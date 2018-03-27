Молдавия сегодня присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов

Три человека должны будут покинуть территорию республики в течение недели, — сообщает агентство Рейтер. За последние два дня уже около 30-ти стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при НАТО с 30-ти до 20-ти человек. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Меры связаны с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.