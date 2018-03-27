Спасатели нашли останки всех 64 жертв пожара в кемеровском торговом центре
Однако на руках у следователей – заявления о пропаже еще трех человек.
По прошествии двух дней с начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» данные о количестве жертв трагедии разнятся. Власти придерживаются цифры в 64 погибших – в частности именно об этом отчиталось МЧС. Однако в списке, опубликованном городской администрацией числятся 63 человека, а Следственный комитет отрапортовал о 67 гражданах, якобы пропавших без вести. Свой список ведут и родственники погибших – они утверждают, что собрали данные о 85 лицах, которые не выходят на связь.
То, что в первый день трагедии местные власти замалчивали истинное число жертв, породило массу слухов среди населения. В соцсетях появились данные о нескольких сотнях жертв, а на сегодняшнем митинге горожане требовали раскрыть информацию о погибших. Люди несколько успокоились лишь после того, как группа активистов посетила морги и кладбища, и сверила количество тел с официальными списками.
В кемеровских больницах остаются 13 пострадавших. Большинство из них отравились угарным газом.
Комментарии14
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vaka257 27 марта 2018 | 17:09
Поскольку ранее Тулеев объявил, что погибла его родственница, выходит, что сегодня родственник погибшей просил прощения за пожар у Путина. Это случай, ещё не описанный в мировой психиатрии...
mymymy 27 марта 2018 | 17:13
vaka257: Земля пухом всем невинно погибшим.
danko_klisma 27 марта 2018 | 17:13
vaka257: а твой случай описан, промокашка?
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 17:21
vaka257:
Просто Путин его отец родной, поэтому он просит прощения у старейшины рода.
fig_wam 27 марта 2018 | 17:30
petrovitchcolyan: За доставленное бюеспокойство просит прощения Тулеев.
Вот лететь пришлось внепланово.
Графики тренировок срывается..
evgolius7 27 марта 2018 | 17:50
Спасатели нашли останки всех 64 жертв пожара в кемеровском торговом центре
Ребят просто вчитайтесь...ВСЕХ...
А откуда им знать сколько?
На бумажке написали цифру и это всё?
Там ещё разгребать и разгребать...
ur_sus 27 марта 2018 | 17:25
vaka257:
Человеку нормальному невозможно смириться с унижением, жизнью на коленях. Российские граждане унижаются властью ежедневно, ежеминутно. Так жить - НЕЛЬЗЯ. Казалось бы, единственно верным ответом народа было бы спросить с власти, смести её. Но НЕТ. Нонсенс? - не совсем: среднестатистический россиянин боится "начальства", ЛЮБОГО. Это - в крови. Поэтому проще власть ПОЛЮБИТЬ. ЛЮБУЮ. Тогда и гордиться можно, и сколен вставать и вроде-как не ссученые. Вроде-как...
tks 27 марта 2018 | 17:15
Ложь путистов.
Подлая, наглая и мерзкая.
Царствие Небесное погибшим...
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 17:18
Если выгорели два закрытых кинозала, где согласно проданных билетов на мультики находилось около 200 детей и никто не спасся, то цифра в 64 или 67 человек просто подъепка над родителями.
Органика выгорает до золы, поэтому искать там нечего.
boseal 27 марта 2018 | 17:44
petrovitchcolyan: Допустим Вы правы, но почему же тогда заявлений по пропаже без вести 85, а не 160 или 180? Или по Вашему кому-то удалось запугать такое количество родителей, которые потеряли своих детей?
popov_m 27 марта 2018 | 17:25
Уже останки, не фрагменты, КАКАЯ ЛОЖ!!!
neon999 27 марта 2018 | 17:26
Запирать детей, которые пишут родителям, что не могут выбраться - это, конечно, тот еще адок. Но гнев людей куда-нибудь перенаправят: уже давно были и странные взрывы домов, и странно потонувший "Курск", и "Норд-Ост" со странным газом, и сжигание детей из огнеметов "спасателей" в Беслане. Родителям погибших детей дадут денег и возьмут подписку о молчании, а кто не будет молчат - есть тюрьмы и "неожиданные" смерти.
Публика все забудет и успокоится, зомбоящих постарается, и только 10% вменяемого населения добавят этот случай к длинному списку преступлений кремлевских упырей.
petrovitchcolyan 27 марта 2018 | 17:38
neon999:
Да уже началось - на всех каналах сплошная пропаганда про происки врагов и " танцы на костях " ....
Как все это противно, уже хором начали обелять черного кобеля, ... еще дети не похоронены, а их уже виноватыми делают что не оправдали надежд гаранта.
podpindosny_homyachok 27 марта 2018 | 17:32
Спасатели нашли останки
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спасатели - это те, кто врывается в горящую избу, и выносит оттуда людей
а это копатели