безрезультатные пока переговоры с министерством спорта продолжаются с октября прошлого года. Любопытно, что в июне в Испании пройдут средиземноморские Игры. Среди участников этих соревнований значится и сборная Косово. Олимпийскому комитету страны уладить этот политический вопрос удалось.

Молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике должен пройти в октябре 2018 года. Пока местом проведения значится испанская Ля-Корунья.