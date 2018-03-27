Молдавия сегодня присоединилась к странам, решившим выслать российских дипломатов
Три человека должны будут покинуть территорию республики в течение недели, — сообщает агентство Рейтер. За последние два дня уже около 30-ти стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при НАТО с 30-ти до 20-ти человек. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Меры связаны с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии26
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danko_klisma 27 марта 2018 | 17:07
Лизнули глубоко. Теперь в ес. Меркель оценит!
tamplieres 27 марта 2018 | 17:13
глумятся все кому не лень..
vasilevich58 27 марта 2018 | 17:25
И ты, Брут, с ними?!
Нас все предали, кругом одни враги.
Потому что завидуют нашей жизни и нашему президенту!
babich174 27 марта 2018 | 17:40
vasilevich58: Твоей жизни конечно завидует весь мир, особенно, как твои сограждане, живущие в аварийных домах, ходят зимой в туалет во дворе.
kryymsdyk 27 марта 2018 | 17:48
babich174: Даже Албания дипломата путенского выгнала одного. Сербские пять раз уж перекрестились небось.
vinibi 27 марта 2018 | 17:49
Какой там уже по счету кинжал в старую спину???
abuvgrobu 27 марта 2018 | 17:08
Тут прочитал, что эти высылки не означают сокращения дипломатических миссий. Т.е. на место высланных просто приедут другие люди. В отличие от высылки 700 дипломатов США из России в 2017. Цирк всё это без клоунов, короче говоря.
arye_11 27 марта 2018 | 17:11
abuvgrobu:
Ты неправильно прочитал и неверно понял.
Дипмиссии не сокращают. Истинные дипломаты где были, там и остались.
Высылают "спецкоров" и "завклубами".
danko_klisma 27 марта 2018 | 17:17
arye_11: член трехколёсный.
ura_123 27 марта 2018 | 17:18
arye_11: А где же "народная самодеятельность" в лице Маши З. гопака отплясывать будет???
rena1960 27 марта 2018 | 17:34
arye_11: ...сюда же атташе по культуре...Раньше...все знали:это-глава резидентуры...
zolingen 27 марта 2018 | 17:43
arye_11: будущих подполковников.
testmeter 27 марта 2018 | 17:16
abuvgrobu: "В отличие от высылки 700 дипломатов США из России в 2017" ///
Кароче, Путин и в этот раз всех победил? Высылаем - побеждаем, не высылаем - тоже побеждаем! Тем более, как известно, ихтамнет
monik_7 27 марта 2018 | 17:24
testmeter: тем более, что это русским нужен полный комплект локаций персонала для беспроблемного получения виз, а Европе и США это на фиг не нужно
raffal 27 марта 2018 | 17:27
abuvgrobu: высылки не означают сокращения дипломатических миссий. Т.е. на место высланных просто приедут другие люди
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Нет, не так! Это именно сокращение как числа персонала дипломатических представительств, так и, зачастую, их ликвидация. Как, например, закрытие Генконсульств РФ в Сан-Франциско и Сиэттле.
gvs 27 марта 2018 | 17:10
Ну просто сказка по репку ))) Только мышки и не хватало )))
ura_123 27 марта 2018 | 17:16
Как там ихнего президента,Дудук?
Ихнии парламентарии забыли спросить?
e_mae 27 марта 2018 | 17:41
ura_123: Дудук это армянская дудка, этот Долдон.
zayac4 27 марта 2018 | 17:17
Зато северные корейцы и белорусы остались!
navy 27 марта 2018 | 17:19
Присоединились к мокрогубому бОрису и ушлёпкам: Терезке, и Тусксксу.
barssuk 27 марта 2018 | 17:19
Сейчас все желающие смогут плюнуть в козлиные морды импотентов с нарисованными ракетами
monik_7 27 марта 2018 | 17:22
Что удивляться братской Молдове если даже АЛБАНИЯ !!! выслала.
vaka257 27 марта 2018 | 17:25
Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов...
davi__koloradov 27 марта 2018 | 17:32
Гонят рашковатников
«По миру с котомкою»
Хи-хи
zolingen 27 марта 2018 | 17:41
Неожиданно достойный шаг.
andromeds 27 марта 2018 | 17:45
если эти все последние события и есть обещанные путиным 10 звездных лет России, то это капец ... прошло 10 дней... всего... еще 3640 дней такого кошмара?