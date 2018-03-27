Испания может лишиться права провести молодежный ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа признавать независимость Косова
Испания может быть лишена права провести молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике из-за отказа страны признавать независимость Косова.
Представителям делегации новой страны, которая является членом Международной федерацией тяжелой атлетики, не могут, согласно испанским законам, получить визы. Пока Испания отказывается сделать для косоваров исключение и перед страной уже поставлен ультиматум. Если в течении трех недель вопрос не будет решен, турнир отдадут другому государству, причем Европейская федерация этого вида спорта уже начала переговоры с потенциальными организаторами на случай, если урегулировать ситуацию не удастся. Безрезультатные пока переговоры с министерством спорта продолжаются с октября прошлого года. Любопытно, что в июне в Испании пройдут средиземноморские Игры. Среди участников этих соревнований значится и сборная Косово. Олимпийскому комитету страны уладить этот политический вопрос удалось.
Молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике должен пройти в октябре 2018 года. Пока местом проведения значится испанская Ля-Корунья.
Комментарии11
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danko_klisma 27 марта 2018 | 17:12
Меркель давит на причастные страны. Попали под фашистов.
supalov 27 марта 2018 | 17:12
Испанцам, с их каталонскими проблемками, как раз кстати именно сейчас было бы признать "независимость" Косово.
komiccap_nkvd 27 марта 2018 | 17:16
если признают независимость Косова, придется и Осетию с Абхазией признавать
nersesov 27 марта 2018 | 17:23
komiccap_nkvd: Ничего и не придется, двойные стандарты никто не отменял.
kasperyan 27 марта 2018 | 17:24
komiccap_nkvd: Им на осетию наплевать - они каталонию не хотят признавать, потому и косово принципиально не признают.
echo_shar 27 марта 2018 | 17:56
kasperyan:
А те, кто Косово признал, те признали ЛДНР, Ю.Осетию, Абхазию??
velbkeirf1 27 марта 2018 | 17:49
а также Баварию с Шотландией komiccap_nkvd:
manofoffice 27 марта 2018 | 17:18
Все как и говорит Альбац - только честность, порядочность и благочестие.
zolingen 27 марта 2018 | 17:46
Лучше без чемпионата остаться, а то можно и территорию потерять.
velbkeirf1 27 марта 2018 | 17:53
РФ не признала АНЕКСИЮ НАТО КОСОВО а как же мундиале?
timwlad69 27 марта 2018 | 17:54
Испания может лишиться права провести молодежный ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа признавать независимость Косова
Испания может быть лишена права провести молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике из-за отказа страны признавать независимость Косова.
Представителям делегации новой страны, которая является членом Международной федерацией тяжелой атлетики, не могут, согласно испанским законам, получить визы.
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Ну в таких случаях спортсмены из непризнанных стран пусть выступают в странах которые не признают государственный суверенитет этих стран откуда спортсмены прибывают на международные соревнования выступают под флагом международной федерации.
Или же как это сделали в России всем безвиза в месте пребывания спортсмена или болельщика.
К ЧМ по футболу Россия отменит визовый …Diese Seite übersetzen
https://ru.sputnik-news.ee/sport/20170323/5174796/futbolu-rossija...
Безвизовый режим начет действовать для иностранных граждан и лиц без гражданства за 10 дней до первого матча и перестанет действовать через 10 дней после окончания турнира.
И так ,это может стать мировой практикой для всех, отмена виз для спортсменов участников международных соревнований.