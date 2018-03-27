Спасатели нашли останки всех 64 жертв пожара в кемеровском торговом центре

Однако на руках у следователей – заявления о пропаже еще трех человек.

По прошествии двух дней с начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» данные о количестве жертв трагедии разнятся. Власти придерживаются цифры в 64 погибших – в частности именно об этом отчиталось МЧС. Однако в списке, опубликованном городской администрацией числятся 63 человека, а Следственный комитет отрапортовал о 67 гражданах, якобы пропавших без вести. Свой список ведут и родственники погибших – они утверждают, что собрали данные о 85 лицах, которые не выходят на связь.

То, что в первый день трагедии местные власти замалчивали истинное число жертв, породило массу слухов среди населения. В соцсетях появились данные о нескольких сотнях жертв, а на сегодняшнем митинге горожане требовали раскрыть информацию о погибших. Люди несколько успокоились лишь после того, как группа активистов посетила морги и кладбища, и сверила количество тел с официальными списками.

В кемеровских больницах остаются 13 пострадавших. Большинство из них отравились угарным газом.