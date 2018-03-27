Росгвардия с завтрашнего дня начнет проверять частные охранные предприятия во всех торговых центрах России
Это связано с трагедией в Кемерово, — сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это связано с трагедией в Кемерово, — сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dmitriwql 27 марта 2018 | 17:07
А почему только в ТЦ?
vasilevich58 27 марта 2018 | 17:23
Росгвардия скоро будет защиту диссертаций принимать
r88w556xl4 27 марта 2018 | 17:27
ЧОПы вообще все надо закрывать, так как они готовят послушных окрику начальства бобиков, а не квалифицированных охранников. Не видел ни одного чоповца, который знал бы даже элементарные основы российского законодательства в отношении соблюдения прав людей.
book_publisher 27 марта 2018 | 17:34
r88w556xl4: "ЧОПы вообще все надо закрывать, ..."
---------------
А кто твою задницу будет охранять?
sabotage_nik 27 марта 2018 | 17:35
r88w556xl4: Если путин обещал увеличение рабочих мест то это рабочее место-- охранники !Охранники везде в бутике... в торговой сети.. в подъезде ..на авто стоянке..в школе в поликлинике в дет саду.А у меня на предприятие их на каждого работника по 2 охранника !Такое впечатление что охранник это самая большая прослойка населения ПутРЭФии !
r88w556xl4 27 марта 2018 | 17:23
начнет проверять частные охранные предприятия во всех торговых центрах
================
Интересно, а на незаконные досмотры и незаконные недопуски посетителей, отказывающихся от незаконных требований профнепригодных личностей, называющих себя охранниками, росгвардейцы будут обращать внимание? Или у них такая же "квалификация", как у этих чоповцев?
matros__koshkin__21 27 марта 2018 | 17:23
Владимир Сорокин великий провидец. Ванга отдыхает!
Похоже, что Великий Вождь уже даже не стесняется демонстрировать, что созданная им, извините за выражение, Росгвардия в точности совпадает по своим функциям с опричниной, которой, кабы она не подохла, нынче исполнилось бы 450 лет. Но Великий Вождь возродил ея нах! Роисся, вперде!
platonnekafrin 27 марта 2018 | 17:09
Не, ну я понимаю, проверять карманы может каждый гвардеец. Но как человек без специального образования будет проверять ЧОП? Всё сведется к шмону.
edyatel 27 марта 2018 | 17:33
platonnekafrin: Какой резон их проверять? Чоп надо просто уничтожить.
Слишком много развелось охранников.
У каждой плешки свои охранники. И все дармоеды.
piter_ug 27 марта 2018 | 17:17
А что пуцгвардия петрит в системах безопасности?
Там же могут только бумажки переворачивать.
plank1957 27 марта 2018 | 17:20
Этим тоже оброк надо собрать, а то на зарплату жить им за падло.
leomosk16 27 марта 2018 | 17:23
А ЧОПы и коллекторские агентства по выбиванию долгов ( количество "сотрудников"-бандитов более трех тысяч), принадлежащие династии депутатов (к счастью, бывших), либеральных фашистов Гудковых тоже будут проверять?
compare 27 марта 2018 | 17:28
leomosk16: ты в каких каналах плавал,кусочек д..ма,"наш"? опять всплыл и воняешь...надо тебя,в "игнорчик",как в очко,опустить....
ac_dc 27 марта 2018 | 17:49
leomosk16: leomosk16:...фашистов Гудковых тоже будут проверять?
----------------------------------------
Ты б сходил на всяк случай сам проверился.
Он в 12м году продал свой "охранный бизнес"
compare 27 марта 2018 | 17:26
как же "структура",такого же уровня компетенции,будет проверять эти "чопы"? брат,брата?
caesar_prost 27 марта 2018 | 17:27
Надо полагать, таким образом, опричников выводят в люди...?
А людей положат под опричников.
ЗдОрово в Путирашке проблемы решают...., Ох и здОрово.....
profi1962 27 марта 2018 | 17:28
А почему не вчера или сегодня? Бараны это должно вестись постоянно.
jetsam 27 марта 2018 | 17:35
надо обменять - чоп'ы пусть великого путена охраняют, а росгвардия пусть в тц и на улицах ночных.
может тогда меньше гореть будет...
zolingen 27 марта 2018 | 17:39
Разовая акция, типа проверки тонировки. Через неделю, хоть трава не рости. Проходили.
sabotage_nik 27 марта 2018 | 17:44
После проверки Инспекторы будут еще богаче !Сумма взяток вырастит с десятки раз !
vpu2011 27 марта 2018 | 17:49
Путинские архаровцы. В лучших НКВДшных традициях.
znajka 27 марта 2018 | 17:50
Глянь-ка где бывший депутат Хинштейн окопался! Оказывается директору Росгвардии положен советник. Про таких говорят "свинья грязь найдет". А его кореша -бывшего депутата Митрофанова - так и не нашли на вилле в Черногории? Странно, ведь по слухам тот то-ли украл не там где положено, то-ли не занёс нужную сумму.